Dolph Lundgren spune că a învins cancerul, la nouă ani de la primirea diagnosticului. „A fost o călătorie grea!” Medicii nu îi mai dădeau șanse la viață

Dolph Lundgren a împărtășit fanilor săi câteva vești foarte bune despre starea sa de sănătate. La nouă ani după ce a fost diagnosticat cu cancer, boala pe care medicii o considerau terminală, celebrul actor, în vârstă de 67 de ani, a dezvăluit pe Instagram că „în sfârșit nu mai are cancer”.

Dolph Lundgren spune că a învins cancerul

Dolph Lundgren a postat recent o înregistrare video în care apare vorbind de pe un pat de spital. Vedeta a venit cu vești excelente pentru publicul său, anunțând că a scăpat de cancer.

„Actualizare privind sănătatea – în sfârșit fără cancer, cu recunoștință și entuziasm pentru un viitor luminos. Vă mulțumim mereu pentru tot sprijinul dvs.”, a scris Lungren în dreptul postării de pe Instagram.

„Iată-mă la UCLA. [Sunt] pe cale să intru și să scap de acea ultimă tumoare moartă. Deoarece nu mai există celule canceroase în corpul meu, atunci cred că voi fi declarat vindecat de cancer, așa că aștept cu nerăbdare această procedură”, a spus Lundgren în videoclipul său de pe Instagram.

„A fost o călătorie grea și m-a învățat cu adevărat cum să trăiesc momentul și să mă bucur de fiecare clipă al vieții”, a adăugat el. „Este singura cale de a merge.”

Actorului i s-au mai dat 2-3 ani de viață după descoperirea cancerului

Lundgren, care a jucat în „Rocky IV”, „The Expendables 4” și „Aquaman and the Lost Kingdom”, a dezvăluit pentru prima dată că a are cancer în 2023, în emisiunea “In Depth With Graham Bensinger”. El a spus că a fost diagnosticat pentru prima dată cu cancer la rinichi în 2015. După operație, el a rămas fără simptome timp de aproximativ cinci ani, dar în timpul unei vizite la medic în timpul unei călătorii în Suedia în 2020 s-a descoperit că avea tumori suplimentare în zonele rinichilor și ficatului.

Citeşte şi: Dolph Lundgren s-a căsătorit cu Emma Krokdal, iubita cu 38 de ani mai tânără, în Grecia

Citeşte şi: Dolph Lundgren, mărturisiri despre lupta cu cancerul. De ce crede actorul că a făcut boala

În acel moment, a spus actorul, i s-a dat un diagnostic de cancer terminal, cu doar 2-3 ani de trăit. El spune că la vremea aceea s-a gândit la familia sa: „Am avut o viață grozavă. Am trăit cinci vieți într-una. Deci nu a fost ca și cum m-aș fi simțit amar, dar mi-a părut rău pentru copiii mei și logodnica mea.”

În cele din urmă, Lundgren a cerut o opinie suplimentară de la medicul oncolog dr. Alexandra Drakaki de la UCLA Medical Center și a fost plasat pe un tratament medicamentos mai recent dezvoltat. Lundgren a spus că tratamentul – căruia a fost supus în timpul filmărilor atât „The Expendables 4”, cât și „Aquaman și Regatul pierdut” – s-a dovedit eficient în reducerea dimensiunii tumorilor cu 90%.

În luna mai a acestuii an, Deadline a raportat în exclusivitate că Lundgren a fost distribuit împreună cu Michael Jai White (The Dark Knight) și Charlotte Kirk (The Reckoning) în thrillerul de acțiune Fight Or Flight cu Shane Dax Taylor (The Christmas Classic) care urmează să fie regizat.

Foto – Instagram

Urmărește-ne pe Google News