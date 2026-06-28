  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Roxana Ciuhulescu și fiica ei, Ana, seamănă ca două picături de apă: „Arăt exact ca mami”. Imaginile vorbesc de la sine

Roxana Ciuhulescu și fiica ei, Ana, seamănă ca două picături de apă: „Arăt exact ca mami”. Imaginile vorbesc de la sine

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adelina Duinea
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Fiica Roxanei Ciuhulescu, Ana Cleopatra, a împlinit 18 ani și îi seamănă perfect! Cele două s-au filmat recent împreună, iar imaginile vorbesc de la sine.

Roxana Ciuhulescu și fiica ei, Ana, seamănă ca două picături de apă

Roxana Ciuhulescu și fiica ei, Ana Cleopatra (5)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 10)

Ana Cleopatra, fiica Roxanei Ciuhulescu, strălucește la 18 ani, după ce a moștenit atât frumusețea, cât și carisma mamei sale. Cele două au împărtășit momente speciale pe rețelele sociale, în care par fie surori, fie cele mai bune prietene. În dreptul unui videoclip recent, Ana a scris pe Facebook: „Arăt exact ca mami”, mândrindu-se cu asemănarea izbitoare cu fosta prezentatoare TV. Roxana, vizibil emoționată, radia de bucurie alături de fiica ei superbă.

Ana este fiica jurnalistei din fostul mariaj cu Mihai Ivănescu, directorul Țiriac Auto. Fostul cuplu s-a căsătorit în 2007 și a divorțat 10 ani mai târziu, în 2017, la notar. În luna martie a anului următor, Roxana s-a căsătorit cu Silviu Bulugioiu. Câteva luni mai târziu, în iulie 2018, Roxana a devenit mamă pentru a doua oară. Prezentatoarea TV mai are, așadar, un fiu, Cezar.

Citește și: Alejandro Fernandez, despre prima întâlnire cu părinții lui Emil Rengle. „Întreaga seară s-a transformat dintr-un test anxios…”

Cum arată mușcătura de pește-iepure, pericolul de pe litoralul grecesc 😮 Prezentatorul TV Marius Niță a publicat o imagine cu rana provocată de această specie / FOTO
Cum arată mușcătura de pește-iepure, pericolul de pe litoralul grecesc 😮 Prezentatorul TV Marius Niță a publicat o imagine cu rana provocată de această specie / FOTO
Recomandarea zilei

Roxana Ciuhulescu trece prin momente dificile

Vedeta, mamă a doi copii, își trăiește viața cu plenitudine, dar și cu provocări. Într-un interviu pentru Spynews, Roxana Ciuhulescu a vorbit despre lupta mamei sale cu o boală nemiloasă, descriind-o drept „o luptătoare”.

„E luptătoare, asta pot să spun! Este o luptă pe care o ducem, e greu!”, a mărturisit Roxana, exprimând speranța că viitorul va aduce vindecare.

Elena Udrea, dezvăluiri despre Siegfried Mureşan, propunerea de premier a PNL, USR și UDMR. „Bolojan, Kovesi, Coldea, sorosistii de la Bruxelles...” Ce spune fosta ministră despre Siegfried Mureșan
Elena Udrea, dezvăluiri despre Siegfried Mureşan, propunerea de premier a PNL, USR și UDMR. „Bolojan, Kovesi, Coldea, sorosistii de la Bruxelles...” Ce spune fosta ministră despre Siegfried Mureșan
Recomandarea zilei

