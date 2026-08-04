  MENIU  
Home > Știri > A murit Rod Liddle. Celebrul și controversatul jurnalist britanic s-a stins din viață la 66 de ani

A murit Rod Liddle. Celebrul și controversatul jurnalist britanic s-a stins din viață la 66 de ani

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Raluca Vițu
.  Actualizat 04.08.2026, 12:02
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Rod Liddle, jurnalistul, editorialistul și realizatorul de radio britanic ale cărui opinii și stil tăios au marcat presa din Regatul Unit timp de decenii, a murit la vârsta de 66 de ani la Spitalul Universitar James Cook din Middlesbrough, după o scurtă suferință.

Dispariția fostului redactor-șef al emisiunii Today de la BBC Radio 4 lasă un gol uriaș în redacțiile publicațiilor The Sun, The Sunday Times și ale revistei The Spectator, dar și în echipa Times Radio, acolo unde își încânta ascultătorii în fiecare dimineață de sâmbătă.

Omagiile din partea colegilor de breaslă

Vestea dispariției premature a provocat un val de reacții emoționante din partea celor care i-au fost colegi și parteneri în ultimii ani de viață. Directorul executiv al News UK, Rebekah Brooks, a descris personalitatea lui Rod Liddle prin cuvinte pline de admirație, menționând amprenta pe care acesta a lăsat-o asupra jurnalismului britanic.

„Rod a fost o forță jurnalistică inimitabilă – strălucit, provocator și extrem de talentat –, iar umorul său mușcător și vocea sa fără compromisuri ne-au îmbrăcat paginile și undele radio timp de decenii. Rod va fi profund regretat de toți prietenii și colegii de la News, precum și de numeroșii săi cititori, ascultători și telespectatori. Gândurile și cele mai sincere condoleanțe se îndreaptă către familia și cei dragi lui”, a declarat Rebekah Brooks.

Divorțul care zguduie showbizul! E oficial! Și-au spus adio în cel mai mare secret, după aproape 20 de ani de mariaj! S-a ales praful de cuplul de aur din industria de entertaining
Divorțul care zguduie showbizul! E oficial! Și-au spus adio în cel mai mare secret, după aproape 20 de ani de mariaj! S-a ales praful de cuplul de aur din industria de entertaining
Recomandarea zilei

Conducerea publicațiilor pentru care scria a subliniat capacitatea sa unică de a capta atenția publicului și libertatea deplină pe care o manifesta în scrierile sale. Ben Taylor, redactor-șef al The Sunday Times, a evidențiat felul în care acesta știa să pună degetul pe rană într-un stil extrem de captivant.

„Rod Liddle avea un talent desăvârșit al cuvintelor și și-a folosit harul unic pentru a vorbi în numele cititorilor, punând în lumină ipocrizia și absurdul care afectează viața modernă. De asemenea, era incredibil de captivant, iar ani de zile rubrica lui a fost prima pe care mulți o deschideau în fiecare duminică. Îi vom simți lipsa enorm”, a mărturisit Ben Taylor.

A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine?
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Uită-te bine la poză! Îți dai seama cine e femeia din imagine?
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Ce pensie primești în 2026 fără să fi lucrat o zi în România

Citeşte şi: Imagini de la parastasul de un an al lui Ion Iliescu. Ceremonie restrânsă în Cimitirul Militar Ghencea III. Cine a venit

Citeşte şi: Traian Băsescu, despre criza energetică: „Am văzut numai papiţoi la Energie. De-ăştia care vorbesc frumos şi nu au făcut nimic”

Victoria Newton, redactor-șef la The Sun, a pus accent pe caracterul neînfricat al editorialistului și pe atmosfera de neegalat pe care o crea în colectivul redacțional.

„Rod a fost un editorialist strălucit și neînfricat, iubit de toți cei de la The Sun. Un apărător al libertății presei, pentru el nu existau subiecte tabu, iar scrierile sale – pe cât de amuzante, pe atât de incisive – erau pur și simplu excepționale.

Un observator formidabil al slăbiciunilor clasei noastre politice, el va rămâne în memorie pentru umorul său tăios și pentru intelectul său uriaș. Dar în redacția The Sun va fi ținut minte și pentru căldura și umorul său, dar și pentru hohotele de râs de la prânzurile și cinele extrem de distractive unde făcea legea. Va fi profund regretat de echipa The Sun și de numeroșii, loialii săi cititori”, a adăugat Victoria Newton.

