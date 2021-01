Oana Radu și antrenorul de fitness Cătălin Dobrescu s-au căsătorit în luna august a anului trecut. „Sunt o femeie măritată! 😍 Te voi iubi pentru totdeauna, Cătălin Dobrescu!”, a scris solista atunci în mediul online.

Invitați în platoul emisiunii Vorbește Lumea, Oana și Cătălin au dezvăluit cu ce probleme s-au confruntat înainte de a-și oficializa relația. Solista s-a luptat un timp îndelungat cu kilogramele în plus.

Oana Radu și soțul ei, la un pas de despărțire înainte de nuntă

Cu ajutorul lui Cătălin, însă, a ajuns la silueta pe care și-a dorit-o, dar îi este încă greu să renunțe la obiceiurile alimentare din trecut. „Eram dependentă și iubeam mâncarea. Treaba asta se întâmplă și acum în mine. Este o luptă continuă.

VEZI GALERIA FOTO ( 12 )

Cumva, stilul lui de viață, care era super disciplinat, el fiind sportiv, m-a influențat, dar nu mi se părea că e bine. Ziceam: «Stai, e totul prea strict». Mă plângeam la prieteni. (…) Dar în același timp oamenii îmi spuneau cât de bine arăt.

Când a venit pandemia a fost problema, pentru că până atunci mai mâncam pe furiș când plecam de acasă. Când ne-am băgat în casă zic: «Ce fac, Doamne, unde mănânc?». Și m-am dus în baie.

Este o dependență. Este un drog cu adevărat. Când îți scapă de sub control poți să ajungi rău. Am avut o dată 120 de kg și altă dată 104. Prima dată, ca să slăbesc, am ținut o dietă de pe net. Nu mâncam”, a spus Oana.

„Eu am slăbit atâția oameni. Nu le venea oamenilor din jur să creadă, ziceau că le dau pastile, dar ei doar respectau ce le spuneam. Apoi, în cazul ei, nu vedeam diferența”, a spus Cătălin.

Cătălin Dobrescu: „Ai alinare în mâncare? Caută altceva în loc”

„Aveam vreo 75 de kg de ceva timp. Nu slăbeam deloc”, a completat artista. „Părerea mea este că fiecare om are un rol. Rolul meu pe acest Pământ este să ajut oamenii.

Eu sunt foarte echilibrat. Și eu mănânc poate prostii, dar predomină stilul de viață sănătos. Nu există pastile de slăbit, ceaiuri. Nu fără alte efecte. Dar dacă tu nu schimbi alimentația, nu poți să schimbi nimic.

Ai alinare în mâncare? Caută altceva în loc. Mă tot frustra. Omul de lângă mine pe care-l iubesc, nu puteam să-l schimb. Dar nu să-l schimb, era vorba de sănătate. Ea are și niște probleme medicale cu fierea și trebuia să aibă grijă”, a mai spus Cătălin.

„Apoi ai vrut să mă părăsești, zi! Am plâns toată noaptea [când și-a făcut bagajele să plece]. Am zis că dacă omul ăsta pleacă din viața mea, îmi doresc să nu plece, dar acum vreau să fac ceva pentru mine. De acolo a apărut a doua dietă”, a completat Oana.

„S-a trezit, avea bagajele făcute. Eu eram pe canapea în sufragerie cu ochii roșii cât cepele. L-am îmbrățișat și i-am promis pentru ultima dată că nu mai mănânc prostii pe ascuns … foarte mult. (…) Suntem foarte mândri că oamenii au reușit să slăbească cu dietele noastre”, a mai spus artista.

Foto: Instagram

Citește și:

Cu cine locuiește Isabela, fiica Oanei Roman și a lui Marius Elisei, după separarea părinților ei

Actrița Doinița Oancea a pierdut două persoane dragi la interval de 43 de zile

Alex Bodi, primele declarații după ce Bianca Drăgușanu a primit o serie de amenințări

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro