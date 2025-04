Sophie Nyweide, care a cunoscut celebritatea la Hollywood de la o vârstă fragedă, a murit la 24 de ani. Trista veste a fost confirmată de familia actriței, fără a dezvălui, însă, cauza decesului. Aceasta a obținut numeroase roluri încă de la 6 ani și a jucat pe marile ecrane alături de nume mari precum Michelle Williams și Russell Crowe.

Sophie Nyweide a murit la vârsta de 24 de ani

Sophie Nyweide, care încă din copilărie a obținut roluri importante în filme precum „Mammoth”, „Noah” și „An Invisible Sign”, alături de actori mari de la Hollywood ca Michelle Williams și Russell Crowe, a murit pe data de 14 aprilie, la vârsta de 24 de ani, potrivit familiei sale.

„Sophie a fost o fiică iubită, nepoată, soră, prietenă și proaspătă mătușă (…) Creativă, atletică și înțeleaptă dincolo de anii ei, Sophie a realizat atât de multe în timpul în care a dansat pe pământ. La propriu, dansa când mergea”, a scris familia actriței, potrivit Eonline.com.

Cei dragi au lăudat-o pe Sophie pentru dedicarea ei față de snowboarding-ul competitiv, pe care l-a început la vârsta de 5 ani, și pentru ușurința cu care a început să joace în diferite filme.

„Părea cea mai fericită pe platourile de filmare, devenind altcineva. Era un loc sigur pentru ea”, se arată în necrologul ei.

Cei dragi lui Sophie au remarcat capacitatea ei de a vedea „binele din toată lumea”, adăugând că „familia” nu era doar familia ei imediată”, ci includea în schimb familiile celor apropiați ei.

Prin ce a trecut actrița în ultimii ani

Deși în necrolog nu este precizată cauza morții, se specifică că acesta a fost bolnavă o lungă perioadă de timp.

„Chiar și cu acele foi de parcurs, diagnostice și propriile ei revelații, cei mai apropiați ei, plus terapeuții, polițiștii și alții care au încercat să o ajute au inima zdrobită că eforturile lor nu au putut-o salva de soarta ei”, se mai arată în necrologul care scria că Sophie Nyweide era „o fată blândă și de încredere”, iar „acest lucru le-a permis altora să profite de ea”.

În necrolog se mai arată că actrița a ales să se trateze singură, iar asta „a dus la moartea ei”.

În ce filme a putut fi văzută Sophie Nyweide

Sophie Nyweide, a cărei mamă este actrița Shelly Gibson, a primit primul ei rol important în filmul „Bella”. De acolo cariera ei a luat avânt, făcând parte din distribuția serialului „Law&Order” și în filme precum „Margot at the Wedding” și „And Then Came Love”.

În anul 2009 a jucat în filmul „Mammoth”, unde a interpretat-o pe fiica personajului jucat de Michelle Williams, iar în 2014, a ajuns să joace alături de Russell Crowe în superproducția „Noah”.

Potrivit familiei, Sophie Nyweide era o tânără talentată și sensibilă care se simțea cel mai bine pe platourile de filmare.

Deși era o tânără fermecătoare, Sophie scria și desena neîncetat, iar operele ei arătau o luptă interioră puternică, marcată de traume.

Mama lui Sophie, Shelly Gibson, a vorbit despre devotamentului și fascinației fiicei sale față de actorie în timpul copilăriei ei în Vermont.

După cum a explicat Shelly despre Sophie într-un interviu din 2010 pentru The Times Argus, „ea a crescut în acest cinematograf și a dormit în cinematograf și a avut un pat mic în cabina de proiecție și s-a uitat la multe filme”. La doar 9 ani, Sophie era sigură pe vocația ei pentru actorie.

