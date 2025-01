Marinel de la „Casa iubirii” s-a logodit cu iubita lui. Cine este femeia cu care vrea să-și întemeieze o familie. „Nașii noștri de cununie stau în Irlanda”

Marinel Hotca de la “Casa iubirii” se pregătește de nuntă. Fostul concurent al celebrului show matrimonial de la Kanal D și-a găsit marea dragoste și este pregătit să se așeze la casa lui.

Marinel de la „Casa iubirii” s-a logodit cu iubita lui și urmează să se căsătorească

Marinel de la „Casa iubirii” și iubita lui, Camelia, formează un cuplu fericit de mai bine de un an. Cei doi vor să facă pasul cel mare în relație și să se căsătorească. Marinel și Camelia s-au logodit pe 26 ianuarie.

Tânărul a dezvăluit în mediul online, în emisiunea „Culiesele iubirii”, moderată de Bianca Comănici, că și-a găsit deja nașii de nuntă și se gândește ca în curând să facă un copil.

„Gânduri de căsătorie am, Cami nu prea le știe. Nașii noștri de cununie stau în Irlanda, vrem să le facem o surpriză. Cami își dorește foarte mult un copil și eu îmi doresc.

Mi-aș dori foarte mult să facem nunta mai întâi și apoi copil. Dacă dă Dumnezeu și se întâmplă să vină copilul înainte, Doamne ajută, să vină, o să ne bucurăm de el. Nu mi-ar părea rău indiferent de situație” – a spunea el anul trecut.

Ce spune Camelia despre experiența lui Marinel în „Casa iubirii”

Marinel a întâlnit-o pe Camelia după ce a ieșit din „Casa iubirii”, dar spune că femeia care îi va deveni soție este la curent cu tot parcursul lui din emisiune și a deranjat-o legătura lui una dintre concurente, cu Natalia.

„Noi suntem extrem de bine. Cami știe tot ce am făcut în Casa iubirii, mă urmărea. Are unele momente când este geloasă, dar eu nu-i dau motive. A deranjat-o legătura mea cu Natalia, deși n-am fost un cuplu. Mama mi-a atras atenția când a cunoscut-o pe Cami. Eu am afacerile în Satu Mare, ea în Oradea. În momentul de față ne vedem împreună pentru tot restul vieții. Suntem împreună de aproape un an” – a mai spus Marinel în „Culisele iubirii”.

Camelia are numai cuvinte de laudă despre cel cu care urmează să întemeieze o familie și spune că între ei a fost dragoste la prima vedere

„M-a atras caracterul și bunătatea pe care o transmitea. Sincer, a fost dragoste la prima vedere, era totul intens. Când ne certăm, nu își cere scuze niciunul, trece de la sine. Când mergem la el acasă, nu mă lasă să fac nimic. L-am convins oarecum să se mute la Oradea. Mi-ar plăcea să nu fie ceva banal, aș vrea să depună efort la cererea în căsătorie. Toată lumea ne întreabă când ne căsătorim. Eu nu-mi doresc copii acum” – a spus viitoarea soție a lui Marinel.

