Simona de la Insula Iubirii, însărcinată pentru prima dată. Tânăra s-a logodit de curând, la Paris

Simona, fosta concurentă a sezonului 8 Insula iubirii, a anunțat că este însărcinată! După doar câteva luni de relație, iubitul ei, Mădălin, a cerut-o în căsătorie la Paris, iar acum cei doi își vor întemeia o familie alături de bebelușul lor.

Simona de la Insula Iubirii, însărcinată

Simona, fosta concurentă a sezonului 8 Insula Iubirii, trăiește o perioadă de poveste: este însărcinată și urmează să devină mamă pentru prima dată. Aflată într-o relație cu Mădălin de doar câteva luni, blondina a fost cerută în căsătorie la Paris, iar acum se pregătește să își întemeieze o familie.

Vestea a fost confirmată chiar de ea printr-o postare emoționantă pe Instagram, însoțită de un mesaj simplu, dar plin de emoție: „MOM & DAD … coming soon”.

„Sunt foarte fericită și recunoscătoare pentru tot ce trăiesc acum. Simt că este începutul unei etape foarte frumoase din viața noastră”, a declarat Simona pentru Spynews.

După ce a fost cerută de soție luna trecută, în timpul unei vacanțe romantice la Paris, viața fostei concurente s-a transformat într-un adevărat basm. Cererea în căsătorie a fost o surpriză totală pentru Simona, care a mărturisit că doar câțiva apropiați au știut despre planurile lui Mădălin.

„De cererea în căsătorie au știut nașii noștri și mama mea; cred că a pregătit totul cu multă atenție”, a povestit ea.

Citește și: Mara Bănică, după ce fiul ei a fost agresat fizic de un profesor: „Sunt năucită de evoluția acestor lucruri”

Citește și: Ce tarife are Andra la evenimente. Artista a crescut prețurile în 2026

Primele imagini cu burtica de gravidă

Simona și-a împărtășit emoțiile și bucuria cu fanii ei de pe rețelele sociale, postând prima poză cu burtica de gravidă. Reacțiile nu au întârziat să apară: urmăritorii i-au transmis mesaje de felicitare și i-au urat o sarcină ușoară.

Printre cei care s-au bucurat pentru ea s-a numărat și Iustina Loghin, o altă fostă concurentă de la Insula Iubirii și prietenă apropiată a Simonei. Cele două au legat o prietenie specială în timpul show-ului și au păstrat legătura chiar și după terminarea competiției.

Citește și: Gabriela Cristea, detalii neștiute despre regulile din familia ei. Ce le cere fetelor să respecte. „Eu sunt polițistul rău din casă!”

Citește și: Andreea Raicu, mesaj dur pentru cei care spun „arăți bine pentru vârsta ta”. Vedeta o spune direct: „Nu e un compliment”

Deși nu a aflat încă sexul bebelușului, Simona și Mădălin trăiesc fiecare zi cu nerăbdare și entuziasm. Vestea despre sarcină a adus bucurie nu doar în viețile lor, ci și în rândul familiei și prietenilor apropiați.

Cererea în căsătorie din Paris a fost doar începutul. Mădălin, partenerul Simonei, a demonstrat cât de mult îi pasă de fericirea iubitei sale, organizând totul în cel mai mic detaliu. Simona a recunoscut că nu avea nicio idee despre surpriza ce urma să vină și a fost copleșită de gestul plin de iubire.

Sursă foto: Instagram