Tranziția sa către undele radio a fost un alt capitol de succes apreciat de colegii din audio. Tim Levell, director de programe la Times Radio, și-a amintit de energia debordantă pe care jurnalistul o aducea la microfon.

„Rod a făcut explozie în difuzoare când și-a început emisiunea la Times Radio. Ascultătorii îi cunoșteau deja umorul și opiniile de care era mândru că sfidează convenționalul. Însă vasta sa cultură, dedicarea și simțul comediei au fost o bucurie și o surpriză pentru mulți. Emisiunea lui lumina extraordinar diminețile de sâmbătă și îi vom simți enorm lipsa”, a precizat Tim Levell.

Reprezentanții corporației publice BBC, unde a condus unele dintre cele mai importante investigații, au transmis la rândul lor un mesaj oficial de regret.

„Ne pare rău să aflăm despre moartea fostului jurnalist, producător și redactor-șef al emisiunii Today de la BBC, Rod Liddle. El a condus emisiunea-amiral de la Radio 4 într-o perioadă extraordinară a politicii britanice și a coordonat o serie de anchete premiate. Rod a lăsat o amprentă importantă asupra lumii jurnalistice. Gândurile noastre sunt alături de familia, prietenii și colegii săi”, a afirmat un purtător de cuvânt al BBC.

Moștenirea văzută prin ochii copiilor

Dincolo de imaginea sa publică de om de presă extrem de acid și incisiv, copiii săi – Wilder, Tyler și Emmy – au transmis o mărturie mișcătoare despre tatăl lor, arătând că forța sa de caracter și umorul l-au însoțit până în ultimele clipe ale vieții.

„Suntem cu toții foarte triști și șocați de trecerea bruscă în neființă a minunatului nostru tată. Ne-a crescut exact așa cum vă puteți imagina: să fim curioși, curajoși și mereu plini de umor. Chiar și în spital, în ultimele săptămâni, a fost mereu în centrul atenției și nu a lăsat nicio secundă să se vadă cât de cumplită era situația.

A lăsat în urmă o moștenire de care suntem cu toții incredibil de mândri; va fi mereu ghidul nostru despre cum să trăiești o viață extraordinară”, au declarat aceștia.

O carieră marcantă însoțită de opinii controversate

Trecerea în neființă a lui Rod Liddle aduce în prim-plan și parcursul unui jurnalist care nu s-a ferit niciodată de scandal, fiind o figură care a polarizat constant opinia publică. El a intrat în istorie ca primul jurnalist al cărui blog online a fost sancționat de Press Complaints Commission (PCC), instituția care a precedat actualul IPSO. Această decizie a venit în 2010, când o plângere împotriva sa a fost admisă după ce susținuse pe site-ul revistei The Spectator că majoritatea covârșitoare a infracțiunilor violente din Londra erau comise de tineri afro-caraibieni.

De-a lungul anilor, criticii l-au acuzat în repetate rânduri de opinii misogine și rasiste din cauza textelor publicate în rubrica sa din The Spectator, acuzații pe care Liddle le-a respins mereu, argumentând că intenția sa era de a provoca dezbateri sau că scrierile sale aveau o notă satirică. În 2012, revista a fost dată în judecată și a pledat vinovată pentru încălcarea unui ordin judecătoresc, achitând o amendă de 3.000 de lire sterline și 2.000 de lire compensații din cauza unui articol semnat de el în timpul procesului ucigașilor lui Stephen Lawrence, în care afirma că inculpații nu vor avea parte de o judecată echitabilă.

Tensiunile generate de ideile sale au continuat și în anii următori. În 2019, jurnalistul a propus în mod provocator prin intermediul rubricii sale organizarea alegerilor într-o perioadă în care cetățenii de religie musulmană nu puteau vota. În cadrul aceluiași articol, el a ironizat-o pe Rosie Duffield, pe atunci deputat laburist, iar în prezent independent, la scurt timp după ce aceasta vorbise deschis în parlament despre o relație abuzivă prin care trecuse, în timpul dezbaterilor privind legislația referitoare la violența domestică.

