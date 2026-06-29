Diana Matei s-a retras din MApN după aproape 20 de ani: „Nu mai puteam face față”

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Diana Matei a renunțat la cariera de aproape 20 de ani în cadrul MApN. Artista a declarat că programul solicitant și dorința de a petrece mai mult timp cu familia au determinat-o să ia această decizie.

Diana Matei s-a retras din MApN

După aproape două decenii de activitate în cadrul Ministerului Apărării Naționale, Diana Matei a luat o decizie care i-a schimbat viața: renunțarea la funcția sa. Artista a explicat într-o apariție recentă la emisiunea lui Dan Capatos motivele acestui pas important, dezvăluind că volumul mare de muncă și dorința de a petrece mai mult timp alături de familie au cântărit decisiv.

„Nu mai puteam face față. Era extrem de solicitant. Eu sunt foarte inimioasă, așa îmi este firea, și aș face foarte multe lucruri deodată și m-aș băga în 100 de mii de proiecte. Sunt extrem de pasionată de tot ceea ce fac și, prin firea mea, sunt foarte ambițioasă. (…) La un moment dat există și alegeri pe care trebuie să le facem și bineînțeles că cel mai important este Ianis, este familia mea”, a declarat Diana Matei.

Decizia de a demisiona nu a fost luată pe moment, ci a fost rezultatul unei analize atente.

„Nu sunt un om care să acționeze sub impulsul momentului. Am cântărit foarte bine când am luat această hotărâre”, a explicat ea, subliniind că fiecare pas a fost bine calculat.

În cei 20 de ani petrecuți în cadrul ministerului, Diana Matei a creat legături strânse cu colegii săi, despărțirea de aceștia fiind printre cele mai dificile aspecte ale renunțării.

„Foarte greu renunți la relații și la oameni. Eu sunt un om fidel relațiilor și oamenilor, mi-e foarte greu să mă despart de oameni, de lucrurile pe care le fac, le construiesc. Nu mă desprind foarte ușor de oameni și de situații. Dar, când o fac, nu iau hotărârea imediat, cântăresc foarte bine”, a adăugat artista.

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Ce salariu avea artista la Ministerul Apărării Naționale

Un alt subiect abordat în emisiunea lui Dan Capatos a fost salariul pe care îl încasa la Ministerul Apărării Naționale. Potrivit Dianei Matei, venitul său lunar nu era unul fix, variind în funcție de sporuri și de proiectele în care era implicată.

„Trebuie să fac diferența între brut și net că habar nu am. Cred că undeva la 8.600 de RON, ceva de genul acesta. Și sunt sporuri, pentru că la armată sunt niște sporuri micuțe care… fluctuații foarte mici. Adică, uneori sunt mai puțin cu 100, 200 RON sau mai mult, dar cam ăsta este salariul”, a declarat ea.

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Pentru Diana Matei, viitorul înseamnă mai mult timp dedicat familiei și pasiunii sale pentru muzică.

„De acum înainte, vreau să mă concentrez pe lucrurile care contează cu adevărat pentru mine: familia mea și muzica. Acestea sunt prioritățile mele majore”, a spus ea.

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Sursă foto: Instagram

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