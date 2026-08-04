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Rod Liddle, jurnalistul, editorialistul și realizatorul de radio britanic ale cărui opinii și stil tăios au marcat presa din Regatul Unit timp de decenii, a murit la vârsta de 66 de ani la Spitalul Universitar James Cook din Middlesbrough, după o scurtă suferință.

Dispariția fostului redactor-șef al emisiunii Today de la BBC Radio 4 lasă un gol uriaș în redacțiile publicațiilor The Sun, The Sunday Times și ale revistei The Spectator, dar și în echipa Times Radio, acolo unde își încânta ascultătorii în fiecare dimineață de sâmbătă.

Omagiile din partea colegilor de breaslă

Vestea dispariției premature a provocat un val de reacții emoționante din partea celor care i-au fost colegi și parteneri în ultimii ani de viață. Directorul executiv al News UK, Rebekah Brooks, a descris personalitatea lui Rod Liddle prin cuvinte pline de admirație, menționând amprenta pe care acesta a lăsat-o asupra jurnalismului britanic.

„Rod a fost o forță jurnalistică inimitabilă – strălucit, provocator și extrem de talentat –, iar umorul său mușcător și vocea sa fără compromisuri ne-au îmbrăcat paginile și undele radio timp de decenii. Rod va fi profund regretat de toți prietenii și colegii de la News, precum și de numeroșii săi cititori, ascultători și telespectatori. Gândurile și cele mai sincere condoleanțe se îndreaptă către familia și cei dragi lui”, a declarat Rebekah Brooks.

Conducerea publicațiilor pentru care scria a subliniat capacitatea sa unică de a capta atenția publicului și libertatea deplină pe care o manifesta în scrierile sale. Ben Taylor, redactor-șef al The Sunday Times, a evidențiat felul în care acesta știa să pună degetul pe rană într-un stil extrem de captivant.

„Rod Liddle avea un talent desăvârșit al cuvintelor și și-a folosit harul unic pentru a vorbi în numele cititorilor, punând în lumină ipocrizia și absurdul care afectează viața modernă. De asemenea, era incredibil de captivant, iar ani de zile rubrica lui a fost prima pe care mulți o deschideau în fiecare duminică. Îi vom simți lipsa enorm”, a mărturisit Ben Taylor.

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Victoria Newton, redactor-șef la The Sun, a pus accent pe caracterul neînfricat al editorialistului și pe atmosfera de neegalat pe care o crea în colectivul redacțional.

„Rod a fost un editorialist strălucit și neînfricat, iubit de toți cei de la The Sun. Un apărător al libertății presei, pentru el nu existau subiecte tabu, iar scrierile sale – pe cât de amuzante, pe atât de incisive – erau pur și simplu excepționale.

Un observator formidabil al slăbiciunilor clasei noastre politice, el va rămâne în memorie pentru umorul său tăios și pentru intelectul său uriaș. Dar în redacția The Sun va fi ținut minte și pentru căldura și umorul său, dar și pentru hohotele de râs de la prânzurile și cinele extrem de distractive unde făcea legea. Va fi profund regretat de echipa The Sun și de numeroșii, loialii săi cititori”, a adăugat Victoria Newton.

Tranziția sa către undele radio a fost un alt capitol de succes apreciat de colegii din audio. Tim Levell, director de programe la Times Radio, și-a amintit de energia debordantă pe care jurnalistul o aducea la microfon.

„Rod a făcut explozie în difuzoare când și-a început emisiunea la Times Radio. Ascultătorii îi cunoșteau deja umorul și opiniile de care era mândru că sfidează convenționalul. Însă vasta sa cultură, dedicarea și simțul comediei au fost o bucurie și o surpriză pentru mulți. Emisiunea lui lumina extraordinar diminețile de sâmbătă și îi vom simți enorm lipsa”, a precizat Tim Levell.

Reprezentanții corporației publice BBC, unde a condus unele dintre cele mai importante investigații, au transmis la rândul lor un mesaj oficial de regret.

„Ne pare rău să aflăm despre moartea fostului jurnalist, producător și redactor-șef al emisiunii Today de la BBC, Rod Liddle. El a condus emisiunea-amiral de la Radio 4 într-o perioadă extraordinară a politicii britanice și a coordonat o serie de anchete premiate. Rod a lăsat o amprentă importantă asupra lumii jurnalistice. Gândurile noastre sunt alături de familia, prietenii și colegii săi”, a afirmat un purtător de cuvânt al BBC.

Moștenirea văzută prin ochii copiilor

Dincolo de imaginea sa publică de om de presă extrem de acid și incisiv, copiii săi – Wilder, Tyler și Emmy – au transmis o mărturie mișcătoare despre tatăl lor, arătând că forța sa de caracter și umorul l-au însoțit până în ultimele clipe ale vieții.

„Suntem cu toții foarte triști și șocați de trecerea bruscă în neființă a minunatului nostru tată. Ne-a crescut exact așa cum vă puteți imagina: să fim curioși, curajoși și mereu plini de umor. Chiar și în spital, în ultimele săptămâni, a fost mereu în centrul atenției și nu a lăsat nicio secundă să se vadă cât de cumplită era situația.

A lăsat în urmă o moștenire de care suntem cu toții incredibil de mândri; va fi mereu ghidul nostru despre cum să trăiești o viață extraordinară”, au declarat aceștia.

O carieră marcantă însoțită de opinii controversate

Trecerea în neființă a lui Rod Liddle aduce în prim-plan și parcursul unui jurnalist care nu s-a ferit niciodată de scandal, fiind o figură care a polarizat constant opinia publică. El a intrat în istorie ca primul jurnalist al cărui blog online a fost sancționat de Press Complaints Commission (PCC), instituția care a precedat actualul IPSO. Această decizie a venit în 2010, când o plângere împotriva sa a fost admisă după ce susținuse pe site-ul revistei The Spectator că majoritatea covârșitoare a infracțiunilor violente din Londra erau comise de tineri afro-caraibieni.

De-a lungul anilor, criticii l-au acuzat în repetate rânduri de opinii misogine și rasiste din cauza textelor publicate în rubrica sa din The Spectator, acuzații pe care Liddle le-a respins mereu, argumentând că intenția sa era de a provoca dezbateri sau că scrierile sale aveau o notă satirică. În 2012, revista a fost dată în judecată și a pledat vinovată pentru încălcarea unui ordin judecătoresc, achitând o amendă de 3.000 de lire sterline și 2.000 de lire compensații din cauza unui articol semnat de el în timpul procesului ucigașilor lui Stephen Lawrence, în care afirma că inculpații nu vor avea parte de o judecată echitabilă.

Tensiunile generate de ideile sale au continuat și în anii următori. În 2019, jurnalistul a propus în mod provocator prin intermediul rubricii sale organizarea alegerilor într-o perioadă în care cetățenii de religie musulmană nu puteau vota. În cadrul aceluiași articol, el a ironizat-o pe Rosie Duffield, pe atunci deputat laburist, iar în prezent independent, la scurt timp după ce aceasta vorbise deschis în parlament despre o relație abuzivă prin care trecuse, în timpul dezbaterilor privind legislația referitoare la violența domestică.

Foto – Profimedia

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