Foto – Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Tânăra de 22 de ani căutată cu RO-Alert a fost găsită moartă. Poliția i-a confirmat identitatea
Tânăra de 22 de ani căutată cu RO-Alert a fost găsită moartă. Poliția i-a confirmat identitatea
Fanatik
Ce transfer! Universitatea Craiova dă o super lovitură: fundaşul central a fost vândut pe o sumă total neaşteptată. Exclusiv
Ce transfer! Universitatea Craiova dă o super lovitură: fundaşul central a fost vândut pe o sumă total neaşteptată. Exclusiv
GSP.ro
Omul din umbră din echipa „Zeiței de la Montreal”: „Nota 10? Meritul Nadiei 80%. Eu – 1%!” + De ce nu vorbește Comăneci despre barbariile lui Karolyi
Omul din umbră din echipa „Zeiței de la Montreal”: „Nota 10? Meritul Nadiei 80%. Eu – 1%!” + De ce nu vorbește Comăneci despre barbariile lui Karolyi
Click.ro
Astăzi se împlinesc 125 de ani de la nașterea lui Louis Armstrong. Povestea tristă a geniul care a ridicat jazzul la rang de artă
Astăzi se împlinesc 125 de ani de la nașterea lui Louis Armstrong. Povestea tristă a geniul care a ridicat jazzul la rang de artă
TV Mania
Daniela Crudu a renunțat la televiziune, dar nu și la succes! Din ce își câștigă banii acum fosta asistentă TV: „E o lume nouă”
Daniela Crudu a renunțat la televiziune, dar nu și la succes! Din ce își câștigă banii acum fosta asistentă TV: „E o lume nouă”
Redactia.ro
Doliu în lumea sportului! S-a stins la numai 37 de ani...
Doliu în lumea sportului! S-a stins la numai 37 de ani...
Citește și...
Gigi Becali a dezvăluit de unde are Bîrligea cele două oferte și ce sumă cere: „Joacă, bă, măcar pentru iubita ta!”. Exclusiv
ANM anunță o lună august neobișnuită. Ce regiuni vor avea cele mai mari abateri de la normal
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cine sunt vinovații pentru că azi românii trebuie să stingă lumina și să oprească aerul condiționat. Criza energetică
Ilie Bolojan, măsuri de urgență pe fondul crizei grave generate de secetă. "Fac un apel către toate instituțiile publice!" Ce le cere marilor companii
Imagini de la parastasul de un an al lui Ion Iliescu. Ceremonie restrânsă în Cimitirul Militar Ghencea III. Cine a venit
Cum se simte Adrian Ropotan, după intervenția chirurgicală suferită în urma accidentului cu echipa Dinamo 2
Cum ar fi putut „Odiseea” să influențeze povestea lui Iisus. Dezbaterea reaprinsă de noul film al lui Christopher Nolan
Deea Maxer s-a mutat în casă nouă, după ce a vândut apartamentul din Bragadiru. Locuința arată impecabil, iar curtea din jurul ei este fabuloasă! VIDEO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez se căsătoresc după 10 ani de relație. Când și unde va avea loc nunta
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez se căsătoresc după 10 ani de relație. Când și unde va avea loc nunta
Marina Almășan, apariție rară în costum de baie, la 60 de ani. La ce alimente a renunțat pentru a se menține în formă
Marina Almășan, apariție rară în costum de baie, la 60 de ani. La ce alimente a renunțat pentru a se menține în formă
Proiecte speciale
Unul dintre cele mai folosite aeroporturi din Europa își închide complet porțile timp de trei luni. Milioane de pasageri, afectați
Unul dintre cele mai folosite aeroporturi din Europa își închide complet porțile timp de trei luni. Milioane de pasageri, afectați
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Libertatea.ro
Angajații au aflat în concediu că rămân șomeri: ultimul producător de cravate a dat faliment după 70 de ani, în Elveția
Angajații au aflat în concediu că rămân șomeri: ultimul producător de cravate a dat faliment după 70 de ani, în Elveția
Avantaje
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Elle
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
A ținut secret faptul că este însărcinată însă imaginile au ajuns pe internet! Vedeta a fost surprinsă pe stradă, iar burtica de gravidă dovedește că va deveni în curând mamă
Alex Velea, reacție surprinzătoare după ce s-a întâlnit cu Vincenzo Castellano, fostul soț al Antoniei. Cum au fost surprinși cei doi
Alex Velea, reacție surprinzătoare după ce s-a întâlnit cu Vincenzo Castellano, fostul soț al Antoniei. Cum au fost surprinși cei doi
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Orhideea Dracula pentru care unii oameni își riscă viața. De ce e atât de căutată
