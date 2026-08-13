Ce salariu ar avea Cătălin Măruță la „Furnicuțele”. Este mult mai mare decât cel de la Pro TV

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Cătălin Măruță a anunțat miercuri, 12 august, că va reveni pe micile ecrane în postura de prezentator. Acesta o va înlocui pe Denise Rifai la pupitrul emisiunii „Furnicuțele”, iar acum s-a aflat și ce salariu va primi soțul Andrei la Antena 1.

Ce salariu va avea Cătălin Măruță la Antena 1

Cătălin Măruță revine pe micile ecrane, într-un nou capitol al carierei sale. După o pauză de câteva luni, fostul prezentator de la Pro TV a anunțat că va prelua emisiunea „Furnicuțele” la Antena 1, marcând astfel o schimbare surprinzătoare. Potrivit Cancan, această mutare vine la pachet cu un contract mai avantajos.

Trecerea lui Cătălin Măruță la Antena 1 a fost însoțită de o ofertă financiară semnificativă. Dacă la Pro TV salariul său era estimat la 12.000 de euro lunar, surse din presă susțin că noul contract îi va aduce o remunerație de aproximativ 15.000 de euro pe lună. Această creștere reflectă nu doar experiența lui Măruță, ci și dorința Antenei 1 de a atrage un nume de impact în grila sa de toamnă.

Această schimbare nu este doar profesională, ci și personală. Măruță a subliniat că noul format îi va permite mai mult timp alături de familie, după ani de muncă intensă.

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Primele declarații ale prezentatorului despre emisiunea „Furnicuțele”

După mai bine de 18 ani de succes la Pro TV, emisiunea „La Măruță” s-a încheiat pe 6 februarie 2026, iar echipa s-a dizolvat. Acum, Cătălin Măruță se pregătește să își reia activitatea de televiziune, dar într-un format nou și cu o echipă diferită.

„Ei bine… cred că a venit momentul să vă spun. M-ați întrebat foarte des în ultimele luni: „Când te întorci la TV?” Se pare că răspunsul este: acum. Din această toamnă începe pentru mine o poveste nouă: „Furnicuțele”, la Antena 1. După 18 ani într-un ritm zilnic, am simțit că am nevoie de o perioadă în care să am mai mult timp pentru familie, pentru copii, pentru mine și pentru proiectele pe care le-am tot amânat. Și mi-a prins tare bine. De aceea mă bucur că această nouă aventură vine într-o formulă care mi se potrivește: divertisment, oameni cu care abia aștept să lucrez și un program care îmi permite să înregistrez emisiunile și să păstrez în continuare timpul pe care mi l-am dorit pentru familie și pentru celelalte proiecte ale mele”, a declarat Cătălin Măruță.

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„Mi-a fost dor de televiziune. Dar cred că, mai ales, mi-a fost dor de întâlnirea cu voi. Așa că… ne vedem din nou la TV! De data asta, la „Furnicuțele”, la Antena 1. Un nou început. Și am emoții”, a mărturisit prezentatorul tv.

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Sursă foto: Instagram, Facebook

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