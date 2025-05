Marcel Ciolacu impune condiţii ca să demisioneze din funcţia de premier. Vrea ca PSD să iasă din coaliția cu PNL: „Nu şi-a îndeplinit obiectivele”

Marcel Ciolacu a anunţat că îşi va da demisia din funcția de premier, după rezultatul dezamăgitor din primul tur al alegerilor prezidențiale, doar dacă PSD va ieşi din coaliţia cu PNL. Mişcarea acestuia a venit în urma scorului slab obținut de Crin Antonescu, candidatul susținut de coaliția de guvernare, care a obținut doar 19,97% din voturi în primul tur.

Marcel Ciolacu, condiţii ca să demisionezedin funcția de premier

Liderii coaliției au fost nevoiți să se confrunte cu realitatea unui rezultat electoral dezastruos, care a stârnit valuri de critici și nemulțumiri în rândul membrilor din toate partidele implicate. Crin Antonescu, candidatul oficial susținut de PNL, PSD și UDMR, a fost învins de George Simion și Nicușor Dan, ceea ce a condus la un scor slab și o pierdere a încrederii din partea electoratului.

În urma acestui eșec, Marcel Ciolacu a decis să își asume responsabilitatea pentru acest rezultat și să demisioneze din funcția de premier, dar nu înainte ca PSD să se retragă din coaliţia cu PNL. Ce a spus premierul despre acest aspect?

Condiţiile impuse de Marcel Ciolacu

„Această coaliție, după anularea alegerilor din decembrie și după alegerile parlamentare, s-a constituit o coaliție de guvernare care are și majoritate în Parlamentul României, cu două obiective. Primul, de a crea un guvern cu un prim ministru din partea PSD, pentru că PSD a fost pe primul loc. Colegii m-au propus pe mine. Și al doilea obiectiv, de a avea un candidat comun pentru funcția de președinte al României.

Unul dintre cele două obiective nu a fost dus la îndeplinire. Acela de a avea un candidat comun care să devină președintele României. Domnul Crin Antonescu nu a intrat în turul 2. În consecință, acordul coaliției nu a fost îndeplinit decât parțial.

Normal, astăzi, după ce am văzut votul românilor și faptul că această coaliție nu și-a îndeplinit obiectivele, deci neavând nicio credibilitate după votul românilor, am să propun colegilor mei ca PSD să iasă din această coaliție. Dacă colegii mei vor vota să ieșim din coaliție, normal că eu, primul ministru al coaliției, am să îmi depun demisia tot astăzi, la președintele interimar al României”, a conchis Marcel Ciolacu, în cadrul live-ului de pagina de Facebook a Partidului Social Democrat.

Tensiuni mari în interiorul PSD

La doar câteva ore după ce Marcel Ciolacu a spus că va demisiona, au apărut tensiuni considerabile în interiorul PSD. Membrii partidului și liderii locali au cerut demisia întregii conduceri, considerând că actuala conducere a partidului nu mai are legitimitate după acest eșec electoral.

Unele voci din PSD și PNL au susținut că primarii din țară nu au făcut suficiente eforturi pentru a-l susține pe Crin Antonescu, iar alții au acuzat că unii dintre aceștia ar fi sprijinit candidatul independent Victor Ponta.

În acest context, primarul Buzăului, Constantin Toma, a cerut demisia întregii echipe de conducere a partidului și a sugerat organizarea unui congres extraordinar pentru a face loc unei schimbări profunde în structura internă a PSD.

„Este momentul ca PNL să părăsească guvernarea și să sprijine un guvern care să reflecte cu adevărat voința românilor”, a afirmat purtătorul de cuvânt al PSD, Lucian Romaşcanu, la Digi 24, potrivit Agerpres.

Cine ar putea prelua funcţia de premier

După această demisie, întregul Guvern condus de Marcel Ciolacu ar urma să cadă, iar în perioada următoare se vor discuta pașii necesari pentru alegerea unui nou premier.

Sursele politice indică faptul că Ilie Bolojan, lider al PNL, ar putea fi persoana desemnată pentru a prelua funcția de premier, însă decizia finală depinde de evoluția discuțiilor din interiorul coaliției și de alegerile politice care vor urma.

În plus, PSD ar putea trece printr-un proces de reorganizare, iar noile alegeri interne ar putea aduce un alt lider în fruntea partidului.

Daniel Băluță, prim-vicepreședinte PSD și primar al Sectorului 4 din Capitală, este una dintre persoanele menționate pentru a prelua funcția de președinte al partidului. Totodată, există și alte nume care ar putea intra în competiție pentru șefia PSD, inclusiv Mihnea Costoiu și Lia Olguța Vasilescu, deși aceasta din urmă a declarat că nu vizează funcția de președinte al partidului.

În aceste condiții, PSD și PNL se află într-un moment de cotitură. Cu un guvern instabil și un vot care a arătat o divergență mare între alegătorii din diferitele zone ale țării, este esențial ca viitorii lideri politici să adopte măsuri concrete pentru a răspunde așteptărilor și nevoilor populației.

România se află într-un punct de schimbare, iar deciziile care vor fi luate în următoarele zile vor avea un impact semnificativ asupra direcției politice a țării.

Sursa foto: Facebook