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Cupru - Ediția nr. 41 (Descoperă Mineralele Pământului) Cupru - Ediția nr. 41 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Hideki Tojo - ediția 32 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) Hideki Tojo - ediția 32 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) 36.99 RON Cumpără acum
Ediția nr. 72 - Paris (Țările Lumii) Ediția nr. 72 - Paris (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum
Roșu aprins – Ediția nr. 30 (Romanele Disney) Roșu aprins – Ediția nr. 30 (Romanele Disney) 52.9 RON Cumpără acum
Nava Scoala Mircea - ediția nr. 57 Nava Scoala Mircea - ediția nr. 57 47.49 RON Cumpără acum
Nava Scoala Mircea - ediția nr. 56 Nava Scoala Mircea - ediția nr. 56 47.49 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.136 Titanic - Ediția nr.136 52.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Cum și-a găsit un nou loc de muncă o femeie concediată după 20 de ani. Strategia care a ajutat-o după un an de eșecuri
Cum și-a găsit un nou loc de muncă o femeie concediată după 20 de ani. Strategia care a ajutat-o după un an de eșecuri
Fanatik
Au pierdut intenționat? Scandal la CM 2026: Naționala vedetei lui Manchester City, avantajată de înfrângere! Video
Au pierdut intenționat? Scandal la CM 2026: Naționala vedetei lui Manchester City, avantajată de înfrângere! Video
GSP.ro
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
Click.ro
Theo Rose și Anghel Damian, colegi de avion cu Răzvan Lucescu la întoarcerea din vacanță. Cu cine au dat nas în nas la bagaje
Theo Rose și Anghel Damian, colegi de avion cu Răzvan Lucescu la întoarcerea din vacanță. Cu cine au dat nas în nas la bagaje
TV Mania
„De ce să-mi fie rușine?”. Carmina Vârciu merge pe jos 40 de minute zilnic spre muncă în America. Cu ce se ocupă acum
„De ce să-mi fie rușine?”. Carmina Vârciu merge pe jos 40 de minute zilnic spre muncă în America. Cu ce se ocupă acum
Redactia.ro
6 zodii intră în cele mai norocoase ceasuri ale verii! Vine perioada lor de AUR după o perioadă grea
6 zodii intră în cele mai norocoase ceasuri ale verii! Vine perioada lor de AUR după o perioadă grea
Citește și...
BBC l-a făcut praf pe Istvan Kovacs! Ce a scris presa internațională după deciziile luate de român în Iordania – Argentina 1-3
Mica localitate din România care devine unul dintre cele mai importante puncte militare din Europa. Investiția uriașă care schimbă harta
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Nu se lasă conduse, ci conduc. Cele trei zodii născute pentru a fi lideri
Prin ce a trecut Andreea Sasu în timp ce era însărcinată. Philipp Plein, dezvăluiri despre relația cu românca: „Eroina mea”
Valentina Pelinel, detalii despre viața de familie și cum se împarte între carieră și copii. "Sunt în forță, fac mai multe lucruri!"
De ce bărbat din showbiz, divorțat recent, a fost îndrăgostită Ioana Ginghină: „Este și deștept și șarmant”
Localnicii din Paris au ales să doarmă în parcuri din cauza căldurii insuportabile: „E deja un adevărat hotel aici”
Ea e soția lui Siegfried Mureșan, premierul propus de PNL. Sunt căsătoriți de 10 ani. Cătălina lucrează la Banca Europeană din Luxemburg. Are un salariu URIAȘ!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Prin ce a trecut Andreea Sasu în timp ce era însărcinată. Philipp Plein, dezvăluiri despre relația cu românca: „Eroina mea”
Prin ce a trecut Andreea Sasu în timp ce era însărcinată. Philipp Plein, dezvăluiri despre relația cu românca: „Eroina mea”
Valentina Pelinel, detalii despre viața de familie și cum se împarte între carieră și copii. "Sunt în forță, fac mai multe lucruri!"
Valentina Pelinel, detalii despre viața de familie și cum se împarte între carieră și copii. "Sunt în forță, fac mai multe lucruri!"
Proiecte speciale
Cazul Caracal, după 7 ani. Procesul poliţiştilor care nu au căutat-o pe Alexandra Măceşanu se judecă la secret
Cazul Caracal, după 7 ani. Procesul poliţiştilor care nu au căutat-o pe Alexandra Măceşanu se judecă la secret
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Libertatea.ro
Imagini rare cu soțiile fotbaliștilor la plajă. Fetele au făcut senzație. Coman, Tănase și Drăguș, împreună în vacanță
Imagini rare cu soțiile fotbaliștilor la plajă. Fetele au făcut senzație. Coman, Tănase și Drăguș, împreună în vacanță
Avantaje
