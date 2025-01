Briana Caragea a dezvăluit de ce a pozat nud în urmă cu 24 de ani. Ce știe prințesa despre tatăl ei: „Mama a fost extrem de secretoasă”

Briana Caragea (61 ani) a fost invitată în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D, unde a răspuns mai multor întrebări incomode. Prințesa a făcut dezvăluiri despre identitatea tatălui ei, a explicat de ce poartă numele de familie al mamei sale și a explicat de ce a ales să pozeze nud în urmă cu 24 de ani.

Briana Caragea, despre identitatea tatălui ei

Prințesa Briana Caragea este singura fiică a Principesei Alexandra „Tanda” Caradja, care a încetat din viață în anul 1997, la vârsta de 77 de ani. Urmașă a unor vechi familii nobiliare, pe care venirea comunismului le-a trimis în exil, prințesa Briana Caragea s-a născut în Franța și a devenit celebră în România pentru nonconformismul ei.

Invitată în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, prințesa a vorbit despre identitatea tatălui ei, care nu a fost niciodată făcută publică.

Întrebată de Denise Rifai dacă este un copil din flori, Briana Caragea a vorbit despre situația familiei sale care atunci trăia în Franța, precizând că mama ei și-a dorit să ducă mai departe numele Caragea. Tatăl ei nu este trecut în certificatul de deces, iar Prințesa spune că a aflat târziu cine este acesta.

„Mama mea a vrut un Caragea și a avut o Caragea. A vrut un copil care să-i poarte numele mai departe. Bunica și mama, ultimele din familie. A avut un copil, necăsătorită fiind, pentru că la vremea aceea nu puteai să-ți dai numele ca mamă, acum poți. De fapt, cred că din 2013 s-a putut, conform legii franceze, copilul să poarte numele mamei. Eu nu aș fi avut această alegere atunci, de aceea sunt și foarte mândră”, a explicat Briana Caragea de ce poartă numele mamei sale.

Jurnalista a vrut să afle cine este tatăl Brianei Caragea, însă aceasta a refuzat să îi dezvăluie identitatea. A precizat, însă, că a aflat târziu cine este părintele ei biologic.

„Am aflat foarte târziu, asta pot să vă spun. Extrem de târziu. Teoretic știu. M-am uitat după poze din viața domnului, pentru că este un domn public, să găsesc o asemănare, dar așa poți găsi asemănare cu mulți oameni. Rămâne un mister și pentru mine. Mama a fost extrem de secretoasă. Nu a vrut să-mi spună niciodată”, a precizat Briana Caragea.

De ce a pozat nud în urmă cu 24 de ani

Briana Caragea a ajuns deseori pe primele pagini ale ziarelor din cauza prezenței sale la diferite proteste, dar și prin prisma poveștilor de iubire pe care le-a trăit. În anul 2001, aceasta poza nud pentru revista „Plai cu boi” fondată de Mircea Dinescu, fără a fi remunerată. Acum, ea a explicat de ce a luat acea decizie, la invitația poetului.

„Nu am făcut pozele alea pentru a pune România neapărat pe harta internațională. Pur și simplu am făcut-o pentru că era fun”, a declarat ea.

ÎBriana Caragea a mărturisit că s-a distrat foarte tare la acel shooting.

„În 2001 era „Plai cu boi” care erau o revistă de intelectuali, care era o revistă în care scria Pleșu și în care nu am fost singura care a apărut în pielea goală. Dar nu în pielea goală, gen model Playboy, ci în pielea goală cu poze făcute de artiști. Și nu am niciun regret! A fost absolut fun, a fost ok. Nu neapărat sunt de acord contextul unora din poze, dar poate eram prea naivă să-mi pun și eu amprenta. Dar faptul că există pozele astea, care e problema?”, a precizat ea.

Sursă foto: Captură video, Facebook

