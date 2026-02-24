Simona Butură de la Insula Iubirii a fost cerută în căsătorie la Paris: „Pe malul Senei, cu mâinile tremurând și sufletul plin”

Simona Butură, fosta concurentă de la Insula Iubirii, a fost cerută în căsătorie în Paris, pe malul Senei. După o despărțire dificilă după emisiunea de la Antena 1, când iubitul ei, Claudiu, a părăsit-o pentru ispită, tânăra și-a găsit fericirea alături de noul iubit.

Simona Butură de la Insula Iubirii s-a logodit

Simona Butură, fosta concurentă de la Insula Iubirii, a trăit recent unul dintre cele mai emoționante momente din viața sa. Într-un cadru de poveste, creat special pe malul Senei, iubitul ei a cerut-o în căsătorie.

„She said YES… in Paris. Pe malul Senei, cu mâinile tremurând și sufletul plin. Am spus DA omului care mi-a schimbat viața. Și simt că universul încă nu ne-a spus tot…”, a scris Simona pe rețelele de socializare, împărtășind fericirea cu urmăritorii săi.

Cererea în căsătorie a fost cu adevărat spectaculoasă. Parisul, orașul iubirii, a fost martorul unui decor romantic de neuitat: lumânări, trandafiri, muzică live la vioară și emoțiile unui gest simplu, dar plin de semnificație.

Iubitul Simonei s-a așezat în genunchi și i-a adresat marea întrebare, iar răspunsul ei afirmativ a fost însoțit de lacrimi de bucurie și aplauze. Blondina a postat imagini impresionante din acea seară, iar comentariile fanilor au fost copleșite de entuziasm.

„Simona e împlinită în momentul de față. Asta contează cel mai mult”, a declarat ea.

Simona și Claudiu s-au despărțit după emisiune

Simona Butură a ajuns în atenția publicului prin participarea sa la sezonul 8 al emisiunii Insula Iubirii, unde a fost într-o relație cu Claudiu. După încheierea show-ului, cei doi s-au despărțit, iar bărbatul a format un nou cuplu cu Anamaria Vaida, una dintre ispitele emisiunii.

Deși despărțirea a fost dureroasă, Simona a reușit să-și regăsească echilibrul și să-și construiască un nou capitol alături de actualul său partener.

„Mă bucur de prezentul pe care îl am, de omul pe care îl am alături. Suntem împreună de câteva luni, doar că abia acum am simțit nevoia să fac public și anunțul”, a spus Simona pentru Spynews.ro.

Relația lor, deși recentă, a avut un impact puternic asupra ei, oferindu-i stabilitatea și energia pozitivă de care avea nevoie.

„Cred că e persoana de care aveam nevoie în viața mea. E persoana care reușește să mă completeze, iar totul e perfect”, a adăugat ea.