WOW! Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu, pe podium! Superbă, la 14 ani, tocuri înalte, ținute de vis, atitudine de model! Seamănă leit cu tatăl ei, Zsolt Csergo
WOW! Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu, pe podium! Superbă, la 14 ani, tocuri înalte, ținute de vis, atitudine de model! Seamănă leit cu tatăl ei, Zsolt Csergo
Cum arată astăzi vedetele din România care au renunțat la showbiz. Cristiana Răduță e de nerecunoscut
Cum arată astăzi vedetele din România care au renunțat la showbiz. Cristiana Răduță e de nerecunoscut
Elle
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Theo Rose, despre o posibilă colaborare cu Antena 1. Ce a dezvăluit artista despre show-urile postului de televiziune: "Mă regăsesc foarte tare..."
Theo Rose, despre o posibilă colaborare cu Antena 1. Ce a dezvăluit artista despre show-urile postului de televiziune: "Mă regăsesc foarte tare..."
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Codruța Filip, apariție rară în costum de baie. Artista a făcut senzație în ținuta care i-a scos în evidență trupul de invidiat
Codruța Filip, apariție rară în costum de baie. Artista a făcut senzație în ținuta care i-a scos în evidență trupul de invidiat
Horoscop 28 iunie 2026. Marte în Gemeni. Tentații și decizii impulsive. O zodie riscă să piardă agoniseala de o viață
Horoscop 28 iunie 2026. Marte în Gemeni. Tentații și decizii impulsive. O zodie riscă să piardă agoniseala de o viață
De ce bărbat din showbiz, divorțat recent, a fost îndrăgostită Ioana Ginghină: „Este și deștept și șarmant”
De ce bărbat din showbiz, divorțat recent, a fost îndrăgostită Ioana Ginghină: „Este și deștept și șarmant”
Cum a apărut Dominic, fiul cel mare al Antoniei și Alex Velea. Schimbare de look controversată 
Cum a apărut Dominic, fiul cel mare al Antoniei și Alex Velea. Schimbare de look controversată 
Marian Godină, reacție la clipul viral cu eleva de clasa a VIII-a care nu a știut nimic la Evaluarea Națională 2026: „Simbolul eșecului societății”
Marian Godină, reacție la clipul viral cu eleva de clasa a VIII-a care nu a știut nimic la Evaluarea Națională 2026: „Simbolul eșecului societății”
Observator News
Afacerea cu care Cristian a dat lovitura. Un kilogram se vinde şi cu 70 de lei
Afacerea cu care Cristian a dat lovitura. Un kilogram se vinde şi cu 70 de lei
Libertatea pentru Femei
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
Cum a pozat-o iubitul milionar pe Lidia Buble, în vacanță! Slipi tanga, sutien minuscul: „L-am rugat să îmi facă un video din spate...”
WOW! Mirabela Grădinaru, apariție de senzație la ambasada Americii! NU mai poartă rochii cuminți, așa chiar nu ai văzut-o niciodată! A atras toate privirile la brațul președintelui
WOW! Mirabela Grădinaru, apariție de senzație la ambasada Americii! NU mai poartă rochii cuminți, așa chiar nu ai văzut-o niciodată! A atras toate privirile la brațul președintelui
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
BREAKING! A plecat dintre noi...Și cerul suspină, trist, când se stinge o stea...Din păcate, marea doamnă, o artistă extraordinară, cu un suflet minunat, A MURIT, în urmă cu puțin timp. A fost măcinată de o lungă suferință, dar puțini au știut, iar detaliul care a ieșit acum la iveală e TULBURĂTOR
BREAKING! A plecat dintre noi...Și cerul suspină, trist, când se stinge o stea...Din păcate, marea doamnă, o artistă extraordinară, cu un suflet minunat, A MURIT, în urmă cu puțin timp. A fost măcinată de o lungă suferință, dar puțini au știut, iar detaliul care a ieșit acum la iveală e TULBURĂTOR
Da, abia ACUM a venit și explicația și toți au amuțit când au auzit ce a putut povesti Codruța Filip: "M-a ajutat tata în sensul ăsta. A fost oricum...”
Da, abia ACUM a venit și explicația și toți au amuțit când au auzit ce a putut povesti Codruța Filip: "M-a ajutat tata în sensul ăsta. A fost oricum...”
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care Ilie Bolojan și l-ar dori premier
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care Ilie Bolojan și l-ar dori premier
Gata! NU mai există niciun dubiu, iar imaginile confirmă tot! Cristina Spătar și milionarul Vicențiu Mocanu au...vezi mai mult
Gata! NU mai există niciun dubiu, iar imaginile confirmă tot! Cristina Spătar și milionarul Vicențiu Mocanu au...vezi mai mult
Redactia.ro
6 zodii intră în cele mai norocoase ceasuri ale verii! Vine perioada lor de AUR după o perioadă grea
