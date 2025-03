Povestea de dragoste dintre Volodimir Zelenski și soția lui, Olena Zelenska. Sunt căsătoriți de 21 de ani și au doi copii

Volodimir Zelenski și soția lui, Olena Zelenska au devenit în ultimii ani o sursă de inspirație pentru milioane de oameni din întreaga lume. Cei doi sunt căsătoriți de 21 de ani și au împreună doi copii, Prima Doamnă a Ucrainei fiind cel mai mare susținător al soțului ei în această perioadă dificilă.

Povestea de dragoste dintre Volodimir Zelenski și Olena Zelenska

Volodimir Zelenski a cunoscut-o pe Olena pe vremea când erau studenți. Deși au crescut amândoi în fostul oraș minier Krivi Rih din centrul Ucrainei și au frecventat aceeași școală, drumurile lor s-au intersectat de puține ori.

Viața i-a adus împreună pe când președintele ucrainean studia la Universitatea Națională Kryvyi Rih.

Povestea lor de iubire a început în anul 1995, când Volodimir Zelenski, pe atunci student la drept, a rugat-o pe Olena să îi împrumute o casetă video pe care aceasta o avea la ea, cu toate că el mai văzuse pelicula de opt ori până atunci.

Acesta a recunoscut că a fost doar o scuză pentru a-i cere numărul de telefon și pentru a o revedea.

Potrivit Daily Mail, președintele ucrainean a mărturisit că s-a „îndrăgostit profund, irevocabil” de Olena.

Cei doi au rămas prieteni câțiva ani, până ce relația lor s-a transformat într-o adevărată relație de iubire.

Volodimir Zelenski și Olena Zelenska s-au căsătorit în septembrie 2003, iar de atunci sunt de nedespărțit.

Olena Zelenska nu și-a dorit ca soțul ei să candideze la Președinția Ucrainei

Între timp, Olena a devenit scenaristă, în timp ce soțul ei s-a îndreptat spre actorie. Ea a fost cea care a scris „În slujba poporului”, serialul care l-a făcut celebru pe Volodimir Zelenski. Însă, Olena a mărturisit că și-ar fi dorit ca soțul ei să nu se inspire din serial și să nu candideze la președinția Ucrainei și în viața reală.

Serialul „Servant of The People” a avut trei sezoane, iar producția s-a încheiat în momentul în care Volodimir Zelenski a decis să candideze la preşedinţia Ucrainei. Partidul lui Zelenski se numește, de asemenea, „Servant of The People”.

Deși este Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska a declarat că preferă să rămână în umbra soțului ei.

„Prefer să stau în culise. Soțul meu este mereu în prim-plan, în timp ce eu mă simt mai confortabil în umbră”, spunea ea într-un interviu acordat Vogue Ucraina.

Deși preferă să stea departe de luminile reflectoarelor, Olena a luptat întotdeauna pentru egalitatea de gen și reforma nutrițională în școlile ucrainene.

Volodimir Zelenski și Olena Zelenska nu se feresc să își arate dragostea în public

Deși Volodimir Zelenski este ocupat să apere Ucraina în războiul cu Rusia, acesta nu își neglijează soția și copiii. Președintele ucrainean și soția sa își fac deseori declarații de dragoste în mediul online.

În ianuarie 2022, de ziua de naștere a acestuia, Olena Zelenska i-a transmis un mesaj plin de iubire în mediul online, ce pare scos dintr-un roman.

„Știi, sunt sigură că te uiți la mine în poza asta. Pentru că mereu mă privești așa. Mi-aș dori ca fiecare femeie să aibă parte de astfel de priviri. Doar cei care iubesc cu adevărat privesc așa. Întotdeauna simt dragostea ta. Atâta timp cât mă privești așa, nu mi-e frică de nimic. Încă ne mai așteaptă lucruri. Deci ai grijă de tine. Trebuie să realizăm tot ce am visat împreună. La mulți ani, iubirea mea!”, scria Prima Doamnă a Ucrainei pe Instagram.

Volodimir Zelenski și Olena au împreună doi copii, o fată, Oleksandra, și un fiu, Kyrylo.

