Ce tarife are Andra la evenimente. Artista a crescut prețurile în 2026

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Andra, una dintre cele mai iubite artiste din România, și-a actualizat tarifele pentru nunți în 2026. Spectacolele durează între 45-50 de minute, iar prețurile variază, fiind mai mici pentru un show solo și mai mari pentru cel cu band.

Ce tarif are Andra la nunți

Andra, una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, și-a ajustat tarifele pentru spectacolele private, artista devenind mai selectivă cu aparițiile sale, păstrând calitatea la cel mai înalt nivel.

Vocea puternică și spectacolele unice fac din Andra o alegere populară pentru nunți, botezuri sau evenimente corporate. În 2026, un concert solo al artistei poate fi obținut pentru aproximativ 15.000 de euro, acesta având o durată de 45-50 de minute, potrivit Cancan.

Pentru o experiență completă, mirii pot opta pentru pachetul cu band, care include întreaga formație a Andrei. Acest spectacol complex, plin de energie, este potrivit pentru evenimentele de lux și poate ajunge la un tarif de 20.000-25.000 de euro.

Citește și: Alina Pușcaș, complet schimbată după un an în care s-a luptat cu probleme de sănătate. Vedeta s-a îngrășat 10 kilograme: „Mult stres și stări de panică”

Citește și: Mihai Bendeac și Andreea Popescu, cuplul de care ai uitat. După despărțire, actorul a făcut-o pe dansatoare să plângă în direct la TV, de față cu Rareș Cojoc: „În viață nu ți se cuvine întotdeauna totul!”

Schimbările din viața Andrei

Surse apropiate artistei susțin că decizia de majorare a tarifelor este influențată de schimbările din viața personală și profesională a cuplului. Încheierea colaborării lui Cătălin Măruță cu Pro TV a fost un moment de reevaluare pentru Andra. Aceasta a ales să prioritizeze calitatea și să ofere spectacole care să reflecte valoarea ei artistică.

Citește și: Andreea Raicu, mesaj dur pentru cei care spun „arăți bine pentru vârsta ta”. Vedeta o spune direct: „Nu e un compliment”

Citește și: Fulgy, condamnat după ce a urcat la volan sub influența drogurilor. Ce pedeapsă i-au dat judecătorii

În același timp, soțul artistei, Cătălin Măruță, a anunțat că deschide un nou canal de YouTube, dedicat informației utile și oamenilor care inspiră. „Măruță și prietenii” este, potrivit fotului prezentator tv, un spațiu dedicat conversațiilor relevante, informațiilor utile și oamenilor în care publicul poate avea încredere.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Andra

SUrsă foto: Instagram, Facebook



Urmărește-ne pe Google News