6 zodii intră în cele mai norocoase ceasuri ale verii! Vine perioada lor de AUR după o perioadă grea
Preț carburanți 27 iunie 2026. Stația unde benzina costă mai puțin decât în marile orașe
Preț carburanți 27 iunie 2026. Stația unde benzina costă mai puțin decât în marile orașe
Nicușor Dan a semnat! Ce se va întâmpla cu adaosul comercial la alimentele de bază
Nicușor Dan a semnat! Ce se va întâmpla cu adaosul comercial la alimentele de bază
Cine este soția lui Siegfried Mureșan, omul propus premier de Bolojan si Dominic Fritz. Puțini știu unde lucrează.
Cine este soția lui Siegfried Mureșan, omul propus premier de Bolojan si Dominic Fritz. Puțini știu unde lucrează.
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Horoscop Alina Bădic 28 iunie-4 iulie. Revelații karmice și adevăruri greu de dus
Horoscop Alina Bădic 28 iunie-4 iulie. Revelații karmice și adevăruri greu de dus
Doctor: Deficitul acestor vitamine este cauza supraponderalității
Doctor: Deficitul acestor vitamine este cauza supraponderalității
10 alimente care îți cresc tensiunea arterială
10 alimente care îți cresc tensiunea arterială
Top 3 cele mai pesimiste zodii din horoscop. Văd mereu partea negativă a lucrurilor
Top 3 cele mai pesimiste zodii din horoscop. Văd mereu partea negativă a lucrurilor
TV Mania
„De ce să-mi fie rușine?”. Carmina Vârciu merge pe jos 40 de minute zilnic spre muncă în America. Cu ce se ocupă acum
„De ce să-mi fie rușine?”. Carmina Vârciu merge pe jos 40 de minute zilnic spre muncă în America. Cu ce se ocupă acum
Imaginile care au aprins internetul! Cum arată Raluca Zenga în costum de baie și care este singura ei teamă „clasic feminină”
Imaginile care au aprins internetul! Cum arată Raluca Zenga în costum de baie și care este singura ei teamă „clasic feminină”
„Arăți de top!” Vedeta Pro TV a declanșat o adevărată isterie pe internet după ce s-a filmat la plajă. Imaginile care au strâns mii de reacții instant
„Arăți de top!” Vedeta Pro TV a declanșat o adevărată isterie pe internet după ce s-a filmat la plajă. Imaginile care au strâns mii de reacții instant
Sezonul divelor a început! 10 vedete de la noi au încins plajele din Dubai, Maldive și Mamaia. Topul celor mai spectaculoase apariții în costum de baie
Sezonul divelor a început! 10 vedete de la noi au încins plajele din Dubai, Maldive și Mamaia. Topul celor mai spectaculoase apariții în costum de baie
CSID.ro
Avea o frumusețe ireală încă din copilărie. Acum recunoști fetița? A devenit una dintre cele mai admirate femei din lume
Avea o frumusețe ireală încă din copilărie. Acum recunoști fetița? A devenit una dintre cele mai admirate femei din lume
Cum arată casa de la țară a lui Cheloo. Rapper-ul a lăsat în urmă viața agitată de la oraș și s-a mutat în Breaza. Are o curte imensă
Cum arată casa de la țară a lui Cheloo. Rapper-ul a lăsat în urmă viața agitată de la oraș și s-a mutat în Breaza. Are o curte imensă
Ce s-a ales de Anca Badiu, fosta solistă a trupei Class! Depresia a pus-o la pământ: „Am vrut să recurg la gesturi extreme”
Ce s-a ales de Anca Badiu, fosta solistă a trupei Class! Depresia a pus-o la pământ: „Am vrut să recurg la gesturi extreme”
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică! Fostul Ministru s-a schimbat radical. A avut și probleme mari de sănătate
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică! Fostul Ministru s-a schimbat radical. A avut și probleme mari de sănătate
Libertatea
Luna Căpșună se pregătește să răsară. Data și ora la care trebuie să privești cerul
Luna Căpșună se pregătește să răsară. Data și ora la care trebuie să privești cerul
Spectacol culinar total la doi pași de România. Cât costă o porție de gulaș și ce-am descoperit într-o piață unicat
Spectacol culinar total la doi pași de România. Cât costă o porție de gulaș și ce-am descoperit într-o piață unicat
De ce fertilitatea nu poate fi amânată. Shadia Ateia, expert în tratamentul infertilității cuplului: „Copiii pot aștepta, dar nu și fertilitatea ta”
De ce fertilitatea nu poate fi amânată. Shadia Ateia, expert în tratamentul infertilității cuplului: „Copiii pot aștepta, dar nu și fertilitatea ta”
Localnicii din Paris au ales să doarmă în parcuri din cauza căldurii insuportabile: „E deja un adevărat hotel aici”
Localnicii din Paris au ales să doarmă în parcuri din cauza căldurii insuportabile: „E deja un adevărat hotel aici”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton