Tensiuni în „Casa iubirii”. Andreea Mantea, atenționare pentru Iasmina. „Este o obrăznicie! Vă rog să vă potoliți! Ce-i aici?” Ce a deranjat-o pe prezentatoarea emisiunii

Momente tensionate în „Casa iubirii”, după ce Iasmina a făcut unele remarci răutăcioase la adres unei alte concurente. Tânăra a primit o atenționare de la gazda emisiunii, Andreea Mantea, pentru comportamentul ei.

Andreea Mantea i-a adresat un avertisment Iasminei după ce aceasta a făcut comentarii despre faptul că Moldo ar trebui să o „țină în lesă” pe Patricia. Gazda emisiunii a reacționat prompt și a avut un mesaj și pentru ceilalți participanți din reality show-ul difuzat de Kanal D.

La începutul săptămânii, tensiunea a atins cote maxime în Casa iubirii. Andreea Mantea a intervenit pentru a le adresa câteva observații concurenților, criticându-le comportamentul nepotrivit. De asemenea, prezentatoarea i-a atras atenția Iasminei, după ce aceasta a făcut o remarcă controversată, sugerând că Moldo ar trebui să o „țină în lesă” pe Patricia.

Prezentatoarea de televiziune s-a arătat surprinsă și indignată de alegerea cuvintelor folosite de concurentă pentru a o jigni pe Patricia. Vedeta de la Kanal D a profitat de ocazie pentru a le atrage atenția și celorlalți participanți, condamnând comportamentele lor inadecvate din cadrul show-ului matrimonial.

„O să va rog respectuos din partea tuturor să va potoliți și să încercați să va controlați! Și să încercați să aveți un minim de bun simt, că atunci când vedeți un mesaj pe televizor să îl respectați! (…) Oricine poate să se comporte așa! Ați uitat unde sunteți! Ce-i aici? De ce să o țină Moldo pe Patricia in lesă? Iasmina?” – a spus Andreea Mantea.

„S-o mai tragă la el că a scăpat puțin! A sărit calul!” – a răspuns Iasmina.

Apoi, între cele două a început o conversație tensionată.

Andreea Mantea: Dar de ce ai folosit termenii ăștia?

Iasmina: Din punctul meu de vedere, așa stă treaba!

Andreea Mantea: La tine s-a trecut cu vederea foarte mult!

Iasmina: La mine? Nu prea cred!

Andreea Mantea: Ba da!

Iasmina: Eu nu cred! N-am ce să fac! Dacă considerați că nu este ok, eu pot pleca acasă!

De ce nu pot forma un cuplu Moldo și Iasmina

Moldo și Iasmina au decis să renunțe la procesul de cunoaștere din cauza neînțelegerilor. Iasmina a fost cea care a anunțat despărțirea, dezvăluind celorlalte concurente din emisiunea „Casa iubirii” că a investit mult efort în relația lor, dar simte că acest lucru nu a fost reciproc din partea lui Moldo.

„Faptul că am pus atât de mult suflet într-un timp atât de scurt mi-a cauzat mie rău, foarte rău, nici nu vă imaginați. Și cred că mai bine pentru mine ar fi să nu mă mai consum atât de mult pentru niște lucruri pe care nu le putem controla, nici eu, nici el.

Trebuie să se întâmple, nu avem ce să facem. Și mă consum degeaba și nu mai pot. E greu să ajungi cu cineva până aici pentru care ai avut ceva real și să-ți dai seama că, de fapt, nu a fost nimic”, a declarat ea în show-ul de la Kanal D.

După despărțire, Moldo a mărturisit că a depus mult efort pentru a face relația cu Iasmina să funcționeze, recunoscând că la început s-a lăsat purtat de val. Cu toate acestea, în ciuda strădaniilor, nu au reușit să ajungă la un acord comun care să-i apropie.

„Sunt conștient că toată lumea a văzut că eu și Iasmina am rupt cunoașterea. Sunt conștient și sunt asumat de tot hate-ul care este în momentul de față în online și toate înjurăturile și toate lucrurile de rău ce-mi sunt spuse, dar aș vrea să vă fac să înțelegeți anumite lucruri. În primă fază îmi asum tot, sunt conștient de anumite lucruri. Cine a urmărit emisiunea a văzut că de la sfârșitul sezonului 3 între mine și Iasmina a existat o apropiere.

În ceea ce privește o relație mereu au fost anumite semne de întrebare, mereu a fost vorba de vârsta ei. Venind în sezonul nou mi-am dat voie să simt și eu anumite chestii, să nu mai am bariere, să trec orice și să mă las purtat de val.

Mereu mi-am dorit să evolueze lucrurile între noi, am încercat să fie bine și lucrurile au avansat frumos. Am început să țin la ea din ce în ce mai mult și ne-am apropiat destul de mult, am intrat într-o cunoaștere, până când am realizat anumite greșeli pe care le fac și pe care mi le asum. (…)” – a spus Moldo în cadrul unui live pe TikTok, potrivit wowbiz.ro.

Foto – capturi video / Facebook

