Andreea Raicu, mesaj dur pentru cei care spun „arăți bine pentru vârsta ta”. Vedeta o spune direct: „Nu e un compliment”

Andreea Raicu a vorbit despre complimentul deghizat „arăți bine pentru vârsta ta”, spunând că este un lucru pe care îl aude des, însă ascunde o presiune socială subtilă la adresa femeilor. Iată ce a spus vedeta despre acest compliment.

Andreea Raicu, sfat pentru cei care le spun femeilor că arată bine pentru vârsta lor

Orice femeie trecută de 40 de ani a auzit, la un moment dat, în viață complimentul „arăți bine pentru vârsta ta”. Deși la un prim auz poate părea un compliment frumos, el ascunde o presiune pe care societatea o pune asupra femeii, aceea de a arăta cât mai tânără și de a își ascunde vârsta, este de părere Andreea Raicu.

Vedeta a analizat mesajul din spatele acestor cuvinte și formularea ascunde existența unui standard ideal, cel al tinereții.

„Arăți bine pentru vârsta ta.Este unul dintre cele mai elegante moduri în care societatea îți amintește că, teoretic, ar fi trebuit să începi să dispari. Da, știu că sună dur. Mult timp am luat fraza asta ca pe un compliment. Zâmbeam, mulțumeam și mergeam mai departe. Până când am realizat ce se ascunde, de fapt, în ea.

De ce trebuie să existe „pentru vârsta ta”? De ce nu este suficient „arăți bine”? De ce e nevoie să mă raportați constant la o versiune mai tânără a mea, ca și cum aceea ar fi standardul maxim, iar tot ce urmează este o scădere acceptabilă?”, scrie Andreea Raicu.

„Începi să incomodezi pe măsură ce înaintezi în vârstă”

Vedeta este de părere că societatea tolerează mai ușor femeia tânără și că pe măsură ce o femeie înaintează în vârstă, începe să incomodeze pentru felul în care se poartă.

O femeie matură nu mai caută validare și nici nu mai cere permisiune pentru tot. Atunci, începe să ocupe spațiu și să fie asumată în ceea ce este, fără să mai caute să se micșoreze ca să le fie altora mai ușor. Vedeta a vorbit despre femei și despre înaintarea în vârstă a acestora, dar și frumusețea care vine odată cu maturitatea.

„Societatea tolerează mai ușor femeia tânără.

Pe măsură ce înaintezi în vârstă, începi să incomodezi, nu neapărat pentru cum arăți, ci pentru cum te porți.

Nu mai ceri permisiune pentru tot, nu mai cauți validare cu orice preț. Și, sincer, nici nu mai ai răbdare să te micșorezi ca să fie altora mai ușor.

Și mă întreb dacă asta e, de fapt, problema: nu vârsta, ci autonomia.

Ridurile sunt vizibile, dar nu cred că ele deranjează cel mai mult. Cred că deranjează o femeie care știe cine e și nu mai negociază respectul.

Eu nu vreau să arăt bine „pentru vârsta mea”. Vreau să arăt bine pentru mine. Vreau să mă simt bine în pielea mea, în etapa în care sunt, cu toată experiența, vulnerabilitatea și forța pe care anii mi le-au adus. Vârsta nu este un dezavantaj, este o acumulare. De discernământ, de curaj, de limite sănătoase.

Sunt curioasă: ți s-a spus vreodată „arăți bine pentru vârsta ta”? Cum ai simțit complimentul ăsta, ca validare sau ca o mică înțepătură elegantă?”, și-a încheiat vedeta mesajul.

