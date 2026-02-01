Secretul Andreei Raicu pentru o silueta suplă și tonifiată, la 48 de ani: „Este activitatea mea preferată”

Andreea Raicu se menține suplă și plină de vitalitate printr-o rutină bine pusă la punct. Fosta prezentatoare TV practică yoga, meditează și ține post intermitent pentru o stare de bine zilnică.

Cum se menține Andreea Raicu în formă la 48 de ani

Andreea Raicu este dovada vie că un stil de viață activ poate transforma fiecare zi într-o zi excepțională. Vedeta a vorbit deschis despre ritualurile care o ajută să se simtă minunat în pielea ei, dezvăluindu-și secretele.

Ziua Andreei începe la 7:30, când lumina naturală inundă dormitorul său. „Mă trezesc la 7:30, dau la o parte draperiile pentru a lăsa camera să fie inundată de lumină. Dormitorul meu are o lumină frumoasă, așa că îmi place să-mi fac aici rutina de yoga Pranayama (yoga și exerciții de respirație)”, a dezvăluit.

Yoga este urmată de o sesiune de meditație de 20 de minute, care îi pregătește corpul și mintea pentru o zi productivă. Nu lipsește nici alergarea, pe bandă sau în parc, în funcție de vreme. „Îmi place să și alerg dimineața; am acasă o bandă pe care o folosesc zilnic. În mod ideal, merg să alerg în parc, este activitatea mea preferată, dar iarna nu ies tot timpul din cauza frigului”, mai mărturisește Andreea.

Postul intermitent: cheia pentru energie și claritate

Un alt element esențial din stilul de viață al Andreei este postul intermitent. Vedeta sare peste micul dejun, iar uneori își începe ziua cu un suc verde, plin de antioxidanți și vitamine. Acesta poate conține castraveți, spanac, mere, precum și alte alimente bogate în fibre. „Pentru mine, acest post funcționează foarte bine; mă ajută să am mai multă energie peste zi și mai multă claritate mentală”, a notat ea.

Masa de prânz este, însă, un moment sacru. Andreea respectă principiul unei alimentații sănătoase, bazată pe proteine, legume și salate. „Oricât de agitată ar fi ziua mea de muncă, îmi respect întotdeauna prânzul, care este alcătuit din suficiente proteine, legume și salate. Eu încep masa cu o salată simplă cu puțin oțet din cidru de mere, pentru că mă ajută la stabilizarea glicemiei. Dacă nu am timp să-mi fac o salată, iau niște suplimente alimentare ce conțin oțet din cidru de mere ecologic”, a scris vedeta.

Seara: relaxare și îngrijire personală

Finalul zilei este dedicat relaxării și îngrijirii corpului. „Seara îmi place să fac o baie mai lungă în cadă, mă relaxez și mă gândesc la ce s-a întâmplat peste zi. Fac un scrub (o exfoliere – n.red.) pentru a elimina celulele moarte și apoi îmi aplic cremele și uleiurile preferate”, a explicat.

Dacă ziua a fost grea, Andreea recurge la o scurtă meditație cu exerciții de respirație înainte de somn, pentru a-și calma ritmul cardiac. „Dacă a fost o zi agitată, înainte de somn fac o scurtă meditație cu exerciții de respirație care să-mi calmeze ritmul cardiac”, a adăugat aceasta.

