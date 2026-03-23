Jessi Pierce, o jurnalistă NHL în vârstă de 37 de ani, și cei trei copii ai săi au pierit într-un incendiu devastator ce a izbucnit în Minnesota pe 21 martie. Cu o zi înainte, Jessi postase imagini emoționante ale copiilor bucurându-se de momente simple, pline de veselie.

Jurnalista Jessie Pierce a murit într-un incendiu

Jessi Pierce, o jurnalistă talentată care a scris pentru NHL timp de un deceniu, a lăsat o amprentă de neuitat în lumea sportului și în inimile celor care au cunoscut-o. Din păcate, pe 21 martie 2026, viața ei și a celor trei copii – Hudson, Cayden și Avery – a fost curmată într-un incendiu devastator, care a avut loc în casa lor din Minnesota.

Cu doar o zi înainte de tragedie, Jessi a împărtășit pe rețelele sociale momente de bucurie alături de copiii ei, postând fotografii care surprindeau zâmbetele lor inocente. Această postare a devenit ultima ei interacțiune publică înainte de tragedie.

Pe 21 martie, la ora 5.25 a.m., pompierii din White Bear Lake au fost chemați să intervină la un incendiu puternic pe Richard Avenue. Ajunși la fața locului, aceștia au găsit casa complet cuprinsă de flăcări.

În interior, au fost descoperite trupurile neînsuflețite ale lui Jessi, a celor trei copii ai săi și al câinelui familiei.

„Inimile noastre sunt alături de toți cei afectați de această tragedie. Comunitatea noastră trebuie să se sprijine reciproc în aceste momente dificile”, a declarat Pompierul șef Greg Peterson citat de People.

O pierdere resimțită în lumea NHL

Jessi Pierce era o jurnalistă respectată și o voce pasionată în lumea hocheiului. Colaboratoare pentru NHL.com timp de 10 ani și co-gazdă a podcastului „Bardown Beauties”, ea a fost o inspirație pentru femeile din jurnalismul sportiv.

Liga Națională de Hochei a transmis un mesaj de condoleanțe: „Întreaga familie NHL trimite rugăciuni și cele mai sincere condoleanțe familiei Pierce. Jessi a iubit acest sport și a fost un membru valoros al echipei noastre. Ne va lipsi enorm”.

Michael Russo, jurnalist la The Athletic, a împărtășit un tribut emoționant pe rețelele sociale, descriindu-o pe Jessi ca fiind „cea mai vibrantă persoană”.

„Avea o personalitate care transforma pe toată lumea în prieteni. Presa de hochei din Minnesota nu va mai fi la fel fără râsetele și energia ei”, a adăugat el.

După ce a absolvit Iowa State University, Jessi și-a construit o carieră solidă, scriind pentru publicații precum USA Hockey, The Athletic și Minnesota Hockey Journal.

Sursă foto: Instagram

