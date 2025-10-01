Andra Măruță, despre cea mai mare aroganță din viața ei și dependențele pe care le are: „Vreau să scap”

Andra Măruță a povestit despre viața ei. Artista a fost invitată la Întrebarea Mesei Rotunde cu Marius Manole. Ea a fost întrebată care este cea mai mare aroganță pe care a făcut-o și a vorbit despre acest lucru. Iată ce a răspuns cântăreața.

Andra Măruță, aroganța supremă. Ce a făcut vedeta

Andra Măruță a fost invitata lui Marius Manole la Întrebarea Mesei Rotunde. Ea a vorbit despre viața ei ca artist, ca mamă și ca soție. Mai mult, ea a spus că o ține cu picioarele pe pământ propria familie.

În plus, spune Andra Măruță, rareori citește presa, așa că nu bagă în seamă știrile care apar despre ea sau comentariile negative. Andra se concentrează pe viața de mamă, iar în privința „aroganțelor”, vedeta spune că nu prea le face, însă soțul ei o încurajează să își ia timp pentru ea. Recent, ea a fost la un concert Beyonce alături de niște prieteni, catalogând acest lucrur drept o aroganță.

„Dacă nu mi-am luat-o în cap până acum… Cumva, am familia care mă ține mereu cu picioarele pe pământ. Mama, tata, fratele, surorile… Eu nu citesc ziare. Eu sunt cu copiii. Ne uităm la desene împreună, ne uităm la filme. Lumea noastră, creată de noi. Să fiu mamă este o prioritate. Eu nu zic că e ușor. Cam asta e viața mea. Copiii, muzica… Am prietene care îmi spun: hai să mergem noi undeva! Nu mi-am permis niciodată lucrul ăsta.

Cred că am fost o singură dată la un concert Beyonce cu o gașcă de fete din echipa mea. Mi s-a părut că am făcut cea mai mare aroganță a vieții mele. Cătălin mă susține să fac lucrurile astea, dar eu nu simt. Simt că trebuie să fiu acolo pentru ei”, a spus Andra Măruță.

De ce dependență vrea să scape

Andra spune că este un artist tipic, disciplinat și cu o rutină bine stabilită. Se trezește în fiecare dimineață la 6:30 și adoarme devreme.

”Nu beau, nu fumez, dar… Am dependență de iubire. Nu pot să trăiesc fără afecțiunea celor dragi și, la fel, fără să ofer afecțiune.

O altă dependență de care vreau să scap e mâncarea. Sunt pe fasting, mănânc o masă pe zi, dar ceea ce-mi place. Altfel nu aș putea. Foarte mulți zic că trebuie să mănânci proteină, cu salată, cu nu știu ce, și e greu așa. Și îmi asum să fac un fel de fasting, mănânc o masă pe zi, dar mănânc ce-mi place”, a spus Andra Măruță.

