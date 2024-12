Ce întrebare a primit CRBL de la fiica lui, Alessia, după ce adolescenta a aflat din presă despre noua lui iubită de 23 de ani: „Trist și dureros”

CRBL a dezvăluit care au fost motivele divorțului dintre el și Elena Vîșcu, în podcastul lui Cătălin Măruță. Totodată, artistul a povestit cum au reacționat fosta soție și fiica lor, Alessia, după ce au aflat din presă despre relația lui cu noua iubită, modelul Olga Guțanu, care are jumătatea vârstei lui.

CRBL a dezvăluit cum au reacționat fosta soție și fiica lor când au aflat despre noua lui iubită

CRBL (46 de ani) și Elena Vîșcu (36 de ani) au divorțat la începutul anului 2024, după 16 ani de căsnicie. Fostul cuplu are o fiică, Alessia (14 ani), care s-a mutat cu mama ei în Republica Moldova, țara natală a fostei coregrafe de la „Dansez pentru tine”.

Invitat în podcastul „Acasă la Măruță”, CRBL a făcut publice motivele divorțului de Elena, dar și discuțiile pe care le-a avut cu ea și cu fiica lor despre noua iubită. Artistul formează de aproximativ 7 luni un cuplu cu modelul Olga Guțanu, în vârstă de 23 de ani.

Pe CRBL nu îl îngrijorează deloc diferența de vârstă dintre el și iubita lui. „Este jumătatea mea, matematic vorbind, și nu numai”, a glumit artistul.

Fosta soție și fiica lor au aflat despre relația lui cu Olga din presă. Acest lucru a afectat puternic credibilitatea solistului în fața Alessiei.

„Nu eram pregătit pentru Alessia. Prima dată i-am scris Alessiei. «Așteaptă să vorbim, să nu crezi tot ce scrie acolo.» A fost foarte greu să administrez șocul. Elena, fiind mândră, nu putea să vină să-mi spună. Am avut o discuție, că e mică, că nu e bine, și-a dat și ea (Elena – n.red.) cu părerea. «Da, am înțeles, dar nu e după mine.» Cu Alessia a fost foarte complicat să-i spun povestea. Foarte greu și trist și dureros. Nu mă crede (că a cunoscut-o pe Olga după divorț – n.red.)”, a povestit CRBL, în podcastul lui Cătălin Măruță.

Ce întrebare a primit CRBL de la fiica lui, Alessia

CRBL susține că el și Olga s-au cunoscut la o lună după finalizarea divorțului dintre el și Elena. Artistul și modelul s-au întâlnit într-un bar din Centrul Vechi. S-au revăzut după două săptămâni și, ușor, ușor, au ajuns la aproape 7 luni de relație, cu toate că fiica lui CRBL nu este deloc încântată.

„Alessia m-a întrebat: «Tata, dar nu ți-e frică că o să te înșele, că e mică?». Dacă mă înșală o să plâng două-trei zile. Ce pot să fac? Să mă implic pe jumătate sau să nu mă implic deloc când apare un sentiment? Am avut foarte multe discuții serioase cu Alessia și trebuie să am răbdare să crească ca să poată înțelege. Nu mă iartă pentru că nu știe adevărul. Nu i-l pot spune pentru că nu-l înțelege. Este evident că eu sunt vinovatul. Ea crede în continuare că eu eram cu Olga și de-aia am divorțat. Sunt convins că Elena m-a suspectat de treaba asta”, a mai povestit solistul.

Motivele divorțului dintre CRBL și Elena Vîșcu

În cadrul aceluiași interviu, CRBL a dezvăluit motivele divorțului de Elena Vîșcu.

„Nu ne mai înțelegeam, nu mai aveam sentimente, s-a rupt relația. Nu există un punct anume. Există rutina, evident din vina ambilor parteneri. Elena a devenit cel mai bun prieten al meu. Respectul a luat locul iubirii. Eram cumva colegi în casă.

Nu mai exista sentimentul, s-a stins. Eram într-o relație de prietenie. Ne respectam reciproc și trăgeam unul pentru altul mergând într-o direcție, dar fără să avem sentimente. Alessia acum are 14 ani și o să ne vadă, o să ne simtă. Doamne-ferește să călcăm strâmb.

Bucuria și iubirea mi le luam de la Alessia. Ea a început să crească și eu nu acceptam. Nu mai simțeam nici de la ea iubire, chiar dacă eu voiam. Ea creștea, era mai distantă, evident, trecea la alt nivel. Cu Elena era totul mult mai rece, nu mai venea nimic. În modalitatea de a-și arăta sentimentele. Elena așa a fost tot timpul, mai conservatoare. A fost întotdeauna protocolară. Eu sunt un romantic extrem. Nu am putut să fiu eu așa cum sunt. Eu sunt genul care se joacă mult, care face atenții”, a mai spus CRBL, despre motivul divorțului de Elena Vîșcu.

Cum o descrie CRBL pe fosta soție

Fostul membru al trupei Simplu a mai spus despre fosta soție că este destul de „autoritară”. „Eu la fel, vrem să câștigăm fiecare”, a continuat.

CRBL susține că el și Elena au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a-și salva căsnicia, însă flacăra nu a putut fi reaprinsă. Artistul a ținut să precizeze că nu au încercat să-și consolideze relația doar de dragul fiicei lor, ci pentru ei și pentru viitorul lor împreună.

În același podcast, CRBL a povestit că monotonia se instalase deja în căsnicia lui când a participat la Survivor România. Totodată, artistul a dezvăluit motivul pentru care el și Elena au participat la emisiunea Power Couple, după care s-au separat. „A fost o ultimă încercare”, a spus CRBL.

Foto: Instagram; Captură YouTube

