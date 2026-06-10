Celebra jurnalistă și prezentatoare TV Liz Bonis a murit la 58 de ani. „S-a luptat în secret cu cancerul! A fost la biroul ei în ultimele sale zile”

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Liz Bonis, una dintre cele mai respectate și longevive figuri ale jurnalismului medical din SUA, a încetat din viață la vârsta de 58 de ani, după o luptă purtată în secret, timp de trei ani, cu o boală necruțătoare.

Nutriționist autorizat și corespondent de renume pentru postul WKRC Local 12 din Cincinnati, Liz Bonis s-a stins din viață în locuința sa, lăsând în urmă o comunitate întreagă de telespectatori șocați și colegi devastați de pierderea unei profesioniste desăvârșite.

O luptă teribilă purtată dincolo de lumina reflectoarelor

Diagnosticată cu o formă agresivă de cancer de colon, Liz Bonis a ales să își trăiască suferința departe de ochii publicului. Determinarea ei de a nu deveni un subiect de știre, ci de a rămâne o voce a soluțiilor medicale, a împins-o să urmeze tratamente extrem de dure în cea mai deplină discreție. Jurnalista a trecut prin cinci intervenții chirurgicale complexe și s-a oferit voluntară în șase studii clinice pentru medicamente oncologice experimentale, încercând până în ultima clipă să învingă boala.

Telespectatorii care o urmăreau zilnic pe ecrane nu au bănuit nicio secundă drama prin care trecea moderatoarea. Devotamentul ei față de public a fost atât de mare încât, chiar și în ultimele zile de viață, Liz s-a aflat la biroul său din redacție, scriind materiale și relatând despre ultimele descoperiri în domeniul tehnologiei medicale și al tratamentelor oncologice.

Anunțul care a cutremurat o comunitate întreagă

Vestea morții sale a venit ca un trăsnet pentru publicul american, fiind anunțată în direct cu o profundă emoție. Prezentatoarea Kim Stephens a fost cea care a transmis teribila veste în cadrul jurnalului de la Fox 26 News, vizibil afectată de dispariția colegei sale: „Liz Bonis a murit azi-noapte, după ce s-a luptat în secret cu cancerul de colon. Ni s-a spus că a fost la biroul ei în ultimele sale zile. Cu peste 30 de ani la WKRC, Liz și-a dedicat viața activității de corespondent pe probleme de sănătate.”

Mesajul postului de televiziune Local 12, unde Liz Bonis și-a desfășurat activitatea începând cu anul 2002, a subliniat altruismul incredibil de care jurnalista a dat dovadă până la ultima suflare, preferând să își pună energia în slujba comunității: „Chiar și la sfârșitul vieții sale, nu a spus nimănui despre lupta ei. În schimb, a relatat cu energie despre noile tehnologii medicale și tratamentele împotriva cancerului, chiar și când opțiunile ei se diminuau. A ales, în schimb, să ajute cercetătorii și pacienții care căutau soluții pentru problemele de sănătate ale altora, mai degrabă decât să se concentreze pe ale ei.” Reprezentanții stației au adăugat cu regret că renumita jurnalistă „a murit așa cum a trăit, mereu hotărâtă să dea tot ce are mai bun în acea zi.”

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Val de omagii din partea telespectatorilor

Moartea subită a celei care a intrat timp de decenii în casele oamenilor pentru a le vorbi despre sănătate a lăsat un gol imens. Sute de mesaje de condoleanțe și omagii au fost transmise de cei care au iubit-o și au apreciat-o pentru spiritul ei optimist și acuratețea informațiilor oferite.

Unul dintre telespectatori și-a exprimat consternarea pe rețelele de socializare, scriind: „Nu am realizat că era bolnavă. Îmi pare rău să aflu că s-a stins din viață.”

Un alt urmăritor fidel a ținut să îi evidențieze energia debordantă: „Am urmărit-o pe Liz atâția ani și pur și simplu i-am iubit spiritul. Ne va lipsi extrem de mult. Odihnește-te în pace, LIZ.”

Un alt mesaj profund emoționant a rezumat impactul pe care jurnalista l-a avut asupra comunității din Cincinnati: „Gândurile și rugăciunile mele se îndreaptă către familia, prietenii, colegii ei de muncă și întreaga comunitate pe care a atins-o. Într-o clipită, a ajuns în rai. Mulțumim, domnișoară Bonis.”

Foto – captură video

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