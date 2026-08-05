A murit Silviu Stănescu, fost fotbalist și antrenor la Universitatea Craiova. El a fost cel care l-a adus pe Ion Oblemenco în Bănie

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Silviu Stănescu, o figură emblematică a fotbalului românesc și fost jucător și antrenor secund la Universitatea Craiova, a încetat din viață cu doar câteva zile înainte de a împlini vârsta de 82 de ani.

Originar din Drăgășani, fostul mijlocaș s-a stins din viață la Suceava, orașul în care și-a petrecut ultimii ani ai vieții și unde și-a pus amprenta asupra mai multor generații de tineri sportivi. Vestea tristă a fost anunțată de clubul Cetatea 1932 Suceava și confirmată ulterior de Universitatea Craiova, ambele formații transmițând mesaje de regret și condoleanțe familiei îndurerate.

O carieră dedicată fotbalului și formării de noi talente

Născut la 24 august 1944, Silviu Stănescu a evoluat pe postul de mijlocaș stânga pentru echipe importante din campionatul intern, printre care Electroputere Craiova, Universitatea Craiova și Petrolul Ploiești. După retragerea de pe terenul de joc, el s-a mutat pe banca tehnică, pregătind numeroase formații și contribuind la formarea a zeci de fotbaliști. În ultimii ani din viață, Stănescu s-a mutat în Moldova, unde a activat în cadrul Centrului de Copii și Juniori al fostei Cetatea Suceava, fiind considerat un adevărat mentor pentru tinerii din zonă.

Clubul sucevean a subliniat contribuția sa imensă la dezvoltarea fotbalului local, numindu-l o personalitate care și-a dedicat întreaga viață sportului rege.

Omul care l-a adus pe Ion Oblemenco în Bănie

Unul dintre cele mai importante momente din istoria Universității Craiova îi este direct datorat lui Silviu Stănescu. Într-un interviu acordat în urmă cu câțiva ani, fostul mijlocaș a povestit cum a insistat pe lângă conducerea de atunci a clubului pentru a-l transfera pe legendarul Ion Oblemenco.

Cu o hotărâre rar întâlnită, Stănescu a mers personal la București pentru a-l lua pe Oblemenco din cantonament, riscând totul pentru aducerea acestuia în Bănie. Efortul său a schimba definitiv istoria grupării oltene, iar mutarea s-a dovedit a fi una de un succes uriaș încă din primul sezon.

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„Am zis că dacă nu-l iau, plec și eu!”

Amintirile lui Silviu Stănescu despre acel moment decisiv au rămas vii în memoria iubitorilor de fotbal. Conform Gsp.ro, fostul fotbalist a relatat cu sinceritate detaliile din spatele acelei mutări istorice:

„M-am întâlnit cu cineva din Corabia, apropiat de Nelu, care mi-a zis că n-are nicio șansă, că nu are cum să joace de cei doi. Ionescu tocmai ieșise golgheter. «Vorbește și tu la conducere», mi-a zis. Așa că m-am dus până la președintele Consiliului Județean pentru Educație Fizică și Sport. Ăia erau pe dinafară. «E moale, e nu știu ce…».

Copil fiind, ținând mult la el, am zis că dacă nu-l iau, plec și eu! M-am dus la București, l-am luat din cantonament, era în cameră cu Jamaischi. Nu prea avea haine, și-a făcut repede bagajul și am ajuns la Craiova, la conducere. Abia l-am convins pe noul antrenor, Puiu Cosmoc. L-a luat și în anul ăla a ieșit golgheter. După aia, știți voi.”

Despre perioada sa ca jucător pe postul de mijlocaș stânga, Stănescu își amintea cu nostalgie de tactica vremii și de foștii săi colegi de generație.

„Eu am jucat mijlocaș stânga. Se juca sistemul cu 2 mijlocași și cinci în față. Eu intram când lipsea Strâmbeanu. Bun jucător, dar a murit tânăr, la 42 de ani. Umbla vorba că l-a împins cineva din hotel la Turnu Severin. Băiat liniștit, juca bine rummy.”

Dispariția lui Silviu Stănescu lasă un gol profund în comunitățile fotbalistice din Craiova și Suceava. Clubul din Bănie a transmis un scurt mesaj de adio pentru cel care a slujit echipa atât ca jucător, cât și ca antrenor secund:

„Veste tristă: astăzi ne-a părăsit Silviu Stănescu, fostul fotbalist și antrenor secund al Universității Craiova. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”

Foto – Facebook

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