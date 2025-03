Imagine rară cu Oana Radu în copilărie. Transformarea incredibilă prin care a trecut artista

Oana Radu (31 ani) este una dintre cele mai solicitate artiste din industria muzicală românească la ora actuală, aceasta susținând de curând și un concert la Sala Palatului. Artista, care a regăsit iubirea după un divorț tumultos, a trecut prin mai multe transformări de-a lungul vieții, arătând total diferit față de cea care era în copilărie.

Imagine rară cu Oana Radu în copilărie

Oana Radu a devenit cunoscută publicului larg odată cu participarea la emisiunea „Vocea României”. Deși nu a ajuns până în marea finală, artista a cucerit jurații și publicul cu vocea sa puternică. Pe atunci, Oana avea mai multe kilograme în plus pe care, între timp, a reușit să le dea jos.

La câțiva ani după emisiune, cântăreața l-a cunoscut pe fostul ei soț, Cătălin Dobrescu, care a ajutat-o să slăbească mai multe kilograme, aceasta ajungând de nerecunoscut. Însă, după ce a divorțat de bărbat, Oana dezvăluia că era obligată să rămână la un anumit număr de kilograme întrucât altfel era obligată să îi plătească acestuia „o taxă pe kilogram”, care consta în sume uriașe de bani.

Între timp, cântăreața, în cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri pe Instagram, a fost întrebată dacă și-a injectat pomeții. În schimb, ea a ales să posteze o imagine cu ea din copilărie.

Citește și: Oana Radu a răbufnit după ce a fost criticată pentru că a cântat manele cu Sorinel Copilul de Aur la Sala Palatului: „Am încercat din tot sufletul meu să mă abțin”

Citește și: Cum a fost scoasă din sărite Oana Radu de o mireasă la o nuntă. Cum s-a răzbunat artista: „Nu-i plăcea deloc”

Artista a avut o copilărie dificilă

Oana Radu a cunoscut acum succesul și se bucură de faimă și renume, însă nu toată viața ei a fost una fericită. Artista a fost crescută doar de mamă și bunică, după ce tatăl ei a părăsit-o la trei săptămâni după ce a venit pe lume.

Cântăreața și tatăl ei au fost într-un proces pentru pensia alimentară, iar după o lungă perioadă de timp au ajuns la o înțelegere amiabilă.

Citește și: Cum arăta Nicușor Dan cu părul lung, creț și breton, în tinerețe. „Studenția de la Paris!” Imaginea a stârnit un val de reacții pe rețelele de socializare

Citește și: Oksana Ionașcu spune că se simte destabilizată de zvonurile că l-a dat afară pe soțul ei, Cezar Ionașcu, din cauza infidelității: „Viața e surprinzătoare”

„Sunt crescută doar de mama și bunică, tata ne-a părăsit când aveam trei săptămâni. Am reluat relațiile de curând. Am iertat. Îl iertasem de mult, dar nu m-a căutat el. Am avut un proces pentru pensia alimentară, s-a rezolvat. Ne-am înțeles amiabil, urmează să îmi plătească. Eu când eram mică nu aveam nevoie de bani, aveam nevoie de afecțiune, carioci, jucării”, declara Oana Radu în urmă cu ceva timp, potrivit Spynews.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arăta Oana Radu în copilărie

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News