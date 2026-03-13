Cum a ajuns o tiktokeriță de la noi să aibă probleme grave la față, după o procedură estetică. Aceeași problemă a avut-o și DJ Harra

O tiktokeriță din România s-a afișat pe rețelele sociale stârnind îngrijorări din partea urmăritorilor. Tânăra a vorbit despre cum a ajuns să aibă probleme la un ochi după o procedură estetică și acuză medicul că nu și-ar fi făcut treaba bine. Cu aceeași problemă s-a confruntat și celebra DJ Harra. Iată care este povestea tinerei și cum a ajuns în acest fel.

Cum a ajuns o tiktokeriță să aibă probleme la un ochi după o procedură cosmetică

Alina, o cunoscută tiktokeriță din România s-a ales cu pleoapa căzută, după o procedură menită să întinerească aspectul pielii. Ea s-a arătat pe rețeaua de socializare și le-a spus urmăritorilor cum a ajuns să aibă ochiul căzut după o procedură de înfrumusețare inofensivă.

Procedura cu radiofrecvență ar fi fost făcută greșit, spune Alina. Celebra DJ Harra a comentat și a povestit că și ea a pățit același lucru.

Alina a povestit că nu a avut nimic în primele zile, dar apoi a început să vadă cum i se lasă ochiul. Ea a povestit că și-a făcut procedura la un medic specializat în așa ceva, dar care a ars-o în zona ochiului.

„„Așa arată fața mea după radiofrecvență, cică înmoaie botoxul (…) E un fel de căldură, îți pune căldură și atât. Chiar credeam că o să am rezultate (…) La clinică unde am fost, mi-a făcut procedura asta o fată care cred că nu știa ce face (…) Mi-a făcut de câteva ori, m-a fript grav (…) Efectiv, doamna nu știa ce face, nici nu vorbea româna foarte bine (…) Doamna nu știa ce face, hai să facem experiment pe ochiul Alinei. Aștept picăturile minune (…) Cică îți ridică pleoapa”, a povestit Aliena, pe TikTok.

DJ Harra a trecut prin aceeași experiență

Dj Harra a povestit că și ea a trecut prin același lucru și i-a dat câteva sfaturi Alinei, din propria experiență.

„Am pățit și eu. Fă sauna și sport. Trece în 2 săptămâni 3 maxim. Orice alte chestii am încercat, nu au funcționat. Și eventual ceva comprese călduțe, nu calde pe zonă. Atât”, a sfătuit-o DJ Harra pe tânără.

Radiofrecvența facială este o procedură estetică non-invazivă cu rolul de lifting și întinerire, care folosește unde electromagnetice ca să încălzească straturile profunde ale pielii.

Această procedură stimulează producția de colagen și elastină pentru a promova o piele mai fermă, netedă și conturată.

