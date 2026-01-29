Cum reușește Anca Țurcașiu să își mențină silueta la 55 de ani. Are o dietă cu cinci mese pe zi: „Trebuie să știi ce să mănânci, cât să mănânci și cum”

Cum reușește Anca Țurcașiu să își mențină silueta la 55 de ani. Artista are o dietă cu cinci mese pe zi, cu multă salată, legume și gustări ușoare. Vedeta nu consumă carne și evită prăjelile, grăsimile sau dulciurile. Aceasta este rutina care o ajută să se simtă bine și să-și păstreze energia pe tot parcursul zilei.

La 55 de ani, Anca Țurcașiu reușește să-și mențină silueta cu ajutorul unui stil de viață alimentar simplu, fără carne și fără excese. Artista a spus recent că nu a fost niciodată o mare consumatoare de carne și că această alegere nu are legătură cu sănătatea sau cu aspectul fizic, ci este pur și simplu modul ei de a mânca.

Vedeta a precizat că mai mănâncă din când în când pește, dar restul dietei sale se bazează pe legume, semințe și salate bogate.

„N-am fost o carnivoră de fel. Nu a avut legătură cu a fi mai sănătoasă sau a arăta într-un fel. Este un mod de viață această alimentație, dar eu nu dau sfaturi nimănui. Fiecare are anumite pofte, anumite plăceri. Mănânc din când în când pește. Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea. Mâncam doar ce puteam alege de pe masă fără carne, pentru că nu-mi plăcea. Ulterior s-a dovedit că analizele mele erau foarte bune și am mers pe drumul ăsta și mă simt foarte bine. Aș vrea să dau timpul înapoi, să mănânc carne dimineața, la prânz și seară și să văd care-i diferența. Este imposibil.

Am o singură masă mai consistentă, la care mănânc o salată bogată, cu de toate. Am grijă să am în frigider câte puțin din toate, legume, semințe și ton sau alt pește. Prepar la prânz un castron mare de salată. Durează zece minute.

În rest, mă descurc cu alte gustări, fructe, etc. Mâncare multă, la ore fixe. Mic dejun consistent, gustare la ora 11:00, masă de prânz la 13:00 – 14:00, gustare la 16:00 și ultima masă la 17:00. Mănânc cinci mese pe zi. Orice medic îți spune: mănânci și slăbești. Dar trebuie să știi ce să mănânci, cât să mănânci și cum. Nimic prăjit, nimic gras, nimic dulce, nimic sărat. Am eliminat complet grăsimile. Cașcavalul și telemeaua nu mai există pentru mine”, a mărturisit vedeta la PRO TV.

Vedeta a moștenit predispoziția la îngrășare de la mama ei

În urmă cu câteva săptămâni, Anca Țurcașiu a mărturisit că a moștenit predispoziția la îngrășare de la mama ei. De-a lungul vieții, femeia care i-a dat viață vedetei a avut fluctuații mari de greutate.

„Am un stil de viață de viață de la care nu mă abat (…) Eu, natural, nu sunt slabă. Vin dintr-o familie de oameni bine de tot, mama a fost o femeie foarte frumoasă și a fost plinuță toată viața (…) Avea un prieten foarte bun la Spitalul CFR 2 (…) Mama de la 120 de kilograme într-un an de zile a ajuns la 56, îi atârnau toate alea pe ea (…)

A operat-o din nou și a ajuns din nou cum era (…) Natural, eu nu sunt așa”, a spus Anca Țurcașiu atunci, în podcast-ul Adinei Alberts.

