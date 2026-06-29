Examenul de Bacalaureat 2026. Probele la matematică și istorie, amânate din cauza caniculei

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Ministerul Educației și Cercetării a luat o decizie fără precedent și a modificat oficial calendarul primei sesiuni a examenului național de Bacalaureat 2026. Probele scrise impuse ale profilului, care includ disciplinele matematică și istorie, au fost amânate cu o zi din cauza condițiilor meteorologice extreme care afectează întreaga țară.

Examenul, pe care absolvenții de liceu ar fi trebuit să îl susțină inițial marți, 30 iunie, a fost decalat pentru miercuri, 1 iulie. Hotărârea cu caracter excepțional a fost aprobată prin ordin de ministru și vine ca o reacție directă la avertizările de vreme severă, prioritatea autorităților fiind siguranța tuturor celor implicați în acest proces.

Alertă de cod roșu! Sănătatea elevilor și a profesorilor este prioritară

Modificarea bruscă a calendarului de examen a fost determinată de prognoza critică emisă de Administrația Națională de Meteorologie, care a instituit cod roșu de caniculă pentru ziua de marți. Reprezentanții ministerului au explicat că desfășurarea unei testări de o asemenea importanță în condiții de temperaturi extreme ar fi pus în pericol confortul și starea de sănătate a candidaților și a cadrelor didactice din centrele de examinare.

„Amânarea cu o zi față de calendarul inițial a fost aprobată prin ordin de ministru, fiind o decizie cu caracter excepțional, luată în urma prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie pentru data de 30 iunie (cod roșu – caniculă). S-a avut în vedere cu prioritate protejarea sănătății elevilor, a profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului, precum și asigurarea unor condiții mai bune de examinare, în contextul dat”, a transmis oficial Ministerul Educației, potrivit Digi24.ro.

Ce se întâmplă cu restul examenelor. Precizările oficiale ale autorităților

Această decalare a provocat imediat îngrijorare în rândul absolvenților și al părinților, mulți întrebându-se dacă întreaga sesiune de Bacalaureat va fi dată peste cap. Pentru a liniști spiritele, instituția a venit cu clarificări importante și a subliniat că măsura este una izolată, aplicându-se exclusiv pentru testarea la matematică și istorie. Toate celelalte etape din calendar se vor desfășura exact așa cum au fost programate inițial.

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„Pentru a limita impactul asupra desfășurării examenului și asupra planurilor absolvenților, toate celelalte date prevăzute în calendarul examenului național de Bacalaureat rămân nemodificate. Măsura adoptată are caracter punctual și vizează exclusiv proba scrisă la matematică/istorie”, a mai precizat instituția guvernamentală.

Ordinul de ministru care consfințește această modificare de ultim moment a fost deja semnat și urmează să fie publicat în Monitorul Oficial pentru a intra în vigoare, lăsându-le elevilor o zi în plus de pregătire pe timp de caniculă.

Foto – arhivă

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