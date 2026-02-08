  MENIU  
Motivul real pentru care Andreea Raicu a renunțat la televiziune: „Aveam nevoie să mă opresc”

Adelina Duinea
.

Andreea Raicu a dezvăluit motivul real pentru care a renunțat la televiziune, după aproximativ două decenii pe micile ecrane.

Motivul real pentru care Andreea Raicu a renunțat la televiziune

Andreea Raicu s-a retras din televiziune în 2014. Într-un interviu recent pentru VIVA!, fosta prezentatoare TV a dezvăluit motivul real din spatele acestei decizii.

Andreea Raicu susține că a decis să renunțe la cariera care i-a adus faimă, recunoaștere și stabilitate financiară pentru a-și regăsi echilibrul interior. Andreea a debutat pe micile ecrane la doar 19 ani și a fost gazda unor emisiuni de succes precum „Big Brother” și „Megastar”.

Privind în urmă, Andreea își amintește debutul entuziast la PRO TV, în emisiunea „Bună dimineața!”, unde atmosfera efervescentă a începuturilor televiziunii moderne i-a marcat începutul carierei. „A fost un moment foarte special, plin de entuziasm. Aveam 19 ani și totul părea atât de grandios, ceea ce îmi crea multă anxietate să nu greșesc. Dar eram extrem de bucuroasă și mândră că sunt prezentatoarea uneia dintre cele mai importante emisiuni ale momentului, în fiecare zi, la cea mai importantă televiziune din România pentru mine. Totul era nou, fascinant, iar energia PRO TV-ului de atunci era incredibilă – era începutul unei ere în televiziune”, a povestit Andreea, pentru VIVA!.

„Am avut de multe ori coșmaruri legate de asta”

Această perioadă a fost o adevărată școală, în care a învățat să navigheze prin provocările unei industrii în plină expansiune. „Privind acum înapoi, pot să spun că a fost ca și cum aș fi fost aruncată într-o mare în care nu prea știam să înot, dar am învățat foarte repede, cu ajutorul colegilor, care au fost incredibili și m-au făcut să mă simt parte dintr-o familie. Îmi amintesc că cea mai mare frică a mea în perioada aceea era să nu mă trezesc la timp și să nu ajung la emisiune. Trebuia să mă trezesc la 4:30 în fiecare dimineață și am avut de multe ori coșmaruri legate de asta”, a mai adăugat ea.

Cu toate acestea, după ani de succes în fața reflectoarelor, Andreea Raicu a simțit nevoia unei schimbări fundamentale. Deși avea o carieră strălucitoare, Andreea a ajuns într-un punct în care nu se mai regăsea în ceea ce făcea. Decizia de a renunța la televiziune a fost una curajoasă, dar necesară pentru a-și redefini prioritățile și sensul vieții.

Începând un nou capitol, Andreea s-a concentrat pe proiecte personale și afaceri în domeniul fashion și lifestyle, integrând totodată dezvoltarea personală. „Da, au urmat multe proiecte frumoase și m-am bucurat de fiecare dintre ele. Televiziunea a fost o parte foarte importantă din viața mea. Dar la un moment dat am simțit că nu mă mai regăsesc în ceea ce făceam. Aveam nevoie să mă opresc, să-mi iau timp să înțeleg cine sunt dincolo de lumina reflectoarelor și ce îmi doresc cu adevărat să construiesc. Succesul era acolo, partea financiară era extraordinară, stabilitate, dar simțeam că lipsește ceva esențial: sensul”, a explicat ea.

„Din exterior părea că am tot ce îmi pot dori”

Această tranziție i-a permis să descopere o nouă perspectivă asupra vieții și să contribuie într-un mod mai autentic la bunăstarea celor din jur. „Și mai era ceva – nevoia mea de a contribui mai mult, de a face ceva care să aibă un impact real asupra oamenilor. A fost o decizie foarte neașteptată pentru toată lumea, pentru că din exterior părea că am tot ce îmi pot dori. Dar a fost una dintre cele mai curajoase decizii din viața mea. Viața noastră este construită din etape, iar televiziunea a fost una dintre ele. În etapa în care sunt acum, sunt împăcată și fericită. Îmi place ceea ce fac acum, îmi dă sens și mă împlinește. Cred că succesul vine și din capacitatea de a te bucura de fiecare moment în care ești și de a nu te agăța de trecut”, a mai spus Andreea.

Foto: Instagram

