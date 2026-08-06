Ilie Bolojan, anunț cu privire la criza energetică: „Am adoptat o hotărâre!” Deciziile luate pentru companiile mari și consumatorii casnici

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Ilie Bolojan a anunțat un pachet de măsuri urgente destinate gestionării crizei din sectorul energetic. Executivul a adoptat un plan național de pregătire pentru riscuri, conceput să facă față situațiilor excepționale generate de secetă, dar și altor posibile scenarii critice.

Strategia stabilită de autorități urmărește protejarea populației și menținerea stabilității Sistemului Energetic Național în perioadele de vârf de consum.

Planul de pregătire pentru riscuri și Centrul Operativ Național

Pilonul central al strategiei aprobate de Executiv constă în crearea unui cadru clar de intervenție și stabilirea atribuțiilor pentru fiecare instituție responsabilă. În acest sens, autoritățile au înființat o celulă specială de criză care reunește principalii actori din piața de energie din România.

Premierul interimar a oferit detalii despre rolul acestei noi structuri de coordonare: „Am adoptat o hotărâre prin care sunt aprobate planurile de pregătire pentru riscuri. Este un plan general care are în vedere mai multe tipuri de riscuri, de la cutremure, războaie și pandemii, până la situația cu care ne confruntăm astăzi, cea generată de secetă”– a declarat acesta, citat de digi24.ro.

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Ilie Bolojan a completat privind funcționarea Comandamentului energetic: „Asta înseamnă că vom constitui un Centru Operativ Național în sectorul energetic, urmând să semnez ordinul în această după-amiază. Acest centru operativ va reuni reprezentanții principalilor producători și furnizori de energie din România, în jur de 15 reprezentanți, care, în această situație, vor coordona operațiunile și vor mandata Transelectrica să ia măsurile necesare în contextul crizei în care ne aflăm”.

Maximizarea producției interne și gestionarea importurilor

Pe lângă crearea centrului operativ, planul guvernamental prevede mobilizarea tuturor capacităților de producție disponibile pe plan național. Prioritatea o reprezintă acoperirea perioadelor cu cel mai ridicat consum al zilei, prin repunerea rapidă în funcțiune a grupurilor energetice aflate în rezervă sau în reparații.

Șeful Executivului a punctat planul tehnic destinat orelor critice de seară: „Avem în vedere ca toate grupurile de producție, indiferent de sursa de energie, să funcționeze la puterea maxim disponibilă, inclusiv pornirea grupurilor aflate în rezervă sau menținerea lor în stare de pregătire pentru a putea furniza puterea maximă în orele de vârf. Este vorba despre intervalul orar 19:00-23:00. De asemenea, pentru toate grupurile aflate în reparații, lucrările au fost oprite și acestea au fost repuse în producție, iar pentru cele aflate în mentenanță s-a accelerat finalizarea lucrărilor, astfel încât să poată produce energie cât mai repede”– a mai spus Bolojan.

Măsurile pentru consumatorii industriali și protejarea populației

Una dintre cele mai importante decizii vizează posibilitatea de limitare a consumului pentru marii clienți industriali racordați la rețeaua națională. Transelectrica va putea dispune restricționarea alimentării pe tranșe de consum, însă numai cu acordarea unui termen clar de preaviz pentru companiile vizate.

Ilie Bolojan a precizat modalitatea de punere în aplicare a acestor tranșe: „Planul prevede și limitarea consumului pentru clienții industriali racordați la Sistemul Energetic Național, pe tranșe de consumatori. Aceste tranșe vor fi stabilite în cursul zilei de mâine”.

În ciuda acestui mecanism de urgență pentru industrie, autoritățile garantează că populația și spitalele nu vor fi afectate sub nicio formă.

Premierul interimar a oferit garanții ferme pentru consumatorii casnici și instituțiile esențiale: „Subliniez că locuințele personale și cetățenii nu vor fi limitați și nu vor fi deconectați. Consumatorii casnici sunt exceptați de la aceste măsuri. De asemenea, consumatorii a căror activitate nu poate fi întreruptă – spitale, sanatorii și alte unități esențiale, precum și stațiile care alimentează infrastructura de gaze, țiței și alte servicii critice – nu vor fi incluși în acest mecanism”.

Foto – Facebook

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