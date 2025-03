Moldo de la „Casa iubirii” rupe tăcerea după separarea de Iasmina. „Mi-am dat voie să nu mai am bariere, să trec orice!” Ce s-a întâmplat, de fapt, între ei

Moldo a făcut o serie de declarații neașteptate după îndepărtarea de Iasmina. Tânărul a decis să dea cărțile pe față li să vorbească deschis despre ce s-a întâmplat, de fapt, între ei în „Casa iubirii”.

Moldo și Iasmina de la „Casa iubirii” nu își doresc o relație

Moldo și Iasmina au decis să nu încerce să mai cunoască din cauza neînțelegerilor care au apărut între ei în ultima perioadă. Iasmina a fost cea care a făcut anunțul despărțirii în timp ce le povestea celorlalte concurente din „Casa iubirii” că s-a implicat mult în procesul de cunoaștere, dar nu s-a întâmplat la fel cu Moldo,

„Faptul că am pus atât de mult suflet într-un timp atât de scurt mi-a cauzat mie rău, foarte rău, nici nu vă imaginați. Și cred că mai bine pentru mine ar fi să nu mă mai consum atât de mult pentru niște lucruri pe care nu le putem controla, nici eu, nici el. Trebuie să se întâmple, nu avem ce să facem.

Și mă consum degeaba și nu mai pot. E greu să ajungi cu cineva până aici pentru care ai avut ceva real și să-ți dai seama că, de fapt, nu a fost nimic”, a declarat ea în show-ul de la Kanal D.

Citeşte şi: Marinel de la „Casa iubirii” s-a logodit cu iubita lui. Cine este femeia cu care vrea să-și întemeieze o familie. „Nașii noștri de cununie stau în Irlanda”

Citeşte şi: Ionuța de la „Casa iubirii”, adevărul despre relația cu Robi. „Când am crescut…” Cei doi se cunosc din copilărie

Citeşte şi: Fulgy și Roberta din „Casa iubirii” s-au despărțit. „Vreau să fiu singură, cel mai bine!” Ce s-a întâmplat între cei doi

Citeşte şi: Antoni din „Casa iubirii”, dezvăluiri neașteptate după despărțirea de Rebecca. „Adevărul meu nu este și adevărul ei!” Ce spune despre motivul separării

Moldo rupe tăcerea după îndepărtarea de Iasmina





Acum a venit rândul lui Moldo să spună varianta lui de adevăr cu privire la Isamina. Tânărul a recunoscut că s-a străduit mult să facă lucrurile să meargă între el și Iasmina și așa a ajuns să se lase purtat de val la început. Dar, din păcate, nu a putut ajunge la un numitor comun cu ea.

„Sunt conștient că toată lumea a văzut că eu și Iasmina am rupt cunoașterea. Sunt conștient și sunt asumat de tot hate-ul care este în momentul de față în online și toate înjurăturile și toate lucrurile de rău ce-mi sunt spuse, dar aș vrea să vă fac să înțelegeți anumite lucruri.

În primă fază îmi asum tot, sunt conștient de anumite lucruri. Cine a urmărit emisiunea a văzut că de la sfârșitul sezonului 3 între mine și Iasmina a existat o apropiere. În ceea ce privește o relație mereu au fost anumite semne de întrebare, mereu a fost vorba de vârsta ei. Venind în sezonul nou mi-am dat voie să simt și eu anumite chestii, să nu mai am bariere, să trec orice și să mă las purtat de val.

Mereu mi-am dorit să evolueze lucrurile între noi, am încercat să fie bine și lucrurile au avansat frumos. Am început să țin la ea din ce în ce mai mult și ne-am apropiat destul de mult, am intrat într-o cunoaștere, până când am realizat anumite greșeli pe care le fac și pe care mi le asum. (…)” – a spus Moldo în cadrul unui live pe TikTok, potrivit wowbiz.ro.

Foto – capturi Youtube

Urmărește-ne pe Google News