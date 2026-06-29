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Courteney Cox și Johnny McDaid s-au despărțit. Actrița din „Friends”, în vârstă de 62 de ani, și muzicianul din trupa Snow Patrol, în vârstă de 49 de ani, s-au despărțit după mai bine de 10 ani petrecuți împreună, conform presei internaționale.

Ultima apariție publică și mesajul emoționant din online

Cei doi au fost văzuți ultima dată împreună în public când au participat la US Open, în septembrie 2025, notează People. Înainte de asta, actrița a sărbătorit cea de-a 48-a aniversare a muzicianului cu o postare emoționantă plină de apreciere, în luna iulie.

„La mulți ani bărbatului care poate face aproape orice”, a scris Cox pe Instagram, alături de fotografii cu McDaid concertând pe scenă, pilotând un avion și zâmbind lângă ea cu un pește pe care îl prinsese. „Te iubesc!”

O istorie amoroasă marcată de suișuri și coborâri

Cox și McDaid au început să se întâlnească la sfârșitul anului 2013, după ce s-au cunoscut la o petrecere plină de vedete găzduită de vedeta din „Cougar Town”. S-au logodit nouă luni mai târziu, dar au anulat logodna la sfârșitul anului 2015. S-au împăcat în anul următor, dar nu s-au mai relogodit.

În aprilie 2024, Cox a dezvăluit că ea și McDaid se despărțiseră inițial în timpul unei ședințe de terapie de cuplu.

„După trei ani, ne-am despărțit și a fost cu adevărat intens. Ne-am despărțit la terapie. Nu știam că se va întâmpla asta, indiferent dacă ar fi trebuit să o anticipez sau nu”, a spus ea la acea vreme în timpul unui episod al podcastului „Minnie Questions with Minnie Driver”. „Pur și simplu s-a despărțit de mine în primul minut. Iar eu am fost ceva de genul: ce? Eram logodiți și am fost atât de șocată. Am suferit atât de mult!”

„Nu încerca să mă surprindă”, a continuat ea. „Erau atât de multe lucruri care trebuiau rezolvate, încât a trebuit să își protejeze propria inimă.”

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Lecția dureroasă care a salvat temporar relația

Deși Cox a subliniat că despărțirea a învățat-o cum să își „recupereze” vocea și limitele, ea a explicat, de asemenea, că a fost „recunoscătoare pentru acea despărțire”, deoarece le-a transformat relația atunci când s-au împăcat în anul următor.

„M-a învățat cu adevărat cum funcționam în lume”, a spus ea în cadrul podcastului. „Care erau lucrurile din copilăria mea de care aveam nevoie? De exemplu, dacă era vorba despre nevoia de a fi adorată de bărbați sau lucruri la care nu știam cum să renunț pentru a fi într-o relație. Să nu iau lucrurile personal, limitele mele. Pur și simplu m-am analizat pe mine însămi și am avut un terapeut extraordinar.”

Foto – Profimedia / Instagram

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