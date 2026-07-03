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Bacalaureat 2026. Când se afișează primele rezultate ale elevilor și când se pot depune contestații

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Când se afișează primele rezultate ale examenului de Bacalaureat. Examenul de Bacalaureat reprezintă unul dintre cele mai importante praguri din viața tinerilor absolvenți de liceu, fiind momentul decisiv care le poate influența admiterea la facultate și traseul profesional pe care îl vor urma în viitor. După săptămâni intense de pregătire și examene scrise, atenția tuturor se îndreaptă acum către calendarul oficial stabilit de Ministerul Educației pentru publicarea primelor note.

Ziua cea mai așteptată pentru candidați

Potrivit calendarului oficial aprobat de autorități, primele rezultate ale examenului de Bacalaureat din sesiunea 2026 vor fi afișate marți, 7 iulie. Absolvenții vor putea afla notele obținute până la ora 12:00, notează digi24.ro. Ministerul Educației păstrează și în acest an procedura de anonimizare a datelor, ceea ce înseamnă că rezultatele vor putea fi consultate atât online, cât și la avizierele centrelor de examen, exclusiv pe baza codurilor individuale pe care fiecare candidat le-a primit anterior.

O măsură importantă menținută de Ministerul Educației vizează creșterea transparenței în procesul de evaluare. Astfel, în aceeași zi în care se publică primele note, începe și etapa dedicată vizualizării lucrărilor. Candidații au posibilitatea de a-și analiza foile de examen înainte de a lua o decizie finală cu privire la solicitarea unei reevaluări. Este important de menționat că această consultare preliminară are doar un caracter pur informativ și nu înlocuiește în niciun caz depunerea oficială a unei contestații.

Programul depunerii contestațiilor și regulile pentru elevi

Calendarul pentru depunerea contestațiilor este unul bine definit și debutează chiar pe data de 7 iulie, în intervalul orar 14:00 – 18:00. Procedura continuă și în zilele de 8 și 9 iulie, după un program stabilit în mod specific de fiecare centru de examen în parte. Candidații pot trimite solicitările direct la centrele unde au susținut probele sau prin modalitățile alternative de comunicare puse la dispoziție de inspectoratele școlare. În situația în care absolvenții sunt minori, legislația în vigoare prevede că cererea de reevaluare trebuie semnată obligatoriu atât de către candidat, cât și de un părinte sau de reprezentantul legal.

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Notele finale devin definitive la mijlocul lunii iulie

După încheierea perioadei de depunere, lucrările contestate intră într-un nou proces de corectare, fiind evaluate de alți profesori decât cei care au realizat notarea inițială. Rezultatele finale vor fi publicate pe data de 13 iulie 2026, marcând încheierea oficială a acestei sesiuni de examen. Notele afișate în această etapă vor include toate modificările aduse în urma soluționării contestațiilor și vor avea un caracter definitiv, fără a mai exista posibilitatea unor noi schimbări sau reveniri asupra deciziei.

Pasul următor se mută la universități

Odată cu afișarea notelor finale, absolvenții de liceu pășesc în etapa înscrierilor la facultate. În funcție de media generală obținută și de opțiunile personale, candidații își vor pregăti și depune dosarele la instituțiile de învățământ superior. Fiecare universitate își stabilește propriul calendar și propriile condiții de admitere. În timp ce unele facultăți realizează selecția viitorilor studenți exclusiv pe baza mediei de la Bacalaureat, altele impun probe suplimentare, cum ar fi examene scrise, interviuri de selecție sau diverse teste de aptitudini, adaptate specializării alese.

Foto – arhivă

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