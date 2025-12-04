  MENIU  
Povestea Măriucăi, fata pe care Andreea Raicu a adoptat-o la distanță în urmă cu 20 de ani. Cum s-au cunoscut

Amelia Matei
.

Andreea Raicu este una dintre cele mai longevive și îndrăgite persoane publice din România. Cu toate acestea, puțini sunt cei care știu că vedeta a adoptat o fată la distanță. Măriuca pe numele ei, a devenit acum un adult în toată firea și are o relație foarte bună cu vedeta. Iată cum s-a întâmplat totul.

Povestea fetiței adoptate de Andreea Raicu

Andreea Raicu a adoptat o fetiță la distanță. Măriuca avea doar 5 ani pe vremea aceea, iar acum este un adult în toată regula de 26 de ani, care între timp a devenit și mamă.

După 20 de ani, relația dintre Andreea Raicu și Măriuca este puternică. Iată cum s-au cunoscut cele două.

Andreea Raicu si Mariuca 9IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 9)

„Pe Măriuca am cunoscut-o acum 20 de ani, când am mers cu colegii mei de la Prima TV la Centrul Sfânta Macrina să ducem cadouri de Crăciun. Toată după-amiaza a stat la mine în brațe, iar la plecare, când am întrebat-o dacă merge acasă de sărbători, s-a uitat în ochii mei și mi-a spus: „Aș vrea să vin la tine. Pot?”. În Ajunul Crăciunului, m-am întors după ea și am luat-o acasă.

De atunci, Măriuca a devenit parte din viața mea – a venit la mine în vacanțe, în weekenduri, și mi-am dorit mereu să îi ofer sprijin, iubire și să îi arăt că există și o altă viață în afara centrului. Astăzi locuiește în Constanța, vorbim aproape zilnic, ne vedem ori de câte ori putem și petrecem sărbătorile împreună. Măriuca a crescut și a devenit un om cald, bun, muncitor și o mamă minunată. Bucuria de a o avea în viața mea este unul dintre cele mai prețioase daruri pe care le-am primit vreodată”, a declarat Andreea Raicu pentru Revista Viva!

Măriuca a devenit mamă

În primăvara anului acesta, Andreea Raicu și Măriuca s-au revăzut. Tânăra are 26 de ani și o fetiță pe nume Daria, de aproape 7 ani.

Vedeta a povestit că Măriuca și-a pierdut mama biologică prea devreme, iar ea la rândul ei a devenit mamă tot prea devreme, la 19 ani. 

„Eu nu am avut copii până acum, iar ea și-a pierdut mama prea devreme. Sunt profund recunoscătoare pentru întâlnirea de acum 19 ani, pentru că am spus «da» când m-a întrebat dacă poate să vină la mine acasă, pentru toate amintirile, momentele frumoase pe care le petrecem împreună și mai ales pentru dragostea necondiționata dintre noi.

Timpul petrecut împreună e o bucurie, iar de când a apărut și Daria, totul a devenit și mult mai amuzant. Existența nu face niciodată greșeli, așa că e nevoie doar să ai încredere”, a fost mesajul scris de Andreea Raicu, cu ceva timp în urmă.