Orhideea Dracula pentru care unii oameni își riscă viața. De ce e atât de căutată
Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău s-au despărțit după șase ani de relație
Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău s-au despărțit după șase ani de relație
Cu ce problemă de sănătate s-a confruntat Selina, iubita lui Victor Slav: „Știu că v-am speriat puțin cu poza de ieri cu perfuzia”
Cu ce problemă de sănătate s-a confruntat Selina, iubita lui Victor Slav: „Știu că v-am speriat puțin cu poza de ieri cu perfuzia”
Sebastian Stan a devenit tată pentru prima dată. Annabelle Wallis a născut în secret
Sebastian Stan a devenit tată pentru prima dată. Annabelle Wallis a născut în secret
Spike și Livia Eftimie, din nou împreună. Cum au fost surprinși în vacanță, în Grecia
Spike și Livia Eftimie, din nou împreună. Cum au fost surprinși în vacanță, în Grecia
Observator News
Ce a găsit un turist sub podeaua unui Airbnb. A doua zi, a auzit zgomote venind de dedesubt
Ce a găsit un turist sub podeaua unui Airbnb. A doua zi, a auzit zgomote venind de dedesubt
Libertatea pentru Femei
Anunțul momentului! A vrut să se știe de la ea! Elena Udrea și Adrian Alexandrov, după 10 ani de relație și un copil rupt din soare au...
Anunțul momentului! A vrut să se știe de la ea! Elena Udrea și Adrian Alexandrov, după 10 ani de relație și un copil rupt din soare au...
Doliu la TV! Anunțul tragic al dimineții a venit acum și frânge inimi! A murit subit prezentatoarea TV care ani de zile ne-a adus știri de pe Litoral
Doliu la TV! Anunțul tragic al dimineții a venit acum și frânge inimi! A murit subit prezentatoarea TV care ani de zile ne-a adus știri de pe Litoral
Jorge, revoltat după ce și-a găsit apartamentul de la mare devastat. Ce au lăsat în urmă turiștii este strigător la Cer
Jorge, revoltat după ce și-a găsit apartamentul de la mare devastat. Ce au lăsat în urmă turiștii este strigător la Cer
Fiul Deei și al lui Dinu Maxer a intrat la un liceu de renume din București. Andreas, admis fără meditații, cu note maxime
Fiul Deei și al lui Dinu Maxer a intrat la un liceu de renume din București. Andreas, admis fără meditații, cu note maxime
Viva.ro
Ce poveste! A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Preferă să nu vorbească despre viața lui privată, dar acum a dezvăluit, în fața tuturor, fără rezerve, care este, de fapt, situația din familia lui. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...”
Ce poveste! A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a lăsat înmărmuriți pe toți. Preferă să nu vorbească despre viața lui privată, dar acum a dezvăluit, în fața tuturor, fără rezerve, care este, de fapt, situația din familia lui. Nimeni, dar nimeni nu-și imagina că va rosti asemenea cuvinte: ”Soția mea...”
Vestea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt, doamnelor și domnilor. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum ziarele ”fierb” pur și simplu. După un scandal imens, Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, a făcut anunțul bombă
Vestea care face înconjurul planetei vine tocmai din Franța, de la nivel înalt, doamnelor și domnilor. Era un moment de liniște în presa de scandal de la Paris, dar acum ziarele ”fierb” pur și simplu. După un scandal imens, Brigitte Macron, Prima Doamnă a Franței, a făcut anunțul bombă
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Toată lumea știe cine este Dan Dungaciu, unul dintre liderii partidului AUR, dar iată cine e, de fapt, superba lui soție. E vedetă de televiziune în România, iar un detaliu uluitoare despre cariera ei atrage imediat atenția. Apare mereu pe micul ecran, dar e...
Toată lumea știe cine este Dan Dungaciu, unul dintre liderii partidului AUR, dar iată cine e, de fapt, superba lui soție. E vedetă de televiziune în România, iar un detaliu uluitoare despre cariera ei atrage imediat atenția. Apare mereu pe micul ecran, dar e...
Redactia.ro
Doliu în lumea sportului! S-a stins la numai 37 de ani...
Doliu în lumea sportului! S-a stins la numai 37 de ani...
Ce să pui în portofel în august ca să nu rămâi fără bani. Tradiția veche pe care mulți români o respectă și astăzi
