Andrei Ciobanu, fost concurent Survivor România, a devenit tată pentru a doua oară. Marilena Cuciurean a născut un băiețel

Andrei Ciobanu, fost concurent Survivor România, a devenit tată pentru a doua oară după ce soția lui, Marilena Cuciurean, a născut un băiețel perfect sănătos. Femeia, la rândul ei fostă concurentă a show-ului de supraviețuire, a fost cea care a dat vestea cea mare.

Andrei Ciobanu, tată pentru a doua oară

Marilena Ciucurean și Andrei Ciobanu și-au mărit familia cu încă un membru. Foștii concurenți de la Survivor România au devenit din nou părinții, după ce tânăra a adus pe lume un băiețel. Cei doi mai au împreună un fiu, Tudor Mihai, care s-a născut în 2023.

Andrei și Marilena s-au cunoscut la Survivor, unde au făcut parte din aceeași tabără, cea a Războinicilor. Între ei s-a format o frumoasă prietenie care în timp s-a transformat într-o relație de iubire. După câțiva ani cei doi ai devenit părinții unui băiat, iar în octombrie 2024 s-au căsătorit și au dezvăluit că vor avea încă un copil.

Pe 3 martie, Marilena Cuciurean a adus pe lume cel de-al doilea copil, pe care l-a numit Vlad.

„Când vedeți această postare, înseamnă că am născut!

03.03.2025

Ora 10:10

Sunt din nou în al nouălea cer. Dumnezeu ne-a mai binecuvântat cu încă o minune și m-a ajutat să ajung până în acest punct! Este minunat să dai viață, să iubești, să educi un copil și să știi că sensul vieții este completat cu încă o minune! Vă facem cunoștință cu noul membru căruia i-am simțit inimioara timp de 9 luni și l-am purtat în pântecul meu! BINE AI VENIT PE LUME, VLAD! Andrei Ciobanu, te iubesc!”, este mesajul postat de Marilena Cuciurean pe pagina sa de Instagram, unde a distribuit și prima imagine cu bebelușul.

Marilea Cuciurean a pierdut o sarcină

În urmă cu doi ani, pe când era însărcinată cu primul ei Tudor, Marilena Cuciurean a dezvăluit că a pierdut o sarcină, iar acest lucru a devastat-o.

„Cealaltă sarcină am pierdut-o la 6 săptămâni. La 7 trebuia să auzim inima. Când am fost la control, nu am mai auzit-o. Ne-a spus dur că e mort. Am avut noroc în acea perioadă cu Andrei, pentru că era tot timpul pozitiv. Pentru mine a fost foarte greu pentru că mă gândeam doar la chestia aia, am crezut că am eu o problemă”, spunea ea la momentul respectiv.

Andrei Ciobanu și Marilena au trecut peste acel moment dureros, iar acum se simt fericiți și împliniți alături de cei doi copii ai lor.

Marilena Cuciurean a născut în aceeași zi cu Daniela Iliescu, soția lui Culiță Sterp, și el fost concurent Survivor România.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Andrei Ciobanu și Marilena Cuciurean

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News