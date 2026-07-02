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Cornelia Mazilu, celebra dansatoare din videoclipurile maneliștilor, a bifat o apariție rară în costum de baie, la 57 de ani. Dansatoarea s-a fotografiat la piscină alături de soțul ei, etalând o siluetă impecabilă, într-un costum de baie turcoaz.

Cornelia dansatoarea, apariție inedită în costum de baie, la 57 de ani

Cornelia Mazilu a petrecut recent o zi la piscină, alături de soțul ei. Acolo, dansatoarea s-a fotografiat într-un costum de baie turcoaz demonstrând că vârsta este doar un număr.

Fanii au fost impresionați de silueta vedetei. „Nimeni nu ar zice că are 57 de ani”, a scris cineva. „Arătați fabulos, doamna Cornelia!”, a fost un alt comentariu. Cornelia s-a fotografiat alături de partenerul său, care s-a asortat cu un șort de aceeași culoare.

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„De fiecare dată când o văd, îmi amintesc de copilărie”

Cornelia se află în atenția publicului încă din anii 2000, fiind o prezență constantă în videoclipurile unor cântăreți celebri de manele. Cu toate că anii au trecut, artista rămâne o figură iconică, continuând să fie urmărită și apreciată de mii de oameni pe rețelele sociale. „De fiecare dată când o văd, îmi amintesc de copilărie”, a scris cineva pe TikTok.

După o scurtă pauză de pe scena muzicală, Cornelia a revenit în atenția publicului și a demonstrat că pasiunea pentru dans nu are termen de expirare. Nu demult, ea a dansat pe scenă alături de Andrei Bănuță, moment care a stârnit nostalgia fanilor. „Cornelia arată la fel!”, a exclamat un internaut.

Foto: TikTok

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