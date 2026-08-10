Crin Antonescu critică blocajul politic și susține că Nicușor Dan ar trebui să îl numească premier pe Alexandru Nazare pentru rezolvarea crizei

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Crin Antonescu critică lipsa de acțiune a președintelui Nicușor Dan, acuzându-l că prelungește criza politică din România. Fostul lider PNL cere măsuri decisive pentru rezolvarea blocajului guvernamental.

Crin Antonescu critică blocajul politic

Criza politică din România continuă să stârnească reacții puternice și să provoace dezbateri aprinse. Fostul lider liberal Crin Antonescu și-a exprimat public dezamăgirea față de actuala situație politică, punctând că responsabilitatea pentru menținerea lui Ilie Bolojan în fruntea Guvernului aparține, în egală măsură, președintelui Nicușor Dan și Parlamentului.

Într-un interviu acordat Antena 3 CNN, Antonescu a subliniat că, dacă el ar fi fost ales președinte, ar fi optat pentru o altă soluție de prim-ministru.

„Dacă reuneam o majoritate parlamentară, l-aș fi desemnat pe Alexandru Nazare. Cred că domnul Nicușor Dan ar fi trebuit să ia această decizie de trei luni, dacă voia să rezolve criza onorabil”, a declarat fostul lider liberal.

Crin Antonescu a explicat că vina pentru prelungirea crizei nu poate fi aruncată exclusiv pe umerii lui Ilie Bolojan.

„Domnul Bolojan va pleca în momentul în care domnul Nicușor Dan și o majoritate parlamentară vor învesti un guvern. Până atunci, responsabilitatea acestei întârzieri nu-i aparține domnului Bolojan”, a punctat acesta.

Deși a criticat activitatea guvernamentală a lui Ilie Bolojan, Crin Antonescu a respins acuzațiile că fostul premier ar încerca să se agațe cu orice preț de funcție.

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Antonescu cere acțiune decisivă din partea președintelui

Într-un atac direct la adresa președintelui Nicușor Dan, Crin Antonescu l-a acuzat că nu acționează cu fermitate pentru a rezolva criza politică.

„Domnul Nicușor Dan ba îi mustră, ba îi invită, ba îi așteaptă. În momentul de față, domnul președinte, de-aia e președinte, trebuie să acționeze!”, a declarat acesta.

Mai mult, Crin Antonescu susține că președintele ar fi trebuit să ia în calcul o soluție de guvernare fără implicarea PNL, în cazul în care partidul refuză orice variantă în afară de Ilie Bolojan.

„Dacă nu poate găsi o soluție, atunci trebuie să demisioneze”, a fost afirmația tranșantă a fostului lider liberal.

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Crin Antonescu, critici la adresa lui Ilie Bolojan

Crin Antonescu nu s-a ferit să își exprime dezaprobarea față de Ilie Bolojan, caracterizându-l drept „un demagog rudimentar” și acuzându-l că nu a demonstrat calitățile necesare pentru funcția de premier.

„Domnul Bolojan n-are niciun gând să facă ceva bun pentru ca noi să ieșim din această criză”, a spus Antonescu, adăugând că strategia acestuia de a acumula capital electoral s-ar putea întoarce împotriva sa.

Fostul lider PNL consideră că Ilie Bolojan nu va reuși să obțină un rezultat electoral mai bun decât suma voturilor PNL și USR, atrăgând atenția că actuala strategie de a se poziționa împotriva PSD ar putea favoriza creșterea formațiunii AUR.

Sursă foto: Profimedia

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