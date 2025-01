De ce a renunțat Gabriela Cristea la emisiunea „Mireasa: Capriciile iubirii”. Dezvăluirile făcute de vedetă: „Trăiam în fiecare seară aproape un coșmar” / Video

Gabriela Cristea (50 ani) a anunțat că a decis să ia o pauză de la televiziune și a încheiat colaborarea cu postul Antena Stars, unde prezenta show-ul matrimonial „Mireasa: Capriciile iubirii”. Prezentatoarea tv a explicat că își dorește să petreacă mai mult timp cu familia sa, deși regretă că renunță la un proiect la care a ținut foarte mult.

Gabriela Cristea și-a dat demisia de la Antena Stars

Gabriela Cristea a decis să încheie colaborarea cu postul Antena Stars pentru a petrece mai mult timp cu fiicele ei, dar și cu soțul său, Tavi Clonda. Prezentatoarea de televiziune a renunțat la show-ul matrimonial „Mireasa: Capriciile iubirii”, proiect despre care spune că îi este foarte drag.

„Dragilor, de peste un an mă gândesc la momentul acesta, pentru că deciziile importante trebuie cumpănite temeinic. Am hotărât, împreună cu familia mea, că este momentul să mă retrag din proiectul “Mireasa, capriciile iubirii”. Am luat această decizie pentru că programul emisiunii nu-mi permitea să stau cu fetele mele atât cât merită, cat au nevoie și mai ales cât îmi doresc. La momentul acesta, cu un ochi râd și cu celălalt plâng pentru că mi-a plăcut mult proiectul în care am fost angrenată și echipa alături de care am lucrat. Dar e mult mai important pentru mine acum să mă ocup de creșterea și educarea copiilor mei”, a anunțat Gabriela Cristea pe Facebook.

Aceasta a ținut să le mulțumească producătorilor pentru că au înțeles-o și a rugat telespectatorii să rămână în continuare alături de concurenții de la „Mireasa”.

„Vreau să le mulțumesc producătorilor pentru faptul că au înţeles motivele pentru care am făcut această alegere. Le mulțumesc tuturor celor alături de care am lucrat la acest proiect, împreună am reușit să facem lucruri minunate cu care să vă captăm atenția și să vă facem pe voi, telespectatorii, să fiți alături de noi seară de seară. Sper ca și telespectatorii să mă înțeleagă și să-mi respecte decizia pentru că sunt convinsă că este doar un moment de răgaz pentru mine și familia mea, dar voi fi prezentă în continuare pe rețelele de socializare”, a mai spus Gabriela Cristea.

Cine o înlocuiește pe Gabriela Cristea la „Mireasa”

Începând cu 13 ianuarie, emisiunea este prezentată de către Raluca Preda, o prezență bine-cunoscută publicului pentru moderarea formatului Mireasa: Direct din culise. După ce Gabriela Cristea a predat oficial ștafeta, Raluca Preda preia rolul de gazdă a emisiunii şi va continua să le aducă telespectatorilor un conţinut unic, în care vor fi dezbătute cele mai fierbinți subiecte de la Mireasa, alături de toți cei implicați.

„Este o onoare pentru mine să preiau ștafeta emisiunii Mireasa. Capriciile Iubirii, un proiect de referință pentru televiziunea din România, ridicat la un nivel foarte înalt de doamna Gabriela Cristea, o figură iconică pe care o admir încă din copilărie. Această propunere, venită ca o mare surpriză, reprezintă o provocare profesională semnificativă, pe care o accept cu multă emoție și responsabilitate. Îmi doresc să câștig încrederea și aprecierea celor de acasă, telespectatorii fideli ai emisiunii, care au sprijinit acest proiect de-a lungul sezoanelor. Promit să aduc energia și dedicarea necesare pentru a păstra standardele ridicate ale emisiunii și să o duc mai departe spre noi culmi de succes. Vă invit pe toți să urmăriți noul sezon al emisiunii Capriciile Iubirii și noul sezon Mireasa – Iubește Românește, începând cu 13 ianuarie. Sper să fim împreună pe acest drum, cu sufletul la gură, pentru a descoperi povești emoționante și momente de neuitat. Vă mulțumesc pentru sprijinul vostru și pentru deschiderea de a mă adopta în această nouă ipostază!”, a declarat Raluca Preda.

De ce a decis vedeta să renunțe la televiziune

Gabriela Cristea a revenit în mediul online pentru a explica de ce a decis să ia acum această pauză de la televiziune. Aceasta a explicat că nu există nicio teorie a conspirației, iar decizia i-a aparținut în totalitate.

„Dacă voi credeați că eu am renunțat la programul de televiziune doar ca să stau acasă și să dorm, vă înșelați, sunt trezită ca de obicei, de la ora 6:20 și am foarte multă treabă. Voiam să vă vorbesc despre ceea ce ați aflat deja cu toții aseară, despre faptul că am renunțat să mai merg la programul de televiziune „Mireasa: Capriciile iubirii”. Voiam să auziți direct de la mine și să vă povestesc eu toate lucrurile, ca nu cumva să vă lăsați tentați de o teorie a conspirației pentru că am primit enorm de multe mesaje aseară (…). A fost decizia mea să fac acest pas și am luat această decizie strict pentru familia mea”, a afirmat Gabriela Cristea într-un clip postat pe pagina sa de Facebook.

Vedeta a explicat că nu a renunțat definitiv la televiziune, ci doar a luat o pauză pentru a se concentra asupra fetelor sale, Victoria și Iris.

„Știu că există o teorie a conspirației și toată lumea spune „ce s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat?. Sigur este ceva ascuns!” pentru că în general adevărul pare să fie o sursă fără inspirație pentru noi toți ceilalți. Nu s-a întâmplat absolut nimic, pur și simplu a fost decizia mea. (…) Nu spun că am renunțat definitiv la televiziune, pentru că am mai auzit și chestia asta, problema era programul pe care îl aveam seara și care nu-mi permitea efectiv să mă văd cu fetele mele decât în weekend. Și a fost cumva prea puțin. Știu că poate pentru unii ar putea să pară ciudat, dar pentru mine care trăiam în fiecare seară aproape un coșmar, decizia asta a venit firesc”, a continuat ea.

Gabriela Cristea a povestit, cu lacrimi în ochi, cum fiica ei cea mare, Victoria, i-a reproșat că își petrece tot timpul la serviciu și nu reușesc să se vadă mai deloc.

„Pentru că în fiecare după-amiază când plecam spre studio, când fetele veneau de la școală și grădiniță, ne petreceam doar acele 30-40 de minute împreună. Iar pentru fete și și pentru mine nu este suficient și am considerat că trebuie să fac mai mult. Pentru că au fost multe momente când fetele se agățau de piciorul meu și eu plecam spre mașină cu ele târându-le și au fost foarte multe lacrimi. La un moment dat Victoria s-a uitat în ochii mei și a spus: „Mami, tu stai numai la serviciu”. Iar lucrurile astea nu au mai putut continua. Cel puțin eu nu am mai putut să duc toată această situație. (…) Consider că am luat cea mai bună decizie pentru mine și familia mea”, a precizat prezentatoarea de televiziune.

Sursă foto: Facebook





