Cum arată și cu ce se ocupă acum copiii din filmul „Slumdog Millionaire”, la 18 ani de la lansarea peliculei

La 18 ani de la lansarea „Slumdog Millionaire”, viața tinerilor actori din film a luat turnuri neașteptate. Deși mulți ar crede că aceștia ar duce acum vieți fără griji, adevărul este cu totul altul. Azharuddin Mohammed Ismail s-a întors în baraca din Mumbai, în timp ce Rubina Ali Qureshi s-a reinventat ca stilist și cofetar.

Ce s-a întâmplat cu copiii din „Slumdog Millionaire”

Când lumina reflectoarelor se stinge, viața reală își face loc. Actorii din «Slumdog Millionaire» nu au avut parte de povestea perfectă după succesul global al filmului premiat cu opt Oscaruri.

Azharuddin Mohammed Ismail, cel care l-a interpretat pe Salim copil, a cunoscut gloria la doar 10 ani. Locuia într-o colibă din mahalaua Garib Nagar din Mumbai când Danny Boyle l-a descoperit. După film, Azhar a primit un apartament în Santacruz, dar acest dar al sorții nu a durat.

Potrivit mumbaimirror.indiatimes.com, Azhar și-a vândut locuința și s-a mutat într-o baracă modestă în Bandra East, aproape de locul unde a fost găsit inițial.

Cu timpul, sănătatea sa s-a deteriorat, iar mama lui l-a dus în satul natal din Jalna. Azhar recunoaște că faima s-a stins și viața în Mumbai, cu aglomerația și poluarea sa, nu i se mai potrivește.

„Celebritatea s-a terminat, acum trebuie să muncesc pentru familie”, a spus el.

Abandonarea studiilor și afacerile eșuate l-au dus spre dificultăți financiare și chiar consum de droguri.

Un vis devenit realitate

Rubina Ali Qureshi, Latika copil, a explorat multiple domenii după succesul filmului. Astăzi, la 27 de ani, Rubina este o femeie ambițioasă și versatilă. Pe rețelele sociale își promovează activitatea de cofetar, dar și alte talente: manichiură, machiaj, coafură și cosmetică.

Rubina este căsătorită și are o situație stabilă. Deși nu a continuat pe drumul actoriei, ea demonstrează că dorința de a învăța și a se reinventa este esențială.

Pentru Ayush Mahesh Khedekar, care l-a jucat pe Jamal copil, actoria a fost mai mult decât un rol. Stabilit în New York, Ayush a urmat cursuri la renumitul studio de actorie Stella Adler după ce a obținut o diplomă în producție TV și video.

„Actoria este chemarea mea”, spune el.

Crescut în Mumbai, Ayush este pasionat de fotbal, skateboarding și mâncarea indiană. Curiozitatea și dorința de a spune povești autentice îl motivează să continue pe acest drum.

Sursă foto: Profimedia, Instagram, Hepta

