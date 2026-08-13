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Scumpiri după scumpiri din cauza crizei energetice. Cum vor arăta facturile românilor din această toamnă

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Criza energetică ar putea aduce facturi mai mari din această toamnă. Mai mult, în iarnă ar urma să se scumpească și gazele naturale, o posibilă criză a gazelor fiind preconizată din cauza exporturilor slabe și Qatar, dar și a rezervelor mici din Europa.

Facturi mai mari la energia electrică din toamnă

Creșterea prețurilor la energie devine o realitate tot mai palpabilă pentru consumatorii români. Conform unei analize publicate de Libertatea, energia electrică produsă pe bază de gaze naturale și energia termică sunt pe punctul de a înregistra scumpiri semnificative. Cauzele sunt multiple, de la criza gazelor naturale până la modul în care sistemul energetic este gestionat.

În prezent, Complexul Energetic Oltenia și ELCEN au scos energie la vânzare pe OPCOM, cu prețuri ce variază între 725 și 890 de lei/MWh, conform datelor furnizate de E-nergia.ro. Aceste cifre, deși aparent competitive, se traduc într-un cost final de aproximativ 1,6-1,7 lei pe kWh pentru consumatori, mai mult decât prețul actual de 1,2 lei/kWh de la Hidroelectrica. Libertatea estimează că această diferență reprezintă o creștere de până la 41%, dacă scenariul pesimist se confirmă.

Totuși, Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, aduce o notă de optimism. El estimează că scumpirile ar putea fi mai mici, între 3-5% în scenariul favorabil și 15% în cel pesimist, datorită ponderii reduse a energiei produse de Complexul Energetic Oltenia în mixul total.

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Iarnă dificilă din cauza crizei gazelor

Cu doar câteva luni înainte de sezonul rece, Europa este aproape garantată să se confrunte cu o nouă criză a gazelor naturale, explică Chisăliță.

Blocajele geopolitice, precum în Strâmtoarea Ormuz, și exporturile limitate de gaze lichefiate din Qatar, al doilea cel mai mare exportator global, contribuie la o creștere accelerată a prețurilor pe piețele internaționale.

Cercetările realizate de Wood Mackenzie arată o situație alarmantă: rezervele de gaz din Europa sunt la un nivel istoric scăzut, puțin peste 50%.

România, pe lângă deficitul de gaze, ar putea intra în iarnă cu niveluri mici de apă în lacurile de acumulare, cauzate de seceta prelungită. Aceste condiții nefavorabile pot amplifica presiunea asupra prețurilor, cu creșteri estimate între 3% și 15%, după cum susține Chisăliță.

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Stocarea energiei: Soluție sau capcană?

Deși stocarea energiei pare o soluție logică pentru stabilizarea pieței, Dumitru Chisăliță avertizează asupra pericolelor unui lobby excesiv pentru baterii.

„Modul în care se promovează acum bateriile este un mega-lobby care mai târziu peste câțiva ani ne va provoca alte probleme”, declară expertul.

El subliniază că România ar trebui să adopte soluții diverse de stocare, inclusiv invertoare off-grid, care pot funcționa independent de rețea.

În plus, el atrage atenția asupra riscurilor pe termen lung: costuri suplimentare pentru schimbarea invertoarelor prosumatorilor și scăderea rentabilității centralelor pe gaze. Aceste dinamici ar putea duce la o nouă rundă de scumpiri și instabilitate în sistem.

Regenerabilele, o promisiune costisitoare

Lobby-ul marilor companii de energie regenerabilă, care au evitat obligația de stocare, este un alt factor ce complică situația energetică. Dumitru Chisăliță explică cum modificările legislative din 2014 au favorizat aceste companii, eliminând cerința de stocare și creând distorsiuni pe piață.

„Starea de criză de azi nu este generată de regenerabile, dar o poartă de pornire o constituie regenerabilele”, subliniază el.

Mai mult, calculele arată că un sistem bazat exclusiv pe fotovoltaic, eolian și baterii ar genera un cost de 400 de euro/MWh, mult peste prețurile energiei produse în centralele pe cărbune sau gaze. De exemplu, chiar și cu taxa pe carbon inclusă, energia din cărbune ar costa aproximativ 140-160 de euro/MWh, conform estimărilor lui Chisăliță.

Într-un context global în care marile centre de date din SUA se bazează pe energie nucleară datorită fiabilității sale, Dumitru Chisăliță susține că aceasta este soluția reală pentru viitor.

„Energia regenerabilă a fost mereu gândită ca un intermediar până când nuclearul va deveni dominant. Și va fi, acesta va fi viitorul”, afirmă expertul.

Pentru a evita contradicțiile între autorități și pentru a proteja securitatea energetică a țării, Dumitru Chisăliță propune organizarea unui Dispecerat de Securitate Energetică. Acesta ar putea coordona toate instituțiile și companiile cu rol în energie, stabilind limite clare pentru energia regenerabilă, de maximum 15% din capacitatea totală.

Sursă foto: Shutterstock

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