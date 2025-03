Bianca Giurcă, poveste impresionantă de viață. Mărturisile făcute cu lacrimi în ochi de fosta concurentă de la „Casa Iubirii” și „Insula Iubirii”: „Am fost o greșeală”

Bianca Giurcă a devenit cunoscută publicului larg odată cu participarea la show-urile „Insula Iubirii” și „Casa Iubirii”. Deși este o persoană deschisă, nu mulți știu că tânăra are o poveste de viață impresionantă, trecând prin multe dificile în copilăria sa.

Bianca Giurcă, poveste impresionantă de viață

Bianca Giurcă a reușit să treacă peste despărțirea de Marius Moise în urma emisiunii „Insula Iubirii”, și și-a găsit fericirea în brațele lui Patrick, în timpul sjow-ului matrimonial „Casa iubirii”. Deși acum este liniștită și împlinită, tânăra a povestit că a avut o copilărie tristă, mama sa dorindu-și la un moment dat să o dea spre adopție.

Invitată în emisiunea „În Oglindă”, realizată de Mihai Ghiță, fosta concurentă a povestit, printre lacrimi, că părinții ei nu și-au dorit-o inițial, iar mai apoi au decis să se despartă.

„Mama mea, atunci când m-a născut pe mine, nu avea pe nimeni. M-a născut de ziua ei și era singură. Nu știu exact de ce mama și tata s-au despărțit, cel mai probabil nu s-au înțeles, am fost o greșeală, nu cred că am fost o alegere. Am judecat-o pe mama foarte mulți ani. Acum când m-am maturizat am început să o înțeleg. Mama a avut o viață foarte grea. Știu că înainte să mă nască se gândea să mă dea spre adopție. Era un copil care avea un copil (…). Tatăl meu natural, atunci când m-am născut, nu voia să accepte faptul că sunt fata lui, dar după s-a implicat în creșterea mea atât fizic cât și financiar”, a povestit Bianca Giurcă.

Bianca și Patrick, dezvăluiri despre relația lor

Bianca Giurcă a reușit să își găsească sufletul pereche în persoana lui Patrick. Invitați în emisiunea „Culisele iubirii”, cei doi au vorbit despre nuntă și un posibil copil.

„Nunta este o surpriză dacă este să fie, nu voi dezvălui absolut nimic. Dar dacă lucrurile între noi vor fi foarte bine și ne vom înțelege așa cum ne-am înțeles până acum, cu siguranță va apărea și nunta și încă un puiuț”, a afirmat Patrick.

„Din păcate îi dezamăgesc pe oameni, nu este gravidă. Când va fi, veți ști asta. Noi ne dorim. Eu mă simt foarte bine alături de ea pentru că are multe calități pe care le-aș căuta la mama copiilor mei, dar nu este momentul. Noi acum suntem în partea vieții în care ne formăm. Forțăm destinul și nu este ok”, a completat fostul concurent de la „Casa iubirii”.

Și Bianca Giurcă spune că își dorește un copil cu Patrick, dar nu în acest moment.

Cred că relația noastră este stabilă momentan, dar cred că suntem foarte la început ca eu să mă gândesc să fac un copil. Îmi doresc un copil cu Patrick, sunt sigură ca o să fie un tată extraordinar. Dar, dacă aș fi acum însărcinată, am sări niște pași”, a precizat ea.

