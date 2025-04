Despărțire surprinzătoare în „Casa iubirii”. Moldo și Patricia au pus punct relației. În compania cui a fost surprins el după separare

Despărțire neașteptată în „Casa Iubirii”. Patricia și Moldo, unul dintre cuplurile preferate ale publicului, au decis să pună capăt relației lor după doar o săptămână și jumătate.

Moldo și Patricia au pus punct relației

În cadrul reality show-ului „Casa Iubirii” de la Kanal D, Patricia și Moldo au avut o discuție sinceră, dar tensionată, care a marcat despărțirea lor. Moldo a exprimat confuzia și dezamăgirea față de schimbările rapide din relația lor, spunând că nu înțelege motivele din spatele deciziei Patriciei. El a cerut explicații, dar a menționat că va respecta alegerea ei de a pune capăt relației.

Patricia, pe de altă parte, a fost fermă în decizia sa, afirmând că a încercat să facă lucrurile să funcționeze, dar nu mai poate continua. Ea a subliniat că nu mai dorește să aibă nicio legătură cu Moldo și că relația lor a ajuns la un punct fără întoarcere.

Dialogul dintre cei doi a fost marcat de emoții puternice și replici directe, scoțând la iveală diferențele ireconciliabile și dezamăgirile acumulate.

Moldo: De patru zile sunt la pământ, nu înțeleg nimic! De ce sunt schimbările astea de la o zi la alta? Azi cumva, mâine cumva, poimâine cumva. Nu înțeleg, nu am înțeles lucrul ăsta. Am înțeles, o să îi respect decizia. Văd că nu vrea nici să încercăm să fie bine…

Patricia: Am încercat, crede-mă!

Moldo: Ok, am încercat. De acum nu mai vrei, o să îți respect decizia și o să îmi văd de treaba mea. Îmi pare rău pentru tot ce s-a întâmplat, doar că aș fi vrut anumite explicații. Dacă nu simți să le dai, ok, o lăsăm așa și ne vedem de treabă.

Patricia: Ți-am dat explicația.

Moldo: Bun, deci ăsta e motivul principal și de aici gata, nu se mai poate nimic.

Dorobanțu: Și ce vrei să faci de acum încolo Patricia? Vrei să mai vină la tine, nu mai vrei să vină la tine?

Patricia: N-am de gând să fac nimic, nici să mă îndrept spre cineva, Doamne ferește, nu simt.

Dorobanțu: Deci e punct…

Patricia: Am spus-o… E punct!

Moldo, surprins în prezența unei tinere misterioase după despărțirea de Patricia

La doar câteva zile de la despărțire, Moldo a fost surpins într-un club în prezența unei tinere misterioase.

În ediția din 21 aprilie a emisiunii „Casa Iubirii”, Patricia a dezvăluit că a primit de la mama sa imagini în care Moldo era surprins într-un club, alături de o tânără, în ipostaze care sugerau o apropiere. Această situație a declanșat o confruntare tensionată între cei doi.

Moldo a încercat să explice că imaginile erau dintr-o ieșire mai veche, în compania unor prieteni, și că momentul surprins nu avea nicio conotație romantică. Cu toate acestea, Patricia a rămas sceptică, considerând justificările lui drept insuficiente. Ea a declarat că nu mai dorește să continue relația, încheind discuția cu o atitudine fermă și sarcastică, spunând că Moldo este liber să-și trăiască viața așa cum dorește. Mai mult, ea a spus că vrea să-i returneze lui Moldo colierul pe care acesta i l-a dat cât au fost împreună.

„Eu chiar am venit să-mi găsesc jumătatea aici. Mie nu-mi pasă de cadouri și de-astea. Eu nu vreau cadouri scumpe, eu vreau sinceritate, loialitate și respect. A fost un gest frumos, dar am avut nevoie de alte lucruri și am nevoie de alte lucruri care nu se pot cumpăra cu bani” – a explicat Patricia.

