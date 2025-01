Cum s-au acomodat Elena Vîșcu și fiica ei în Republica Moldova: „E o perioadă destul de sensibilă pentru ea”. Elena și Alessia s-au mutat cu părinții coregrafei după divorțul ei de CRBL / Exclusiv

Elena Vîșcu și fiica ei de 14 ani, Alessia Andreianu, s-au mutat anul trecut din România în Republica Moldova, țara natală a coregrafei, după divorțul acesteia din urmă de CRBL. Într-un interviu pentru Unica.ro, Elena a dezvăluit cum arată viața ei și a fiicei sale în Chișinău, dar și cum s-a acomodat Alessia în noul colectiv.

Cum s-au acomodat Elena Vîșcu și fiica ei în Republica Moldova

Elena Vîșcu (36 de ani) și fiica ei, Alessia Andreianu (14 ani), au mers împreună la avanpremiera sezonului 2 Power Couple România, reality show-ul la care coregrafa și fostul soț, CRBL (46 de ani), au participat împreună înainte să divorțeze. Acolo, Elena ne-a dezvăluit a cui a fost ideea de a se muta la Chișinău, dar și cum s-au acomodat în Republica Moldova.

„Foarte bine (s-a acomodat Alessia – n.red.), îi place foarte mult. Eu aveam foarte mari emoții. Mergeam la părinți în vizită și mi-a zis: «Mami, dar dacă ne mutăm aici?». Ea a venit cu ideea. Mi-am pus așa un semn de întrebare. Am început să analizez și eu. Pentru că, într-adevăr, în București, viața e agitată. Eu plecam de dimineață, mă întorceam seara, și ea foarte mult timp era singurică. Și înțeleg de ce a venit cu această propunere și cu această idee”, a povestit Elena Vîșcu, pentru Unica.ro.

Citește și: Elena Vîșcu, noi dezvăluiri despre viața după divorțul de CRBL. Ce i s-a întâmplat din ziua în care a anunțat despărțirea: „Am fost un pic surprinsă, recunosc” / Exclusiv

Citește și: Ce întrebare a primit CRBL de la fiica lui, Alessia, după ce adolescenta a aflat din presă despre noua lui iubită de 23 de ani. „Trist și dureros.”

Ce i-a spus Alessia Elenei după prima zi de școală în Republica Moldova

Coregrafa ne-a mărturisit că este o fire foarte analitică și că a luat în considerare toate avantajele și dezavantajele înainte de a face acest pas. În plus, Elena a „testat terenul” înaintea mutării propriu-zise. Cum? A dus-o pe Alessia câteva zile la școală în Chișinău, unde adolescenta s-a integrat cât ai clipi.

„Eu analizez foarte mult, mă gândesc dacă e bine, dacă nu e bine. Încerc. Uite, a fost o testare, am dus-o câteva zile la școală. Merge la o școală britanică. Ăsta e avantajul, că poți să înveți oriunde în lume. A fost și din prima zi mi-a zis: «Mama, este genial, copiii sunt așa de prietenoși și îmi place foarte mult». Eu am crezut că o să zică nu. Știi cum e ca părinte. Zici «lasă, du-te și o să vezi că nu o să-ți placă, nu o să vrei». Și copilul a venit: «Wow, ce fain e!». Și-am zis, ok, ce facem acum?

Îi place foarte mult. Deja are prietene. Norocul meu este că Alessia, chiar dacă i-a fost greu că s-a tot mutat dintr-o țară în alta, ea are prieteni din toate orașele în care a învățat. Are prieteni în toată lumea asta. Are online-ul și comunică. Pentru mine este fascinant. Mi se pare genial că avem această posibilitate”, ne-a mai spus fosta concurentă de la Power Couple România, sezonul 1.

Citește și: Motivul pentru care iubita lui CRBL și fiica lui nu s-au cunoscut până acum. Fosta soție a artistului, Elena Vîșcu, a spus adevărul. „M-a deranjat foarte mult.”

Citește și: Iubita lui CRBL, Olga Guțanu, replică pentru cei care critică relația lor. „Își dau cu părerea neîntrebați.” Artistul e cu 23 de ani mai în vârstă

„E o perioadă destul de sensibilă pentru ea.”

În prezent, Elena și Alessia locuiesc cu părinții coregrafei, care reprezintă un sprijin real pentru ea, având în vedere că se împarte între rolul de mamă și cele trei joburi ale sale.

„Am nevoie de acest ajutor cu Alessia. Asta este important la mine, că mă mai ajută părinții. (n.red. În București) era foarte mult timp singură și mi-am dat seama, pentru că eu lucrez cu copiii, predau dans și sunt în preajma copiilor, că e o perioadă destul de sensibilă pentru ea, fără să se întâmple ceva. Adică e o perioadă sensibilă pentru că e adolescentă, are 14-15 ani. Apoi mutarea, părinții, adică sunt foarte multe… nuanțe, aspecte, pe care eu le iau în calcul”, a încheiat Elena Vîșcu, pentru Unica.ro.

În cadrul aceluiași interviu, Elena Vîșcu ne-a spus cum arată viața ei după divorțul de CRBL și ce a surprins-o foarte tare imediat după ce a anunțat despărțirea de artist.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News