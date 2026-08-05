Decizie majoră în supermarketuri! Ce se întâmplă în magazine în urma apelului făcut de Ilie Bolojan pe fondul crizei energetice

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Marile lanțuri de magazine din România au decis să adopte de urgență un pachet complex de măsuri voluntare pentru reducerea consumului de energie electrică.

Decizia luată de Asociația Marilor Rețele Comerciale din România vine în contextul direct în care țara noastră se confruntă cu o criză acută de electricitate, cauzată de valurile de căldură extremă și de seceta severă din această vară.

După ce Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național în sectorul energetic, retailerii au răspuns apelului autorităților, încercând să reducă presiunea uriașă de pe sistemul național fără a afecta aprovizionarea populației.

Temperatura din supermarketuri scade și reclamele luminoase se sting noaptea

Una dintre cele mai vizibile modificări pentru clienți va fi ajustarea climatizării în spațiile de vânzare. Retailerii au decis să limiteze funcționarea sistemelor de aer condiționat, menținând totuși un nivel optim de confort pentru cumpărători și angajați. În plus, pe timpul nopții, iluminatul publicitar al magazinelor va fi oprit complet. Pentru spațiile interioare, marile rețele mizează pe tehnologia LED cu intensitate reglabilă automat în funcție de lumina naturală de afară, dar și pe senzori inteligenți de temperatură și de prezență instalați în birouri și depozite.

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Investiții în vitrine frigorifice izolate și energie verde

Pentru a preveni pierderile masive de energie în zona de alimente proaspete, magazinele au accelerat montarea ușilor de protecție la toate vitrinele și instalațiile de frig alimentar. Aceste echipamente sunt printre cei mai mari consumatori de energie din retail, iar închiderea lor etanșă permite păstrarea produselor la temperaturi optime cu un consum semnificativ mai mic.

Totodată, rețelele comerciale continuă extinderea sistemelor de panouri fotovoltaice instalate pe acoperișurile centrelor comerciale, scopul fiind acoperirea unei părți cât mai mari din consumul propriu din surse regenerabile.

Premierul Ilie Bolojan a cerut mobilizarea marilor consumatori

Măsurile anunțate de retaileri vin imediat după ședința de lucru convocată de premierul interimar Ilie Bolojan cu principalii furnizori de energie din țară.

Executivul a solicitat tuturor marilor consumatori din industrie, dar și autorităților locale și cetățenilor, un efort comun de economisire a resurselor electrice pe durata stării de alertă. Reprezentanții AMRCR au subliniat că prin aceste demersuri voluntare își asumă responsabilitatea față de comunitate, asigurând totodată consumatorii că fluxul comercial și aprovizionarea cu alimente vor continua în condiții de deplină siguranță.

Foto – arhivă

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