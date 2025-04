Elena Vîșcu, anunț neașteptat la un an de la divorțul de CRBL. „M-am desprins. Sunt norocoasă!”

La un an de la separarea de CRBL, Elena Viscu a făcut o declarație în mediul online care a atras atenția tuturor. Fosta soție a artistului a împărtășit un mesaj emoționant, subliniind că a lăsat în urmă durerea și a ales să se concentreze pe vindecare și regăsire personală.

Elena Vîșcu și CRBL și-au spus adio acum un an

Elena Vîșcu și CRBL au decis să se despartă după o căsnicie de 16 ani, anunțând divorțul în aprilie 2024. Vestea separării a surprins pe mulți, deoarece cei doi păreau să aibă o relație stabilă. După divorț, Elena s-a mutat împreună cu fiica lor, Alessia, și a început un nou capitol al vieții sale, concentrându-se pe vindecare și regăsire personală. CRBL, pe de altă parte, și-a refăcut viața alături de o femeie mai tânără, ceea ce a stârnit controverse.

Mesajul Elenei Vîșcu, la un an după separarea de CRBL

A trecut un an de la despărțire, iar Elena a împărtășit public că a reușit să depășească durerea și să își găsească echilibrul, exprimând recunoștință față de cei care au sprijinit-o în această perioadă.

”La mulți ani mie! Acum un an, m-am desprins. Am lăsat în urmă durerea și am ales lumina. Mi-am dat un an să mă vindec. Și m-am regăsit. Elena s-a întors. Și nu mai pleacă. În sfârșit, eu sunt eu. Mulțumesc, Doamne, pentru tot. Veșnic recunoscătoare.

Mulțumesc vouă, oamenilor mei, familiei mele virtuale, pentru toată susținerea. Mulțumesc celor din jurul meu. Prietenilor mei adevărați. Sunt norocoasă. Sunt binecuvântată. Mulțumesc familiei mele. Mă înclin în fața voastră. Din inimă”, a transmis Elena Viscu, pe rețelele de socializare.

Elena Viscu și fiica ei, Alessia, s-au mutat în Chișinău, Republica Moldova, după divorțul de CRBL. Elena a ales să locuiască alături de părinții ei, revenind astfel în casa părintească, pentru a avea parte de sprijin și liniște după separare.

După despărțirea de Elena, CRBL și-a refăcut viața amoroasă, asumându-și public relația cu Olga Guțanu, un fotomodel din Republica Moldova, cu 23 de ani mai tânără decât el. Artistul a vorbit deschis despre povestea lor de iubire în cadrul unui podcast, menționând că diferența de vârstă nu este un obstacol pentru ei și că relația lor se bazează pe compatibilitate și energie comună.

CRBL și Olga au fost surprinși împreună de paparazzi anul trecut și au început să apară pe rețelele de socializare, postând videoclipuri amuzante și momente din viața lor de cuplu. Deși formează un cuplu de mai multe luni, cei doi nu s-au mutat încă împreună, preferând să își păstreze independența pentru moment.

