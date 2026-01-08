Oana Radu are fobie de dietă și de slăbit. Cum arată după doi ani în care nu a făcut sport: „Am mâncat doar porcării. Știam că mă voi îngrășa”

Oana Radu a vorbit mereu deschis despre silueta ei și despre lupta cu kilogramele. Ea a mărturisit că fostul ei soț o obliga să slăbească, așa că ajunsese să mănânce pe ascuns. La doi ani de la divorț, artista iubește din nou și este liberă din toate punctele de vedere. Așa că a uitat de dietă și de sport, a mâncat tot ce și-a dorit și declară că se simte perfect acum.

Cum arată Oana Radu după doi ani în care nu a ținut dietă și nu a făcut sport

Oana Radu a vorbit deschis despre faptul că s-a îngrășat în ultimii doi ani, lucru care a coincis cu divorțul ei de Cătălin, fostul soț despre care spune că a abuzat-o psihic.

Vedeta nu s-a ferit niciodată să vorbească despre kilogramele sale, fiind cunoscută pentru schimbările fizice și variațiile de greutate. În ultimul timp, ea a primit multe întrebări și comentarii legate de aspectul său fizic, așa că a decis să lămurească acest aspect.

Oana Radu a mărturisit că motivul pentru care nu a slăbit este că nu și-a dorit. Cântăreața a explicat că după divorț, a vrut să nu mai aibă niciun fel de reguli, să nu mai facă sport sau activități fizice și să se bucure de mâncare, lucruri pe care nu le putea face în căsătoria cu fostul soț, antrenor de fitness.

„În primul rând, vreau să știi că de când nu am mai ținut dietă au trecut vreo doi ani și jumătate. Am mâncat doar porcării, nu am mai făcut deloc sport. De ce? Pentru că eu am încadrat lucrurile astea ca fiind ceva tragic, când ele sunt cele mai importante.

Am fost obligată să fac lucrurile astea, când eu nu voiam. Deci, pot să vă spun doar atât: nu am slăbit, pentru că nu am vrut! Timp de doi ani și jumătate am vrut să mănânc ce vreau și să nu fac sport. Ce s-a întâmplat? M-am simțit extraordinar de bine și fizic, și emoțional”, a declarat Oana Radu, pe TikTok.

De ce nu reușește să slăbească

Oana Radu a recunoscut că i-a lipsit întotdeauna disciplina, motiv pentru care nu poate fi constantă nici cu dieta, nici cu sportul.

„M-am îngrășat? Nicio problemă! Știam că se va întâmpla asta. Corpul nostru reacționează la ceea ce îi dăm. Nu vă imaginați că o să mâncați burgeri și o să arătați super fibrate. Ambiția ca ambiția, dar eu nu am disciplină. De ce? Pentru că, încă din copilărie, mi-a lipsit disciplina.

Pentru că eu am fost crescută doar de mamă și de bunici, nu mi s-a interzis nimic. Făceam ce voiam, mâncam ce voiam. Practic, plângeam și obțineam ceea ce voiam. Deci, disciplina a lipsit cu desăvârșire”, a adăugat artista.