Ce să pui în portofel în august ca să nu rămâi fără bani. Tradiția veche pe care mulți români o respectă și astăzi
De nerecunoscut!!! S-a schimabt total!! Cum arata azi Bianca Roman de la Insula Iubirii
De nerecunoscut!!! S-a schimabt total!! Cum arata azi Bianca Roman de la Insula Iubirii
Zodia care află un adevăr dureros până la finalul săptămânii. O persoană apropiată îi ascunde ceva important
Zodia care află un adevăr dureros până la finalul săptămânii. O persoană apropiată îi ascunde ceva important
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Adevărul despre stațiunile balneare: afecțiunile pe care le pot ameliora și bolile pe care NU le vindecă
Adevărul despre stațiunile balneare: afecțiunile pe care le pot ameliora și bolile pe care NU le vindecă
Pastilele care pot provoca pierderi de memorie după 60 de ani
Pastilele care pot provoca pierderi de memorie după 60 de ani
Femeile ies tot mai târziu la pensie. Schimbarea care se aplică din august
Femeile ies tot mai târziu la pensie. Schimbarea care se aplică din august
Te dor mușchii de când iei statine? Greșeala care îți poate pune din nou inima în pericol
Te dor mușchii de când iei statine? Greșeala care îți poate pune din nou inima în pericol
TV Mania
Daniela Crudu a renunțat la televiziune, dar nu și la succes! Din ce își câștigă banii acum fosta asistentă TV: „E o lume nouă”
Daniela Crudu a renunțat la televiziune, dar nu și la succes! Din ce își câștigă banii acum fosta asistentă TV: „E o lume nouă”
Imagini rare din casa Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan. Detaliul de lux din dormitor a costat peste 20.000 de lei
Imagini rare din casa Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan. Detaliul de lux din dormitor a costat peste 20.000 de lei
Antonia și Alex Velea au arătat imagini din vila lor de 500.000 de euro. Casa pare desprinsă din filme
Antonia și Alex Velea au arătat imagini din vila lor de 500.000 de euro. Casa pare desprinsă din filme
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
CSID.ro
Cum a reușit să slăbească Maria Popovici! S-a spus că s-a operat la stomac, însă realitatea este cu totul alta! Ce a făcut pentru a scăpa de kilogramele în plus: „Am slăbit mai mult de 15 kg”
Cum a reușit să slăbească Maria Popovici! S-a spus că s-a operat la stomac, însă realitatea este cu totul alta! Ce a făcut pentru a scăpa de kilogramele în plus: „Am slăbit mai mult de 15 kg”
Cine își aduce aminte de Alina Crișan, fostă solistă a trupei ASIA? Ce s-a ales de ea: a fost condamnată la închisoare cu suspendare. Ce acuzații i se aduc
Cine își aduce aminte de Alina Crișan, fostă solistă a trupei ASIA? Ce s-a ales de ea: a fost condamnată la închisoare cu suspendare. Ce acuzații i se aduc
Fosta iubită a lui Cristiano Ronaldo, iubit cu 11 ani mai tânăr. E un jucător de baschet foarte cunoscut! Imagini incendiare cu cei doi
Fosta iubită a lui Cristiano Ronaldo, iubit cu 11 ani mai tânăr. E un jucător de baschet foarte cunoscut! Imagini incendiare cu cei doi
O mai ții minte pe „Mama Natură”? Cum s-a schimbat Roxana Ionescu după ce a renunțat la tv. Nu o mai recunosc mulți!
O mai ții minte pe „Mama Natură”? Cum s-a schimbat Roxana Ionescu după ce a renunțat la tv. Nu o mai recunosc mulți!
Libertatea
Cum l-a ironizat Virgil Ianțu pe Dan Negru, în cadrul galei festive dedicate Zilei Timișoarei. „V-ați speriat puțin, știu”
Cum l-a ironizat Virgil Ianțu pe Dan Negru, în cadrul galei festive dedicate Zilei Timișoarei. „V-ați speriat puțin, știu”
O elevă de la Școală Militară din Sibiu a creat bocancii care încarcă telefonul în timpul mersului
O elevă de la Școală Militară din Sibiu a creat bocancii care încarcă telefonul în timpul mersului
Ploi torențiale și vijelii în România după valul de căldură extremă. Prognoza meteo ANM pentru perioada 4-31 august 2026
Ploi torențiale și vijelii în România după valul de căldură extremă. Prognoza meteo ANM pentru perioada 4-31 august 2026
El Niño se intensifică într-un ritm neobișnuit și specialiștii avertizează că 2027 ar putea deveni cel mai fierbinte an înregistrat vreodată
El Niño se intensifică într-un ritm neobișnuit și specialiștii avertizează că 2027 ar putea deveni cel mai fierbinte an înregistrat vreodată
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton