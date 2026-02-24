Simona Butură de la Insula Iubirii a fost cerută în căsătorie la Paris: „Pe malul Senei, cu mâinile tremurând și sufletul plin”

Simona Butură, fosta concurentă de la Insula Iubirii, a fost cerută în căsătorie în Paris, pe malul Senei. După o despărțire dificilă după emisiunea de la Antena 1, când iubitul ei, Claudiu, a părăsit-o pentru ispită, tânăra și-a găsit fericirea alături de noul iubit.
Simona Butură, fosta concurentă de la Insula Iubirii, a trăit recent unul dintre cele mai emoționante momente din viața sa. Într-un cadru de poveste, creat special pe malul Senei, iubitul ei a cerut-o în căsătorie.
„She said YES… in Paris. Pe malul Senei, cu mâinile tremurând și sufletul plin. Am spus DA omului care mi-a schimbat viața. Și simt că universul încă nu ne-a spus tot…”, a scris Simona pe rețelele de socializare, împărtășind fericirea cu urmăritorii săi.
Cererea în căsătorie a fost cu adevărat spectaculoasă. Parisul, orașul iubirii, a fost martorul unui decor romantic de neuitat: lumânări, trandafiri, muzică live la vioară și emoțiile unui gest simplu, dar plin de semnificație.
Iubitul Simonei s-a așezat în genunchi și i-a adresat marea întrebare, iar răspunsul ei afirmativ a fost însoțit de lacrimi de bucurie și aplauze. Blondina a postat imagini impresionante din acea seară, iar comentariile fanilor au fost copleșite de entuziasm.
„Simona e împlinită în momentul de față. Asta contează cel mai mult”, a declarat ea.
Simona Butură a ajuns în atenția publicului prin participarea sa la sezonul 8 al emisiunii Insula Iubirii, unde a fost într-o relație cu Claudiu. După încheierea show-ului, cei doi s-au despărțit, iar bărbatul a format un nou cuplu cu Anamaria Vaida, una dintre ispitele emisiunii.
Deși despărțirea a fost dureroasă, Simona a reușit să-și regăsească echilibrul și să-și construiască un nou capitol alături de actualul său partener.