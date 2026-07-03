Doliu în lumea radioului românesc: A murit Anne-Marie Ionescu. Mesajul lui Răzvan Exarhu: „Ami, o să-mi fie dor de tine!”

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Lumea radioului și a jurnalismului din România este în doliu după stingerea prematură din viață a unei figuri emblematice din spatele microfonului și al producției audio. Anne-Marie Ionescu, cunoscută de toți colegii și apropiații drept Ami, a încetat din viață, lăsând un gol imens în industria media.

Recunoscută ca una dintre cele mai influente și respectate personalități din domeniu, ea a ghidat destinele promoționale ale unora dintre cele mai ascultate posturi de radio din țară.

O carieră dedicată excelenței în radio

Ocupând funcția de Marketing Manager al A.G. Radio Holding—trustul care reunește posturile Kiss FM, Magic FM și Rock FM—Anne-Marie Ionescu a fost motorul din spatele multor campanii de succes. De-a lungul unei cariere impresionante, dedicarea și profesionalismul său au lăsat o amprentă profundă asupra pieței media autohtone, ea fiind responsabilă pentru parteneriate strategice și proiecte de anvergură care au definit evenimentele muzicale din România. Colegii de breaslă și publicul larg o amintesc ca pe un lider vizionar și un om de o loialitate profesională desăvârșită.

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Val de emoție și omagii în mediul online

Vestea tragică a fost răspândită rapid în comunitatea jurnaliștilor, stârnind reacții imediate de tristețe și profund respect. Printre primii care au reacționat public s-a numărat jurnalistul și realizatorul radio Răzvan Exarhu, care a transmis un mesaj plin de durere, amintind de colaborarea strânsă pe care au avut-o de-a lungul anilor pentru emisiunea de succes de la Rock FM.

„Ami, o să îmi fie dor de tine. Și îți promit că am să îți mai pun la radio din când în când «Summer in Siam». Mă bucur că am fost colegi și prieteni și că am construit atât de multe proiecte frumoase la Morning Glory cu Răzvan Exarhu și Rock FM. Îmi pare nespus de rău că ai plecat”, a scris realizatorul în mediul online.

Pierderea este resimțită la fel de intens și de restul echipei din holding, colegii exprimându-și recunoștința pentru anii petrecuți împreună și pentru sprijinul necondiționat oferit de-a lungul timpului. Dispariția sa lasă o comunitate unită în durere, dar recunoscătoare pentru moștenirea profesională pe care Ami o lasă în urmă.

„Magic FM și radioul, în general, au pierdut un om de mare valoare. Drum lin, Ami! Mulțumim pentru tot. Vei rămâne mereu în amintirea noastră”, a transmis, într-un mesaj de rămas-bun, echipa Magic FM.

Foto – Facebook

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