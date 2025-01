Cancerul lui Kate Middleton este în remisie. Dezvăluirile făcute de Prințesa de Wales: „Este o ușurare”

Kate Middleton (43 ani) a dezvăluit, în timpul unui vizite la un spital din Londra, că este luta ei cu cancerul este aproape de final, întrucât boala a intrat în remisie. Prințesa de Wales a afirmat că „așteaptă cu nerăbare un an cu multe împliniri”.

Cancerul lui Kate Middleton este în remisie

Prințesa de Wales a spus că „este o ușurare să fii acum în remisie”, făcând referire la cancerul cu care a luptat în ultimele luni, și că „așteaptă cu nerăbdare un an plin de împliniri”. Într-un mesaj pe rețelele de socializare, semnat „C”, Catherine a mulțumit personalului de la Spitalul Royal Marsden pentru îngrijirea ei „excepțională”.

„Am vrut să profit de ocazie pentru a-i mulțumi The Royal Marsden pentru că a avut grijă de mine atât de bine în ultimul an”, se arată în postare.

„Mulțumesc din suflet tuturor celor care au mers în liniște alături de William și de mine, în timp ce am navigat prin toate. Nu am fi putut cere mai mult. Îngrijirea și sfaturile pe care le-am primit de-a lungul timpului meu ca pacient au fost excepționale. În noul meu rol de Patron comun al The Royal Marsden, speranța mea este că, sprijinind cercetarea revoluționară și excelența clinică, precum și promovând bunăstarea pacientului și a familiei, am putea salva mult mai multe vieți și am putea transforma experiența tuturor celor afectați de cancer”, a scris Prințesa de Wales pe Instagram.

„Este o ușurare să fiu acum în remisie și rămân concentrată pe recuperare. După cum știe oricine care a suferit un diagnostic de cancer, este nevoie de timp pentru a se adapta la o nouă normalitate. Cu toate acestea, aștept cu nerăbdare un an cu multe împliniri. Vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul vostru continuu”, a completat Kate Middleton.

Prințesa de Wales, detalii despre lupta cu cancerul

Kate Middleton a făcut o vizită pacienților bolnavi de cancer de la spitalul Royal Marsden din Londra, aceasta fiind prima ei ieșire oficială de când a anunțat că a terminat tratamentul cu chimioterapie.

De asemenea, este pentru prima dată cînd Prițesa Catherine folosește cuvântul „remisie” pentru a descrie unde se află în călătoria ei cu cancerul, spre încântarea fanilor regali.

La primul ei angajament solo din ultimul an, Kate Middleton s-a întâlnit cu pacienți de la spitalul Royal Marsden pentru a-și arăta sprijinul și pentru a mulțumi personalului pentru „îngrijirea, sprijinul și compasiunea excepționale” pe care i le-au acordat în ultimele 12 luni.

Dezvăluind cum s-a luptat cu un tratament obositor de chimioterapie preventivă, ea a spus „Este foarte greu”, în timp ce empatiza cu un pacient care făcea chimioterapie.

„Este un șoc”, a adăugat soția Prințului William.

Reamintindu-și sfaturile care au ajutat-o, Prințesa a spus: „Toată lumea mi-a spus „Te rog să păstrezi o mentalitate pozitivă, asta face o diferență”, a spus ea, adăugând că „atunci când am intrat, toată lumea mi-a spus, asigură-te că ai toate lucrurile [hainele] încălzite”, din cauza efectelor secundare.

Despre importanța de a avea grijă de sine în timpul și după tratament, ea a spus: „Am simțit cu adevărat că trebuie să ies la soare. Ai nevoie de multă apă și multă lumină solară”.

„Uneori din exterior ne gândim cu toții „Ai terminat tratamentul și te întorci la a face diferite lucruri”. Dar este greu să revii la normal’, a subliniat Kate Middleton în timpul vizitei.

Vizita Prințesei de Wales la spitalul în care a fost tratată de cancer a venit după ce Palatul Kensington a dezvăluit că aceasta i se va alătura soțului ei în calitate de patron regal al The Royal Mardsen, un rol pe mama Prințului William, Prințesa Diana, l-a deținut cândva.

