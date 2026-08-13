Ce salariu ar avea Cătălin Măruță la „Furnicuțele”. Este mult mai mare decât cel de la Pro TV

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Cătălin Măruță a anunțat miercuri, 12 august, că va reveni pe micile ecrane în postura de prezentator. Acesta o va înlocui pe Denise Rifai la pupitrul emisiunii „Furnicuțele”, iar acum s-a aflat și ce salariu va primi soțul Andrei la Antena 1.
Cătălin Măruță revine pe micile ecrane, într-un nou capitol al carierei sale. După o pauză de câteva luni, fostul prezentator de la Pro TV a anunțat că va prelua emisiunea „Furnicuțele” la Antena 1, marcând astfel o schimbare surprinzătoare. Potrivit Cancan, această mutare vine la pachet cu un contract mai avantajos.
Trecerea lui Cătălin Măruță la Antena 1 a fost însoțită de o ofertă financiară semnificativă. Dacă la Pro TV salariul său era estimat la 12.000 de euro lunar, surse din presă susțin că noul contract îi va aduce o remunerație de aproximativ 15.000 de euro pe lună. Această creștere reflectă nu doar experiența lui Măruță, ci și dorința Antenei 1 de a atrage un nume de impact în grila sa de toamnă.
Această schimbare nu este doar profesională, ci și personală. Măruță a subliniat că noul format îi va permite mai mult timp alături de familie, după ani de muncă intensă.
Primele declarații ale prezentatorului despre emisiunea „Furnicuțele”
După mai bine de 18 ani de succes la Pro TV, emisiunea „La Măruță” s-a încheiat pe 6 februarie 2026, iar echipa s-a dizolvat. Acum, Cătălin Măruță se pregătește să își reia activitatea de televiziune, dar într-un format nou și cu o echipă diferită.
„Ei bine… cred că a venit momentul să vă spun. M-ați întrebat foarte des în ultimele luni: „Când te întorci la TV?” Se pare că răspunsul este: acum. Din această toamnă începe pentru mine o poveste nouă: „Furnicuțele”, la Antena 1. După 18 ani într-un ritm zilnic, am simțit că am nevoie de o perioadă în care să am mai mult timp pentru familie, pentru copii, pentru mine și pentru proiectele pe care le-am tot amânat. Și mi-a prins tare bine. De aceea mă bucur că această nouă aventură vine într-o formulă care mi se potrivește: divertisment, oameni cu care abia aștept să lucrez și un program care îmi permite să înregistrez emisiunile și să păstrez în continuare timpul pe care mi l-am dorit pentru familie și pentru celelalte proiecte ale mele”, a declarat Cătălin Măruță.
„Mi-a fost dor de televiziune. Dar cred că, mai ales, mi-a fost dor de întâlnirea cu voi. Așa că… ne vedem din nou la TV! De data asta, la „Furnicuțele”, la Antena 1. Un nou început. Și am emoții”, a mărturisit prezentatorul tv.
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