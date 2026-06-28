Roxana Ciuhulescu și fiica ei, Ana, seamănă ca două picături de apă: „Arăt exact ca mami”. Imaginile vorbesc de la sine

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Fiica Roxanei Ciuhulescu, Ana Cleopatra, a împlinit 18 ani și îi seamănă perfect! Cele două s-au filmat recent împreună, iar imaginile vorbesc de la sine.

Roxana Ciuhulescu și fiica ei, Ana, seamănă ca două picături de apă

Ana Cleopatra, fiica Roxanei Ciuhulescu, strălucește la 18 ani, după ce a moștenit atât frumusețea, cât și carisma mamei sale. Cele două au împărtășit momente speciale pe rețelele sociale, în care par fie surori, fie cele mai bune prietene. În dreptul unui videoclip recent, Ana a scris pe Facebook: „Arăt exact ca mami”, mândrindu-se cu asemănarea izbitoare cu fosta prezentatoare TV. Roxana, vizibil emoționată, radia de bucurie alături de fiica ei superbă.

Ana este fiica jurnalistei din fostul mariaj cu Mihai Ivănescu, directorul Țiriac Auto. Fostul cuplu s-a căsătorit în 2007 și a divorțat 10 ani mai târziu, în 2017, la notar. În luna martie a anului următor, Roxana s-a căsătorit cu Silviu Bulugioiu. Câteva luni mai târziu, în iulie 2018, Roxana a devenit mamă pentru a doua oară. Prezentatoarea TV mai are, așadar, un fiu, Cezar.

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Roxana Ciuhulescu trece prin momente dificile

Vedeta, mamă a doi copii, își trăiește viața cu plenitudine, dar și cu provocări. Într-un interviu pentru Spynews, Roxana Ciuhulescu a vorbit despre lupta mamei sale cu o boală nemiloasă, descriind-o drept „o luptătoare”.

„E luptătoare, asta pot să spun! Este o luptă pe care o ducem, e greu!”, a mărturisit Roxana, exprimând speranța că viitorul va aduce vindecare.

Foto: Instagram

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