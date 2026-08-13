De ce nu mai este Constantin Cataramă preot. Soțul Deei Maxer a dat cărțile pe față: „Nu au fost chestii de moralitate, abateri”

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Constantin Cataramă a fost preot timp de 11 ani, însă a hotărât să renunțe la sutană pentru o altă viață. După ce în spațiul public au apărut zvonuri conform cărora ar fi fost caterisit, soțul Deei Maxer a ținut să clarifice lucrurile, subliniind faptul că el a fost cel care a ales un alt drum, dar că poate reveni oricând în rândul clericilor.

De ce nu mai este Constantin Cataramă preot

Deea Maxer trăiește o nouă etapă din viața ei alături de Constantin Cataramă, bărbatul cu care s-a recăsătorit după divorțul de Dinu Maxer. Deși cei doi își construiesc un viitor împreună, speculațiile din spațiul public nu au întârziat să apară, vizând în special trecutul partenerului ei de viață.

După ce în presă au apărut zvonuri potrivit cărora Constantin Cataramă ar fi fost caterisit și îndepărtat din Biserică, acesta a decis să facă lumină și să clarifice situația.

Într-un interviu acordat recent, Constantin Cataramă a negat categoric informațiile conform cărora ar fi fost dat afară din rândul clericilor. Soțul Deei Maxer a subliniat că retragerea sa din preoție a fost o alegere personală și că poate dovedi oricând acest lucru cu documente oficiale.

„Într-adevăr, eu am fost preot 11 ani, doar că decizia de a nu mai fi a fost exclusiv a mea. În sensul acesta, am documente doveditoare: o hotărâre a Consiliului, a Consistoriului, unde se scrie clar că este de neînțeles cum, după 11 ani de activitate ireproșabilă, am luat această decizie”, a afirmat el, citat de Spynews.

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Soțul Deei Maxer se poate întoarce oricând la preoție

În același timp, soțul Deei Maxer a precizat că el poate să revină oricând în rândul preoților, dacă își va dori acest lucru. De asemenea, Constantin Cataramă a mărturisit că decizia a fost doar a lui și nu a fost implicat în niciun fel de scandal.

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„Deci, eu nu am fost dat afară, ci asta este dovedită și prin faptul că am fost depus, nu caterisit. Când ești caterisit, nu ai voie să mai activezi. Când ești depus, după o anumită perioadă, în anumite condiții, te poți reîntoarce în Biserică. Asta a fost tot, a fost o decizie personală și atâta tot. Nu au fost chestii de moralitate, abateri”, a declarat Constantin Cataramă pentru Știrile Antena Stars.

În același timp, el a ales să păstreze discreția în privința motivelor intime care l-au determinat să facă această schimbare majoră în viață.

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Sursă foto: Instagram

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