Robi, declarație de dragoste pentru Teodora, după ce s-au despărțit. Tensiunile cresc în „Casa Iubirii”

Tensiunile cresc în Casa Iubirii, după ce relația lui Robi cu Teodora s-a încheiat, iar tânăra a ales să își îndrepte atenția spre Dorobanțu. Robi a mărturisit acum că încă o iubește pe fosta lui parteneră, dar aceasta pare să se îndoiască de sentimentele lui.

Robi i-a făcut o declarație de dragoste Teodorei

În ediția de luni, 30 decembrie, a emisiunii ”Casa iubirii”, Robi a dat cărțile pe față și a mărturisit că încă are sentimente pentru Teodora, deși relația lor s-a încheiat, iar ea și-a îndreptat atenția spre Dorobanțu.

Concurentul a afirmat că între el și Teodora a existat mai mult decât o simplă interacțiune așa cum s-a spus, precizând că a avut și încă are sentimente puternice pentru ea.

„Am avut mai mult decât o interacțiune, am avut sentimente. Interacțiuni au toți concurenții. Mi se pare că Dorobanțu ia puțin la mișto ce am avut eu cu Teodora”, a afirmat Robi în timpul emisiunii.

În timpul discuției, Andreea Mantea a întrebat-o pe Teodora despre cadoul pe care concurenta îl pregătise pentru Robi, de ziua lui de naștere, dar pe care ea a ales să nu i-l mai ofere.

„Am considerat în momentul ăla că nu merită pentru că în continuare dădea în mine. Am vrut să întorc și să arăt respect pentru ceea ce am avut noi, dar iar ne-am ciondănit și am considerat că nu. I-am luat o brățară”, a precizat ea.

În același timp, Robi i-a făcut o declarație de dragoste Teodorei, mărturisind că este în continuare îndrăgostit de ea.

„Eu am fost îndrăgostit de Teodora. Cred că a însemnat mai mult pentru mine și cred că s-a văzut treaba asta. Teodora, te-am iubit și te iubesc”, i-a spus Robi concurentei.

Teodora și-a îndreptat atenția spre Dorobanțu, în „Casa Iubirii”

După despărțirea de Robi, Teodora și-a îndreptat atenția spre Dorobanțu și au petrecut câteva ore împreună pentru a se cunoaște mai bine.

Cei doi au stat împreună în casa băieților, unde au petrecut timp împreună și s-au bucurat de liniște. Însă nu au scăpat de comentariile lui Moldo, care a încercat să afle mai multe despre sentimentele lor. Mai mult, concurentul i-a îndemnat să își exprime liber sentimentele.

Pe de altă parte, Dorobanțu l-a rugat să nu mai pună presiune pe ei și să-i lase în pace, precizând că vrea să îi cânte Teodorei.

„Nu mai pune presiune, frate. Lasă-ne să stăm și noi liniștiți, să-i cânt”, i-a spus Dorobanțu.

De asemenea, Moldo a precizat că are impresia că o altă concurentă, Criss, intervine foarte mult între ei, scoțând în evidență aspectele lor negative.

„Mie mi se pare că, Criss are foarte multe intervenții în ceea ce vă privește pe voi doi. Ea încearcă să scoată negativul ori la tine, ori de la Dorobanțu”, i-a zis Moldo Teodorei.

Dorobanțu a decis să încheie discuția subliniind faptul că nu mai vrea să acorde atenție unor astfel de subiecte.

„Eu nu vreau să mai dau curs la nimicurile astea de subiecte. În general, lumea nu suportă să te vadă fericit”, a afirmat Dorobanțu.

Sursă foto: Facebook

