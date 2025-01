Maia Morgenstern, jignită și umilită în Teatrul Evreiesc de Stat: „De multă vreme sunt supusă unor atacuri imunde, mizerabile”. Reacțiile colegilor de breaslă

Maia Morgenstern (62 ani) a trecut printr-o situație neplăcută în urmă cu câteva zile, când a ajuns la Teatrul Evreiesc de Stat, unde lucrează de 45 de ani și al cărui manager este. Îndrăgita actriță a povestit pe rețelele de socializare cum, la intrarea în teatru, a fost jignită și umilită de o persoană, lucru care a stârnit un val de indignare în rândul colegilor de breaslă.

Maia Morgenstern, jignită și umilită la Teatrul Evreiesc de Stat

Maia Morgenstern a povestit, într-o postare pe rețelele sociale din data de 11 ianuarie, că i-a fost pus sub semnul întrebării dreptul de a urca pe scena Teatrului Evreiesc de Stat (TES). Îndrăgita actriță, care joacă activează în acest teatru de 45 de ani, a fost victima unei replici jignitoare: „Ce caută asta în teatru?”.

„Astăzi, când am ajuns la teatru, la muncă, la repetiţie, mi-a fost contestat dreptul de a intra. De a mă afla în incinta Teatrului, Teatrul Evreiesc de Stat, unde muncesc de 45 de ani. Se pune sub semnul întrebării dreptul meu de a munci în teatru, ca actriţă. «Ce cauţi tu aici? De ce eşti tu astăzi aici? Cu ce drept?», am fost întrebată”, a scris Maia Morgenstern pe Facebook.

Deși a preferat să intre într-un conflict, marea actriță spune că acum regretă că nu a reacționat, după ce timp de mulți ani a fost victima unor astfel de atacuri.

„Am preferat să mă strecor pe lângă pereţi. Să nu răspund. Să nu dezvolt un conflict. Să nu răspund la agresivitate. Dar mi-a stat mintea în loc. Am tăcut. Am greşit. De multă vreme sunt supusă unor atacuri imunde, mizerabile. Nedemne. Calomnioase. Defăimare. Am încercat să nu pun la suflet. Să mă fac că nu observ. «Te pui cu toţi… treci, dragă, mai departe!» mă sfătuiau mulţi. Cred c-am greşit. E prea mult. E oribil. Copiii mei au fost alungaţi din TES. Acum e rândul meu?!”, a subliniat ea în mediul online.

Colegii de breaslă au reacționat dur

Mai multe nume mari din lumea artistică au reacționat dur după ce Maia Morgenstern a fost umilită chiar în teatrul pe scena căruia urcă de 45 de ani și pe care îl manageriază de mult timp. Printre cei care și-au expus punctul de vedere se numără Oana Pellea, Emilia Popescu, Chris Simion-Mercurian, Victoria Cociaş, Ovidiu Cuncea, Mihaela Miroiu, Aura Corbeanu, Ada Solomon, Vasile Ernu, Virgil Ştefan Niţulescu, Manuela Cernat, cu toții condamnând situația în care a fost pusă colega lor.

Mai mult, Oana Pellea s-a arătat disponibilă să organizeze un prostest în fața TES.

„Eu pot să fiu mâine în faţa Teatrului Evreiesc să protestez pentru asta. Pot? Pot să-mi manifest susţinerea pentru tine! Pentru un artist care onorează România prin talentul său? Spune-mi dacă pot şi acolo sunt”, a precizat actrița.

La rândul lui, Laurențiu Damian, și-a arătat suținerea față de Maia Morgenstern.

„Când îi spui unui actor «Ce cauţi în teatru?» e ca şi cum i-ai spune «Ce mai cauţi în viaţă?!». Asta ar fi prima lecţie care trebuie predată unui tânăr care bate la porţile artei. În teatru, nu te duci la serviciu, ci îţi urmezi destinul. Uneori, el, destinul, este miraculos, alteori este neiertător. Naşti în teatru, ca în Matca… mori în teatru, precum Hamlet! Întinereşti, precum Romeo… îmbătrâneşti, uitat de toţi, precum Svedlovidov. Dar numai în teatru!”, a scris regizorul pe rețelele sociale.

„Nici Lucian Pintilie, nici Márta Mészáros, nici Mel Gibson, nici Theo Angelopoulos nu i-au spus Maiei ce caută ea acolo?! Nici scândura scenei nu i-a spus Maiei «Iar ai venit?!», ci s-a bucurat că e călcată şi, în fiecare seară, aude şi ea aplauzele”, a completat Laurențiu Damian.

Maia Morgenstern nu vrea să dezvăluie identitatea celui care a jignit-o

Deși colegii și fanii din mediul online i-au cerut să dezvăluie identitatea celui care a umilit-o, Maia Morgenstern refuză să facă acest lucru. Actrița spune că nu dorește nici ca acesta să fie linșat public și nici să fie transformat din „agresor în victimă”.

„Sunt total şi definitiv împotriva linşajului. De orice fel, din orice epocă. Linşaj public?! Dar cum se poate altfel? Linşaj public pe reţelele de socializare? Nu are nimic în comun cu dreptatea, cu justiţia, cu adevărul. Cu cinstea. O vâlvătaie ce ţine trei zile”, a subliniat Maia Morgenstern.

„O astfel de atitudine degrabă/iute vărsătoare de «sânge» virtual nu duce la nimic bun. Constructiv. Umilirea publică a unui om, a unei instituţii etc. duce după sine la mai multă suferinţă, mai multă durere. La agresivitate: răzbunare. Să târăşti un om într-un scandal mediatic nu face decât să-l transforme din agresor în victimă, din hărţuitor în martir. Îi conferă vizibilitate, popularitate. O notorietate pe care, altfel, n-o are. Eu n-am să cad în această capcană, n-am să mă las provocată. Iar ispita denunţului, a delaţiunii… e foarte mare, ştiu”, a subliniat actrița.

„Voi alege mereu non-violenţa. Voi prefera pacea, chiar renunţând la orgoliu (mai bine!). Şi voi continua să merg la teatru. Să muncesc, să mă antrenez. Să repet. Să exist! Cu demnitate şi curaj. Înfruntând spaimele şi ispitele!”, a mai transmis Maia Morgenstern.

Maia Morgenstern și-a dat demisia din funcția de manager al Teatrului Evreiesc de Stat

În luna noiembrie 2024, înainte ca acest incident să aibă loc, Maia Morgenstern și-a dat demisia din funcția de manager al Teatrului Evreiesc de Stat, însă continuă să fie actriță a acestui teatru.

„Eu mi-am depus demisia, cu ceva timp în urmă. Dar, nu asta e problema: venisem ca actriţă, la muncă, la repetiţii”, a explicat artista atunci când a fost întrebată cum s-a ajuns la a-i fi contestată prezenţa în teatru.

Pe site-ul oficial al teatrului, Maia Morgenstern figurează încă drept manager, iar decizia de acceătare a demisiei urmează să fie luată de Primăria Capitalei.

Sursă foto: Facebook, Profimedia

