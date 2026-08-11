Un deputat PNL vrea interzicerea TikTok în România, după ce o ambulanță a fost atacată în județul Cluj 

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Un deputat PNL spune că, în acest moment, susține interzicerea TikTok în România, după ce o ambulanță a fost atacată în județul Cluj în urma unei postări de pe rețeaua de socializare. Cazul a readus în atenție problema dezinformării din mediul online și a necesității unor reguli mai stricte pentru rețelele sociale.

Un liberal vrea interzicerea TikTok

Deputatul PNL Alexandru Muraru spune că este „pentru interzicerea TikTok-ului” și consideră că dezbaterea despre rețelele sociale ar trebui să înceapă cu accesul minorilor la acestea.

În același timp, în Parlament există deja mai multe proiecte de lege care vizează dezinformarea și conținutul problematic de pe internet. Unul dintre acestea a fost inițiat în 2025 de Radu Miruță, deputat USR și ministru interimar al Apărării.

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Proiectul propune ca platformele sociale foarte mari să fie obligate să limiteze conținutul ilegal, instigator la ură sau manipulator pe teme de interes național, inclusiv cu ajutorul unor algoritmi de inteligență artificială.

Proiectul a trecut tacit de Senat și se află în prezent în dezbaterea Camerei Deputaților. Documentul a primit însă avize negative de la Consiliul Legislativ, Consiliul Economic și Social, ANCOM și CNA. Radu Miruță cere ca proiectul să fie pus pe ordinea de zi și votat.

Șapte proiecte privind dezinformarea

Deputatul PSD Mihai Ghigiu spune că a identificat pe site-ul Camerei Deputaților șapte proiecte de lege care au legătură cu dezinformarea. Acestea provin de la mai multe partide, inclusiv AUR, SOS România și USR.

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Problema, în opinia lui Ghigiu, este că proiectele nu sunt suficient de clare și ar fi dificil de aplicat.

„Problema pe care o identific eu la toate este că sunt inaplicabile”, a declarat deputatul.

Ghigiu consideră că o eventuală lege ar trebui discutată de toate partidele și să stabilească foarte clar ce instituții vor avea responsabilitatea de a aplica noile reguli.

„Dacă scopul e doar să facem o poză, să spunem că am rezolvat o situație, ok, putem face asta. Un proiect poate trece relativ ușor de Cameră. Dar cuvântul de bază ar trebui să fie «implementabil». Există această tendință de a veni repede cu o lege pentru a răspunde unei situații care e pe agenda publică. De multe ori sunt doar legi de bifat la capitolul imagine și nu sunt implementabile”, a mai spus deputatul.

El susține că oamenii trebuie să învețe cum să verifice informațiile pe care le văd pe internet și să consulte surse oficiale sau publicații de încredere înainte de a distribui o informație.

„E tot o formă de educație să le explici oamenilor ce au de făcut ca să verifice o știre. Să se uite pe site-uri oficiale, să încerce să găsească în surse de încredere. Cred că e important și să-i pedepsești pe cei care postează astfel de materiale. Dar revin la ideea unui mecanism care să fie funcțional”, a spus el.

Cum ar putea fi adoptat proiectul

Deputatul PNL Alexandru Muraru susține că este nevoie de reguli clare pentru mediul online, însă orice lege adoptată în România trebuie să respecte legislația europeană.

„Ar trebui să fie făcut în așa fel încât să nu intre în conflict cu regulamentul european, cu Digital Service Act. În plus, atunci când facem un proiect de lege, chiar dacă pleacă de la o idee bună, ar trebui să fim foarte realiști în felul în care încercăm să îl implementăm. Pentru că, altfel, România e plină de acte normative inaplicabile și nu produc niciun efect”, spune el.

Întrebat dacă o astfel de lege ar putea duce la abuzuri și ar putea afecta libertatea de exprimare, Muraru a recunoscut că acesta este un risc care trebuie luat în calcul.

„În momentul de față, vă spun că nu văd, în primul rând, un consens la nivelul partidelor parlamentare, doar că vă aduceți aminte că orice astfel de act a avut un consens relativ rapid în cazul unei tragedii. Astfel de cazuri trezesc societatea și clasa politică. Eu văd un pericol, realmente, în momentul de față, sunt pentru interzicerea TikTok-ului”, a adăugat el.

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